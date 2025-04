Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2a8c450e-485a-4e34-9b80-3829b33d7ccc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos hét felszólaló nevét jelentette be.","shortLead":"Hadházy Ákos hét felszólaló nevét jelentette be.","id":"20250408_hadhazy-akos-hidfoglalo-tuntetes-felszolalok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a8c450e-485a-4e34-9b80-3829b33d7ccc.jpg","index":0,"item":"d120b737-f272-44a3-ba3c-8fc81abcb1b0","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_hadhazy-akos-hidfoglalo-tuntetes-felszolalok","timestamp":"2025. április. 08. 14:41","title":"Puzsér Róbert felszólal, Koltai Róbert verset mond a keddi hídfoglaló tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"010f311a-2a06-4eb6-93ab-0f1364a44498","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Grace Davidson azt hitte, sosem lehet saját gyereke, de egy sebészcsoportnak és nagylelkű nővérének köszönhetően már kezében tarthatja pár hónapos lányát.","shortLead":"Grace Davidson azt hitte, sosem lehet saját gyereke, de egy sebészcsoportnak és nagylelkű nővérének köszönhetően már...","id":"20250408_Mehtranszplantacio-baba-Egyesult-Kiralysag-mesterseges-megtermekenyites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/010f311a-2a06-4eb6-93ab-0f1364a44498.jpg","index":0,"item":"3d8ed6ea-85d6-4cc9-83ac-5fce9adfc4bd","keywords":null,"link":"/elet/20250408_Mehtranszplantacio-baba-Egyesult-Kiralysag-mesterseges-megtermekenyites","timestamp":"2025. április. 08. 11:55","title":"Megszületett a brit csodababa, akit egy méhtranszplantáción átesett anya hozott világra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de3b08a-ed51-4eb7-914e-d381e180af28","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Mindenhol esnek az indexek az egy Kína kivételével.","shortLead":"Mindenhol esnek az indexek az egy Kína kivételével.","id":"20250409_tozsdei-eses-a-vilagban-azsia-europa-trump-vamhaboruja-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5de3b08a-ed51-4eb7-914e-d381e180af28.jpg","index":0,"item":"798c4779-22d7-4b93-b553-ee1d8a82b1f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_tozsdei-eses-a-vilagban-azsia-europa-trump-vamhaboruja-gazdasag","timestamp":"2025. április. 09. 10:36","title":"Szédelegnek a tőzsdék a trumpi vámháború élesedésekor, csak a 104 százalékos büntetővámmal sújtott Kína van pluszban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdb5399-e600-40aa-b062-f873655731b2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A cég szerint átmeneti készlethiányról van szó.","shortLead":"A cég szerint átmeneti készlethiányról van szó.","id":"20250408_ikea-szivarvanyos-taska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cdb5399-e600-40aa-b062-f873655731b2.jpg","index":0,"item":"5582b322-669e-4d8d-a9d9-67e60db76538","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_ikea-szivarvanyos-taska","timestamp":"2025. április. 08. 19:40","title":"Megszólalt az IKEA: Nem szűnik meg a szivárványos táska gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c884bbc1-0016-4794-881d-8fd967a5f466","c_author":"Demény Péter","category":"360","description":"Magyar anyanyelvűként sem könnyű 10-est írni a magyarérettségin, de vannak román anyanyelvű gyerekek is, akiknek ez sikerül. Szerzőnk több szempontot is felvet ezzel kapcsolatban, például azt, hogy a Regátban más volt a történelem, más nagyapák haragszanak egymásra.","shortLead":"Magyar anyanyelvűként sem könnyű 10-est írni a magyarérettségin, de vannak román anyanyelvű gyerekek is, akiknek...","id":"20250408_Szeretettel-Erdelybol-Bukarest-romanok-magyar-oktatas-Ady-Endre-Elmeleti-Liceum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c884bbc1-0016-4794-881d-8fd967a5f466.jpg","index":0,"item":"91eb7af0-b6f0-4b32-9218-b66d8951a6dc","keywords":null,"link":"/360/20250408_Szeretettel-Erdelybol-Bukarest-romanok-magyar-oktatas-Ady-Endre-Elmeleti-Liceum","timestamp":"2025. április. 08. 17:30","title":"Miért járnak román gyerekek magyar iskolába Bukarestben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25079c2f-ab48-4206-90b5-9df9d930244c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kedden este felmerült áramellátási hiba javítása jelenleg is tart.","shortLead":"A kedden este felmerült áramellátási hiba javítása jelenleg is tart.","id":"20250409_bkk-m2-metro-kozlekedes-aramellatas-hiba-potlobusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25079c2f-ab48-4206-90b5-9df9d930244c.jpg","index":0,"item":"688cc098-fc12-459d-8d88-d52d51eae00d","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_bkk-m2-metro-kozlekedes-aramellatas-hiba-potlobusz","timestamp":"2025. április. 09. 05:47","title":"BKK: Továbbra sem jár a kettes metró az Örs vezér tere és a Puskás Ferenc Stadion között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a124983-d083-41ef-9430-5ee4af33f22e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Második kihívás.","shortLead":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250408_Gondolkozz-velunk-Szexi-a-matek-2","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a124983-d083-41ef-9430-5ee4af33f22e.jpg","index":0,"item":"155141d8-839b-4528-8a1a-7f2b30e7f46e","keywords":null,"link":"/elet/20250408_Gondolkozz-velunk-Szexi-a-matek-2","timestamp":"2025. április. 08. 11:29","title":"Gondolkozz velünk: a seriffcsillag – Szexi a matek 2.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9cd4a8-32e1-4bcd-aa26-209ddd09ec05","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az erdélyi Csibi Magor rövid tanársegédség után egy román párt színeiben, rendkívül fiatalon lett EP-képviselő. Amikor otthagyta a politikát, édesanyja azt mondta, „nagyon örvendek, mert kezdtem félni attól az embertől, akivé válsz.” Azért is váltott gyakran karriert, mert tanulni, fejlődni akart, amit szerinte csak úgy lehet, ha ő a legbutább az asztalnál. Most üzleti tanácsadó. HVG-portré.","shortLead":"Az erdélyi Csibi Magor rövid tanársegédség után egy román párt színeiben, rendkívül fiatalon lett EP-képviselő. Amikor...","id":"20250408_hvg-csibi-magor-hvg-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc9cd4a8-32e1-4bcd-aa26-209ddd09ec05.jpg","index":0,"item":"d491b756-e9e3-4a66-871f-2f053c00e61a","keywords":null,"link":"/360/20250408_hvg-csibi-magor-hvg-portre","timestamp":"2025. április. 08. 11:30","title":"„A románoknak sokkal kevesebb nyertes csatájuk van, de ők mindegyiket számontartják, mi viszont a vereségeinkre emlékezünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]