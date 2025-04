Cikkünk frissül…

Mintha vámpókert játszana Kína és az Egyesült Államok: Peking előbb a kínai árukat sújtó 20 és 34 százalékos amerikai vámra hasonló mértékű ellenvámot jelentett be, amire Washington 104 százalékra, majd Kína 84 százalékra emelte fel saját vámjait. Budapesti idő szerint este hét után Donald Trump a saját közösségi platformján, a Truth-on bejelentette: azonnali hatállyal 125 százalékra növeli a Kínát sújtó amerikai vámot, mert szerinte Kína nem tanúsít elég tiszteletet „a világpiacok iránt”. Szerinte ettől Kína majd rájön, hogy „Amerika és más országok lenyúlása többé nem fenntartható vagy elfogadható”.

Azt is közölte: azok után, hogy több mint 75 ország kereste a kapcsolatot az amerikai kormánnyal annak érdekében, hogy tárgyaljanak a megoldásról, és ezek az országok nem hoztak ellenintézkedéseket, ugyancsak azonnali hatállyal kilencvennapos szünetet rendelt el, amely alatt jelentősen csökkentett, 10 százalékos vám van érvényben. A Fehér Ház közlése szerint ez Kínán kívül minden országra vonatkozik, és ez idő alatt folytatják velük a tárgyalásokat.

Howard Lutnick kereskedelmi miniszter az X-en azt írta: Scott Bessent pénzügyminiszterrel együtt ültek Trump mellett, miközben ő „elnökségének egyik legrendkívülibb Truth-bejegyzését írta”. Szerinte a világ készen áll együttműködni Trumppal, hogy rendbe tegyék a globális kereskedelmet, Kína viszont ennek az ellenkezőjét választotta.

Scott Bessent szerint Trump bátor volt, hogy eddig a pillanatig kitartott. Hozzátette: az amerikai kormány azt mondta a világ országainak, hogy ne hozzanak megtorló intézkedéseket és elnyerik jutalmukat, hajlandók meghallgatni minden országot, amely tárgyalni akar. A pénzügyminiszter szerint az amerikai lépés azt jelzi, hogy jóhiszeműen akarnak tárgyalni. Bessent azt is mondta, hogy minden országgal külön, szóban tárgyalnak majd, és ebben Trump személyesen részt kíván venni. Azt is mondta, hogy végig ez volt az elnök stratégiája.

Trump bejelentésének hírére nemcsak az amerikai tőzsde kezdett erősödni, de a forint árfolyama is. A CNBC pedig megjegyezte, hogy percekkel a bejelentés után 19 százalékot erősödött a Trump Media & Technology Group Corp. részvényárfolyama is – ez a cég működteti a Truth platformot, ahol az amerikai elnök rendre bejelenti intézkedéseit.

Az Európai Unió egyébként épp szerdán vetett ki viszontvámot az Egyesült Államokra, ez azonban még nem a szerdán életbe lépett (és gyorsan fel is függesztett) húszszázalékos amerikai vámra reagált, hanem egy márciusi döntésre, ami az EU-ból érkező acél- és alumíniumimportot sújtja.

A New York Times pedig azt írja, hogy Kanada és Mexikó rosszabbul járhatott, rájuk ugyanis nem vonatkoztak a szerdán hatályba lépett amerikai „viszontvámok”, noha egyes áruikra még márciusban 25 százalékot vetett ki Trump. Most azonban rájuk is az általános tízszázalékos vám vonatkozik.

Donald Trump is megszólalt: a Fehér Házban egy rendezvényen kérdezték, miért döntött a vámok felfüggesztése mellett.

Nos, azt gondoltam, az emberek egy kissé kifordultak magukból. Nyüszíteni kezdtek. Egy kicsit elkezdtek félni.

Hozzátette: még semmi nem ért véget, de a többi ország óriási lelkesedést mutat, „75-nél jóval több” ország akar megállapodni. Elismerte: a vámok felfüggesztése előtt figyelte a kötvénypiacot.

A New York Times emlékeztet, hogy az elnök néhány napja még azt írta a vámok kapcsán közösségi oldalán, hogy „A POLITIKÁM SOHA NEM VÁLTOZIK”. Ehhez képest most azt mondta az újságíróknak a Fehér Házban, hogy „rugalmasnak kell lenni”. Kitérnek arra is, hogy Bessent pénzügyminiszter alig egy órája még azt mondta, hogy végig ez volt az elnök stratégiája, most viszont Trump lényegében elismerte, hogy a piaci felfordulásra reagálva hozta meg döntését.