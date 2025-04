Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"96877d79-2a8e-414d-98a2-df9762c5394c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Takács Péter egészségügyi államtitkár bemutatná azokat a kórházakat, amelyeket szerinte a Tisza Párt miatt nem tudnak felújítani, Kulja András szerint viszont ezzel Takács rejtett módon éppen a Tiszát támogatja.","shortLead":"Takács Péter egészségügyi államtitkár bemutatná azokat a kórházakat, amelyeket szerinte a Tisza Párt miatt nem tudnak...","id":"20250413_takacs-peter-egeszsegugy-korhaz-europai-unio-tisza-part-kulja-andras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96877d79-2a8e-414d-98a2-df9762c5394c.jpg","index":0,"item":"15031046-1bc1-495f-b4d6-5167878a60b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250413_takacs-peter-egeszsegugy-korhaz-europai-unio-tisza-part-kulja-andras","timestamp":"2025. április. 13. 16:22","title":"Kulja András szerint Takács Péter a Tiszát támogatja azzal, hogy őket hibáztatva tekinti meg az omladozó kórházakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c3f768-83a9-46e8-9f6c-784189f7cf39","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar csapatnak már csak matematikai esélye maradt az elitben maradásra.","shortLead":"A magyar csapatnak már csak matematikai esélye maradt az elitben maradásra.","id":"20250413_magyar-noi-jegkorong-valogatott-vereseg-elitvilagbajnoksag-norvegia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36c3f768-83a9-46e8-9f6c-784189f7cf39.jpg","index":0,"item":"5f53786f-6137-4f8c-85bc-094a64f3f619","keywords":null,"link":"/sport/20250413_magyar-noi-jegkorong-valogatott-vereseg-elitvilagbajnoksag-norvegia","timestamp":"2025. április. 13. 14:07","title":"Most sem tudott gólt szerezni, a norvégoktól is kikapott a női hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d478165-32bb-4183-8cf0-b74a68e3c357","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Az Európai Unió támogatásaiból jóval nagyobb arányban részesültek közvetlenül vagy közvetve az Orbán-kormányhoz és a Fideszhez közeli cégek és szervezetek, mint azok, amelyek semlegesek. Ha tehát az unió korlátozza Magyarország hozzáférését a pénzekhez, azt leginkább Bayerék köre érzi meg.","shortLead":"Az Európai Unió támogatásaiból jóval nagyobb arányban részesültek közvetlenül vagy közvetve az Orbán-kormányhoz és...","id":"20250412_A-Tiborcz-hatas-avagy-mi-a-problemaja-Bayer-Zsoltnak-es-a-Civil-Osszefogas-Forumnak-az-europai-unios-penzekkel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d478165-32bb-4183-8cf0-b74a68e3c357.jpg","index":0,"item":"c4663c7a-dd15-4e51-a00a-d7f20e48a602","keywords":null,"link":"/360/20250412_A-Tiborcz-hatas-avagy-mi-a-problemaja-Bayer-Zsoltnak-es-a-Civil-Osszefogas-Forumnak-az-europai-unios-penzekkel","timestamp":"2025. április. 12. 12:24","title":"A Tiborcz-hatás, avagy mi a problémája Bayer Zsoltnak és a Civil Összefogás Fórumnak az európai uniós pénzekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Frontálisan ütközött egy kamion és egy személyautó szombaton reggel az M0-s autóút és az M1-es autópálya csomópontjánál, a Budapest felé vezető oldalon, Törökbálint térségében.","shortLead":"Frontálisan ütközött egy kamion és egy személyautó szombaton reggel az M0-s autóút és az M1-es autópálya...","id":"20250412_Kamion-es-auto-utkozott-teljes-az-utzar-az-M0-son","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"4da6fb86-e3bb-4a25-85a1-008e6dcc4fd2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250412_Kamion-es-auto-utkozott-teljes-az-utzar-az-M0-son","timestamp":"2025. április. 12. 08:12","title":"Kamion és autó ütközött: teljes az útzár az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f4f2dd-92c4-4630-8e4f-d64e82140db5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ozsváth Kálmán, aki korábban fideszes önkormányzati képviselő volt, – először úgy tűnt, hogy – állami hivatalnokként egy olyan dalt posztolt, amiben több politikust hazaárulónak, poloskának, szemét bandának neveznek. A KSH gyorsan közölte: már csak a volt a szóvivőjük Ozsváth.","shortLead":"Ozsváth Kálmán, aki korábban fideszes önkormányzati képviselő volt, – először úgy tűnt, hogy – állami hivatalnokként...","id":"20250413_KSH-szovivo-Ozsvath-Kalman-Magyar-Peter-Kollar-Kinga-AI-dal-hazaarulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87f4f2dd-92c4-4630-8e4f-d64e82140db5.jpg","index":0,"item":"7c55132b-a15a-4c38-9d34-0ecd27c20a74","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_KSH-szovivo-Ozsvath-Kalman-Magyar-Peter-Kollar-Kinga-AI-dal-hazaarulo","timestamp":"2025. április. 13. 14:22","title":"A KSH – közben már csak volt – szóvivője is beszállt a Fidesz mellé üzengetni Magyarnak: Peti, most legyen nagy pofád!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea10479-57e0-4583-b52f-8b63d815ae09","c_author":"MOHU","category":"brandcontent","description":"A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer (EPR) keretében már második éve vállalnak fontos szerepet a gyártók abban, hogy termékeik megfelelő módon hasznosuljanak újra, ezzel óvva környezetünket és erősítve a gazdaságot. A már működő rendszer azonban most szigorodik: áprilistól bírságot kaphat az, aki nem, vagy nem valós adatot szolgáltat a hatóság részére. Cikkünkben azt nézzük meg, mi a bírság célja, és hogy kinek, miért és mennyit kell fizetnie.","shortLead":"A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer (EPR) keretében már második éve vállalnak fontos szerepet a gyártók abban...","id":"20250305_Aprilistol-birsag-EPR-adatszolgaltatas-MOHU","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dea10479-57e0-4583-b52f-8b63d815ae09.jpg","index":0,"item":"1178b7a3-1d8a-4cd3-83c7-c1832ab46147","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250305_Aprilistol-birsag-EPR-adatszolgaltatas-MOHU","timestamp":"2025. április. 13. 11:30","title":"Áprilistól bírság jár a gyártóknak az elmaradt vagy hibás EPR-adatszolgáltatásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a03ace3-7cca-4c2c-8f70-166e60eeda7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Takács Péter szerint ennek ellenére összességében jók az első tapasztalatok. ","shortLead":"Takács Péter szerint ennek ellenére összességében jók az első tapasztalatok. 