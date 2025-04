Donald Trump amerikai elnök legidősebb fia, ifjabb Donald Trump pénteken Budapesten találkozik Szijjártó Péter külügyminiszterrel – írja a Reuters a magyar külügyminisztériumra hivatkozva, bár a közleményt a minisztérium oldalán nem találtuk.

A Trump Organization ügyvezető alelnökeként ifjabb Trump a cég ingatlan-, kiskereskedelmi, kereskedelmi, szállodai és golférdekeltségeinek bővítésén dolgozik – olvasható a cég honlapján. Hivatalos pozíciója az amerikai kormányzatban nincs.

Az nem világos, hogy az ifjabbik Trump üzleti ügy miatt látogat-e Magyarországra, és a külügyminisztérium sem adott arról bővebb tájékoztatást, hogy mi a találkozó célja.

A Bloomberg korábban arról írt, hogy az ifjabb Trump pénteken egy zártkörű rendezvényen vesz részt Magyarországon, amelyen Jászai Gellérttel, a kormányközeli telekommunikációs cég, a 4iG elnökével fog beszélgetni.

Trump megválasztása után, de még a beiktatása előtt Orbán Viktor Mar-a-Lagóba utazott az amerikai elnökhöz, és vele tartott Jászai Gellért is, aki többek között Elon Muskkal is beszélgetett. Jászait azóta Orbán lányával, Orbán Sárával is lefotózták, ahogyan kiszállt egy Maldív-szigetekről érkező magángépből.

Az elnök fia magyarországi látogatása után jövő hét elején Romániába, Bulgáriába és Szerbiába utazik.

A szerb kormány és Jared Kushner amerikai székhelyű befektetési cége, az Affinity Global Development között tavaly létrejött megállapodás alapján a cég szállodát fog építeni a Jugoszláv Néphadsereg egykori főhadiszállásának helyén, amely a NATO 1999-es, Jugoszlávia elleni bombázó hadjárata során megsérült. Kushner Trump elnök veje.