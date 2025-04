Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"18325941-9fbb-4a15-a544-74e5b7b7bced","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tim Burton újra támad. Jön Lady Gaga és Steve Buscemi is.","shortLead":"Tim Burton újra támad. Jön Lady Gaga és Steve Buscemi is.","id":"20250423_Itt-a-Wednesday-masodik-evadanak-elozetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18325941-9fbb-4a15-a544-74e5b7b7bced.jpg","index":0,"item":"e3fa2544-b4b3-42c9-a9fa-0c9f16b017b6","keywords":null,"link":"/elet/20250423_Itt-a-Wednesday-masodik-evadanak-elozetese","timestamp":"2025. április. 23. 16:07","title":"Dobjon el mindent: itt a Wednesday második évadának előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd65a061-f635-4921-a9b2-34236c2395b9","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A vámháború bevezetésekor és felfüggesztésekor is parttalan beszédet mondott Donald Trump. Az amerikai elnökök nem mindig voltak jó szónokok, ösztönös tehetségével Ronald Reagan és Bill Clinton emelkedett ki a mezőnyből, de az amerikaiak először Roosevelt hangját ismerték meg.","shortLead":"A vámháború bevezetésekor és felfüggesztésekor is parttalan beszédet mondott Donald Trump. Az amerikai elnökök nem...","id":"20250423_hvg-trump-szonoklatai-elnoki-retorika-hullamzo-teljesitmeny-nagyot-szoltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd65a061-f635-4921-a9b2-34236c2395b9.jpg","index":0,"item":"468dd0bc-708a-46e8-b36a-7789830c09da","keywords":null,"link":"/360/20250423_hvg-trump-szonoklatai-elnoki-retorika-hullamzo-teljesitmeny-nagyot-szoltak","timestamp":"2025. április. 23. 15:30","title":"Trump a szavak korlátlan özönében hisz, az amerikaiakhoz Kennedy, Reagan és Clinton tudott igazán szólni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126b2c57-907b-435e-90c0-f26e9ff42a6f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Fontos dolgokról dönt csütörtök délután az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága.","shortLead":"Fontos dolgokról dönt csütörtök délután az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága.","id":"20250424_Megsem-kell-felnyomni-a-dilert-johet-a-lex-Milak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/126b2c57-907b-435e-90c0-f26e9ff42a6f.jpg","index":0,"item":"385b6b81-9fa7-4417-948d-b10dd8a7df98","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_Megsem-kell-felnyomni-a-dilert-johet-a-lex-Milak","timestamp":"2025. április. 24. 07:35","title":"Mégsem kell felnyomni a dílert és jöhet a lex Milák is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5c9fd2a-9711-459b-abc3-c894ced43e65","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"A rákosrendezői projektre készülve lakhatási pilotprogramokat indít Budapest vezetése. Úgy tűnik, sikerül megállapodnia a fővárosnak és a kormánynak a színházak támogatásáról, de Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója panelkorszerűsítési programról is beszélt egy szerdai háttérbeszélgetésen.","shortLead":"A rákosrendezői projektre készülve lakhatási pilotprogramokat indít Budapest vezetése. Úgy tűnik, sikerül megállapodnia...","id":"20250423_Kiss-Ambrus-hatterbeszelgetes-kozgyules-Budapest-varoshaza-lakhatas-berlakas-panel-Rakosrendezo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5c9fd2a-9711-459b-abc3-c894ced43e65.jpg","index":0,"item":"1b157b66-0af2-4d07-a32d-f768b3ca98aa","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_Kiss-Ambrus-hatterbeszelgetes-kozgyules-Budapest-varoshaza-lakhatas-berlakas-panel-Rakosrendezo-ebx","timestamp":"2025. április. 23. 18:18","title":"Új panelprogrammal készül a főváros, júniusban már ki is írnák a pályázatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy agresszív gyalogossal gyűlt meg a baja egy autósnak. ","shortLead":"Egy agresszív gyalogossal gyűlt meg a baja egy autósnak. ","id":"20250423_kulonos-jelenet-zajlott-egy-miskolci-zebranal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"718a27ec-5de0-494d-b55f-5484c528edeb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250423_kulonos-jelenet-zajlott-egy-miskolci-zebranal","timestamp":"2025. április. 23. 10:28","title":"Italdobálás, paprikaspray, rugdosódás – különös jelenet zajlott egy miskolci zebránál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e82a7f34-9ccc-4b33-8e35-a31de73e850b","c_author":"Ballai Vince","category":"kkv","description":"Márciusban legalábbis. Volt, aki kilowattóránként majdnem 19 forintot zsebelt be, mert jókor töltött fel. Nem feltétlenül marad azonban ez így.","shortLead":"Márciusban legalábbis. Volt, aki kilowattóránként majdnem 19 forintot zsebelt be, mert jókor töltött fel. Nem...","id":"20250423_hmke-aggregator-brutto-elszamolas-piaci-aron-napelemes-termeles-pentasun-kft-kkv-megujulo-energia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e82a7f34-9ccc-4b33-8e35-a31de73e850b.jpg","index":0,"item":"c2f97cf4-6803-465f-b44c-bd0c4fca4d93","keywords":null,"link":"/kkv/20250423_hmke-aggregator-brutto-elszamolas-piaci-aron-napelemes-termeles-pentasun-kft-kkv-megujulo-energia","timestamp":"2025. április. 23. 16:36","title":"Tényleg háromszoros árat értek el a kis napelemesek, akik csatlakoztak az első aggregátorcéghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d3e7f7f-379f-40e1-bc2c-023484dada19","c_author":"Szabó Yvette","category":"itthon","description":"A kormány ugyan szóban már jelezte, hogy Ferenc pápa temetésének napjára, vagyis szombatra nemzeti gyásznapot hirdet meg, de ezt még nem tették közzé a Magyar Közlönyben. Ez pedig gondot okoz az önkormányzatoknak.","shortLead":"A kormány ugyan szóban már jelezte, hogy Ferenc pápa temetésének napjára, vagyis szombatra nemzeti gyásznapot hirdet...","id":"20250424_papa-temetes-nemzeti-gyasznap-hzassag-lagzi-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d3e7f7f-379f-40e1-bc2c-023484dada19.jpg","index":0,"item":"598ad3ab-521b-4f0d-91ea-160bd73f6b0b","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_papa-temetes-nemzeti-gyasznap-hzassag-lagzi-ebx","timestamp":"2025. április. 24. 14:44","title":"Senki sem tudja, lehet-e szombaton lagzit tartani, mert késlekedik a kormány a nemzeti gyásznap meghirdetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d944b0-a926-467d-87f4-00e196755b3f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Három napot kaptak az emberek, hogy utoljára lássák Ferenc pápát.","shortLead":"Három napot kaptak az emberek, hogy utoljára lássák Ferenc pápát.","id":"20250422_ferenc-papa-szent-peter-bazilika-kegyelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3d944b0-a926-467d-87f4-00e196755b3f.jpg","index":0,"item":"9914db0d-a90f-48a6-9f67-54f650f93bbf","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_ferenc-papa-szent-peter-bazilika-kegyelet","timestamp":"2025. április. 22. 16:05","title":"Közzétették, mikor róhatják le a kegyeletüket az emberek Ferenc pápa előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]