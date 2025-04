Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fd01e085-2015-40d5-83b6-c4a8fe479c46","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A kormányfő állatorvostan-hallgatókat használt arra, hogy tisztára mossa magát a nyilvánosság előtt, történész tanácsadója pedig alpári módon ment neki az akadémikusoknak. A tudományos intézmények azzal néznek szembe, hogy a kormány az önállóság maradványaitól is megfosztja őket.","shortLead":"A kormányfő állatorvostan-hallgatókat használt arra, hogy tisztára mossa magát a nyilvánosság előtt, történész...","id":"20250423_hvg-orban-viktor-zebra-allatorvostudomanyi-egyetem-fazekas-sandor-politika-tudomany-kekva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd01e085-2015-40d5-83b6-c4a8fe479c46.jpg","index":0,"item":"df2d51c9-88ee-49e8-9de4-844f87722eda","keywords":null,"link":"/360/20250423_hvg-orban-viktor-zebra-allatorvostudomanyi-egyetem-fazekas-sandor-politika-tudomany-kekva","timestamp":"2025. április. 23. 09:35","title":"Állatorvosi zebra: így teszi Orbán a politika játékszerévé a tudományos műhelyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94c9dad-5387-4e2b-9965-94c5029e6921","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nem küldték ki határidőre a számlák éves díjkimutatását, amivel kötelezettségszegést követett el az MBH Bank.","shortLead":"Nem küldték ki határidőre a számlák éves díjkimutatását, amivel kötelezettségszegést követett el az MBH Bank.","id":"20250423_mbh-bank-meszaros-bankja-kotelezettsegszeges-birsag-MNB-bankfelugyelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c94c9dad-5387-4e2b-9965-94c5029e6921.jpg","index":0,"item":"3d3191d0-43d5-4b5a-9be6-5684fa76bedf","keywords":null,"link":"/kkv/20250423_mbh-bank-meszaros-bankja-kotelezettsegszeges-birsag-MNB-bankfelugyelet","timestamp":"2025. április. 23. 11:13","title":"Megbírságolta Mészáros bankját az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e58b86c-064d-4f59-8195-5ad9229b1ba6","c_author":"OTP Private Banking","category":"brandcontent","description":"Lejtmenetben lévő gazdasági helyzetben vagy egészen kusza családi viszonyok közepette is zökkenőmentessé teheti a generációs vagyontranszfert a bizalmi vagyonkezelés. Az adóoptimalizációs előnyökkel is rendelkező megoldással olyan személy is bekerülhet a kedvezményezetti körbe, aki nem tartozik a törvényes örökösök közé.","shortLead":"Lejtmenetben lévő gazdasági helyzetben vagy egészen kusza családi viszonyok közepette is zökkenőmentessé teheti...","id":"20250423_bizalmi-vagyonkezeles_OTP","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e58b86c-064d-4f59-8195-5ad9229b1ba6.jpg","index":0,"item":"47db25c7-cafa-4808-b7a6-3cbce3ee72f9","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250423_bizalmi-vagyonkezeles_OTP","timestamp":"2025. április. 23. 11:30","title":"Kiszámíthatatlan időkben is kiszámíthatóságot jelent a bizalmi vagyonkezelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a68177-f549-4189-93e5-aa328a7c7d26","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke Ferenc pápa három magyar mondatával köszönt meg mindent a katolikus egyházfőnek.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke Ferenc pápa három magyar mondatával köszönt meg mindent a katolikus egyházfőnek.","id":"20250422_magyar-peter-ferenc-papa-temetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0a68177-f549-4189-93e5-aa328a7c7d26.jpg","index":0,"item":"fa6e69a2-3e4d-46f3-9be5-5e15e87d4117","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_magyar-peter-ferenc-papa-temetes","timestamp":"2025. április. 22. 11:57","title":"Magyar Péter is részt vesz Ferenc pápa temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e00bea4-0ee0-4893-a0af-e5ffd81127da","c_author":"Cserba Júlia","category":"360","description":"Nagyszerű kortárs gyűjteményéből rendezett új tárlatot dolgozói javaslatai alapján a Musée d’art contemporain du Val-de-Marne. Kérdés, hogy az ötlet a kurátori munkát állítja-e kritikai fénytörésbe vagy a felelősséget akarja megosztani, esetleg csupán egy demokratizáló csapatépítésről van szó. Az eredményről Cserba Julia készített beszámolót.","shortLead":"Nagyszerű kortárs gyűjteményéből rendezett új tárlatot dolgozói javaslatai alapján a Musée d’art contemporain du...","id":"20250423_a-mu-idealok-tarlata-MAC-VAL","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e00bea4-0ee0-4893-a0af-e5ffd81127da.jpg","index":0,"item":"6e7e4b95-f697-4ee0-ab15-c77326d6798d","keywords":null,"link":"/360/20250423_a-mu-idealok-tarlata-MAC-VAL","timestamp":"2025. április. 23. 14:30","title":"Mindenki kurátor: ilyen az, amikor egy múzeum kiállítása az összes munkatárs közös műve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9849d2e-88bf-487a-938a-58408de26269","c_author":"HOLD Alapkezelő Zrt. ","category":"brandcontent","description":"Számos mérföldkő és váltás alakítja A RIGO Kft. 1990-ben kezdődött sikertörténetét, amely egy garázsból indult, hogy mára egy másfél milliárdos bevételű családi céggé váljon. A vállalat fő tevékenységi területe a fémipari megmunkálás, lemezmunkák, marás és esztergálás, de mára a saját fejlesztésű könyvkötő gépek gyártása a fő profiljuk. A sikertörténet a generációváltásban is megmutatkozik. Hogy hogyan, arról a cégalapítót, Rigó Zoltánt és fiát, Pétert kérdeztük. ","shortLead":"Számos mérföldkő és váltás alakítja A RIGO Kft. 1990-ben kezdődött sikertörténetét, amely egy garázsból indult...","id":"20250219_generaciovaltas_vagyonkezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9849d2e-88bf-487a-938a-58408de26269.jpg","index":0,"item":"a8be1316-ca0d-4dcd-9bdc-38a2f91808fd","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250219_generaciovaltas_vagyonkezeles","timestamp":"2025. április. 23. 19:30","title":"A fém illata, a siker íze – Ilyen egy mintaszerű generációváltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf2a7982-867f-45ee-a33b-0c2dba9d4cb3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Két kutatás is készült a közelmúltban a magyarok körében a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Ezekből kiderült: már rendkívül sokan használják a technológiát, és egyre fontosabb lenne az ezzel kapcsolatos edukáció.","shortLead":"Két kutatás is készült a közelmúltban a magyarok körében a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Ezekből kiderült...","id":"20250422_fiatalok-mesterseges-intelligencia-hasznalata-kutatas-valotlansagok-felismerese-oktatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf2a7982-867f-45ee-a33b-0c2dba9d4cb3.jpg","index":0,"item":"1631c7f5-a964-4267-8440-4c8cb771c444","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_fiatalok-mesterseges-intelligencia-hasznalata-kutatas-valotlansagok-felismerese-oktatas","timestamp":"2025. április. 22. 12:33","title":"Rákaptak a magyar fiatalok a mesterséges intelligenciára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1237404f-8348-4b6a-9dd5-8ba99065c570","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Helyzetkép három évvel az uniós források befagyasztása után és egy évvel a következő parlamenti választás előtt.","shortLead":"Helyzetkép három évvel az uniós források befagyasztása után és egy évvel a következő parlamenti választás előtt.","id":"20250424_Le-Figaro-magyar-gazdasag-helyzetkep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1237404f-8348-4b6a-9dd5-8ba99065c570.jpg","index":0,"item":"6b1bfc33-f99c-4ac8-b73d-13edc8265fb0","keywords":null,"link":"/360/20250424_Le-Figaro-magyar-gazdasag-helyzetkep","timestamp":"2025. április. 24. 07:30","title":"Le Figaro: Orbán meggyengült, mert az EU pénzeket tart vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]