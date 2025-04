Harminc élelmiszer után más termékekre is kiterjeszthetik az árréssapkát, de még élelmiszerekről is szó lehet – jelentette be Nagy Márton.

A kormány vizsgálja az árréssapka kiterjesztésének lehetőségét – mondta el Nagy Márton a kormányinfón. A nemzetgazdasági miniszter azt lengette be, hogy az élelmiszerek után a háztartási cikkek és a szépségápolási termékek, piperecikkek esetében vizsgálják, kell-e árréssapka. “Nem azt mondom, hogy nem lesz még élelmiszertermék-bevonás az árrésszabályozás alá”, és most ugyan “átkalandozunk nem élelmiszertermékekre, nem azt mondom, hogy nem fogunk visszakalandozni” – tette hozzá. Azt is elmondta: a szabályok bevezetése óta 18,8 százalékkal csökkent átlagosan az intézkedéssel érintett 872 termék átlagos ára, csak azoknál volt növekedés, ahol a bevezetés előtti napokban épp akció volt, és az kifutott. Az NGM-nél úgy számolnak, hogy 4 százalékos lehet az áprilisi infláció, az élelmiszereké pedig 5 százalékos. Az árrés mostani szabályai május 31-ig maradnak a terv szerint, arról nem tett ígéretet a miniszter a kormányinfón, hogy ezt a dátumot majd kitolják-e. Nagy Márton egy közgazdasági gyorstalpalót is tartott az intézkedéssel kapcsolatban. Mint elmondta, jelenleg az inflációt nem az erőteljes kereslet fűti, hanem a növekvő alapanyagárak, illetve a kereskedők, ezért indokolt szerinte a hatósági beavatkozás.