[{"available":true,"c_guid":"ceffb13a-3273-4439-aa97-382956f350c3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nagy dobás lenne Elon Musk cégétől. ","shortLead":"Nagy dobás lenne Elon Musk cégétől. ","id":"20250408_Johet-a-Tesla-teljes-onvezetese-Europaba-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ceffb13a-3273-4439-aa97-382956f350c3.jpg","index":0,"item":"f02e4d19-2c94-47f7-aa7c-653a07ed155e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250408_Johet-a-Tesla-teljes-onvezetese-Europaba-video","timestamp":"2025. április. 08. 11:31","title":"Jöhet a Tesla teljes önvezetése Európába, Amszterdamot járják a tesztautók – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081df743-5f68-48f6-9270-a5bfe5d02008","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanár azt mondta a tanulónak, hogy „te amúgy is zsidó vagy, neked zsidó iskolában lenne a helyed”.","shortLead":"A tanár azt mondta a tanulónak, hogy „te amúgy is zsidó vagy, neked zsidó iskolában lenne a helyed”.","id":"20250409_Feljelentest-tett-a-zsidozo-tortenelemtanar-ugyeben-Vadai-Agnes-de-a-rendorseg-szerint-nem-tortent-buncselekmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/081df743-5f68-48f6-9270-a5bfe5d02008.jpg","index":0,"item":"a6daac7c-c836-4526-8be8-a382d26e353c","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_Feljelentest-tett-a-zsidozo-tortenelemtanar-ugyeben-Vadai-Agnes-de-a-rendorseg-szerint-nem-tortent-buncselekmeny","timestamp":"2025. április. 09. 13:27","title":"Feljelentést tett a zsidózó történelemtanár ügyében Vadai Ágnes, de a rendőrség szerint nem történt bűncselekmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c984eda-f151-4846-93e5-f8fff55a8d33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nobel-díjas fizikust „mélységesen zavarja”, hogy az intézmény nem emelt szólt Oroszország Ukrajnával szembeni agressziója ellen. ","shortLead":"A Nobel-díjas fizikust „mélységesen zavarja”, hogy az intézmény nem emelt szólt Oroszország Ukrajnával szembeni...","id":"20250409_krausz-ferenc-orosz-tudomanyos-akademia-kilepes-agresszio-ukrajna-lelkiismereti-okok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c984eda-f151-4846-93e5-f8fff55a8d33.jpg","index":0,"item":"fdfa29f6-6b1d-40fd-be2a-485d0ee0ffe3","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_krausz-ferenc-orosz-tudomanyos-akademia-kilepes-agresszio-ukrajna-lelkiismereti-okok","timestamp":"2025. április. 09. 12:31","title":"Krausz Ferenc lelkiismereti okokból megszünteti tagságát az Orosz Tudományos Akadémián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8729b7bd-5649-421a-abc2-b3eaa265bcc9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Magyarországon is nő azoknak a szolgáltatásoknak a száma, amelyek csak okostelefon segítségével vehetők igénybe, így sokan, főleg idősek kiszorulnak ezekből. ","shortLead":"Magyarországon is nő azoknak a szolgáltatásoknak a száma, amelyek csak okostelefon segítségével vehetők igénybe...","id":"20250308_okostelefon-nelkul-hatranyok-szolgaltatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8729b7bd-5649-421a-abc2-b3eaa265bcc9.jpg","index":0,"item":"28728093-9075-4be0-8b02-33b5c019a6b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250308_okostelefon-nelkul-hatranyok-szolgaltatasok","timestamp":"2025. április. 08. 05:01","title":"Sok hátrány éri azokat, akiknek nincs okostelefonja, és ez idővel csak rosszabb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4bbba04-0a85-437e-ad20-c9421e51bb14","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Tengericsillag-formájú viselhető eszközt fejlesztettek a Missouri Egyetem kutatói, mely képes a szív egészségének monitorozására valós időben – hatékonyabban, mint minden eddigi megoldás. ","shortLead":"Tengericsillag-formájú viselhető eszközt fejlesztettek a Missouri Egyetem kutatói, mely képes a szív egészségének...","id":"20250407_tengeri-csillag-formaju-szivmonitorozo-eszkoz-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4bbba04-0a85-437e-ad20-c9421e51bb14.jpg","index":0,"item":"c6cca020-bd69-4927-8b2d-9fc43ec43ed7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_tengeri-csillag-formaju-szivmonitorozo-eszkoz-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 07. 19:03","title":"90%-os pontossággal dolgozik, és úgy néz ki, mint egy tengeri csillag: ez az új eszköz szól, ha baj van a szívével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd7ff39-3728-4d0b-bf7c-443c404a7fe2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Los Angeles-i filmipari szereplők arra próbálják rábírni a döntéshozókat, hogy teremtsenek jobb feltételeket a produkciók gyártásához, különben Hollywood „Detroittá válik”.","shortLead":"A Los Angeles-i filmipari szereplők arra próbálják rábírni a döntéshozókat, hogy teremtsenek jobb feltételeket...","id":"20250407_Los-Angeles-Hollywood-filmipar-filmgyartas-szakszervezet-tiltakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fd7ff39-3728-4d0b-bf7c-443c404a7fe2.jpg","index":0,"item":"af014eb8-cf4a-452e-944d-68137246ce47","keywords":null,"link":"/elet/20250407_Los-Angeles-Hollywood-filmipar-filmgyartas-szakszervezet-tiltakozas","timestamp":"2025. április. 07. 16:11","title":"„Tegyük Hollywoodot újra Hollywooddá” – ezért tüntettek a filmgyártás fellegvárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6efdb89f-11d7-4a4f-8da9-9ee30222c1d5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Donald Trump szerint az Európai Uniónak inkább amerikai energiát kellene importálnia, ha meg akar szabadulni a vámoktól.","shortLead":"Donald Trump szerint az Európai Uniónak inkább amerikai energiát kellene importálnia, ha meg akar szabadulni a vámoktól.","id":"20250408_donald-trump-europai-unio-vam-energia-import-export-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6efdb89f-11d7-4a4f-8da9-9ee30222c1d5.jpg","index":0,"item":"064d9c3a-2b27-4633-8261-2c8607b1518d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_donald-trump-europai-unio-vam-energia-import-export-ebx","timestamp":"2025. április. 08. 06:18","title":"Trump nem kér az EU vámmentes ajánlatából, neki más ötlete támadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6cd10f2-c8be-40db-8268-4bc21b6ae126","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő reagált a Kúria hídfoglalást érintő korlátozására, és azt ígéri, hogy akármeddig is tart a tiltakozás, annak sikere lesz.","shortLead":"A képviselő reagált a Kúria hídfoglalást érintő korlátozására, és azt ígéri, hogy akármeddig is tart a tiltakozás...","id":"20250408_Hadhazy-reakcio-hatalom-retteg-hidfoglalas-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6cd10f2-c8be-40db-8268-4bc21b6ae126.jpg","index":0,"item":"54106bcf-47cc-4432-abcb-63816ea5bf53","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_Hadhazy-reakcio-hatalom-retteg-hidfoglalas-tuntetes","timestamp":"2025. április. 08. 09:47","title":"Hadházy szerint a hatalom retteg, ezért korlátozzák a tüntetés időtartamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]