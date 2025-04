Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"88773915-ed00-43e9-afe9-f986838540aa","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Orbán Viktor mára felismerte a Tisza jelentette veszélyt, ezért nyit új kommunikációs csatornákat: a Hont-interjú után elment egy lakossági fórumra, ahol ugyan nem poloskázott, de „balsorsnak” minősítette Magyarékat, és beszélt arról is, meddig lesz Magyarország az EU-ban, valamint rácsodálkozott az internetre is. Kielemeztük a kormányfő olykor standupos elemekkel tűzdelt, erős kijelentéseit. ","shortLead":"Orbán Viktor mára felismerte a Tisza jelentette veszélyt, ezért nyit új kommunikációs csatornákat: a Hont-interjú után...","id":"20250424_orban-magyar-peter-tisza-megafon-kommunikacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88773915-ed00-43e9-afe9-f986838540aa.jpg","index":0,"item":"cde2fe23-afc2-4070-8cc8-572ff64da84f","keywords":null,"link":"/360/20250424_orban-magyar-peter-tisza-megafon-kommunikacio","timestamp":"2025. április. 24. 19:00","title":"Nem múlt el magától Magyar Péter egotripje, ezért is mondhatja azt Orbán, hogy „a hagyományos politika nem biztos, hogy elég a győzelemhez”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d144b003-3bfb-4023-8aab-74769b4b5555","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A tudósok egy része előrebocsátotta, kivonulással tiltakozik a miniszterelnök poloskákról szóló szavai ellen. Frissítés: Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter részt vesz az eseményen, bár az akadémikusoknak szóló levélben még nem szerepelt a neve. ","shortLead":"A tudósok egy része előrebocsátotta, kivonulással tiltakozik a miniszterelnök poloskákról szóló szavai ellen...","id":"20250424_orban-MTA-unnepi-kozgyules-nem-megy-el-akademikusok-kivonulas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d144b003-3bfb-4023-8aab-74769b4b5555.jpg","index":0,"item":"83bc6d53-827e-4e83-8ef8-40dee2d51c81","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_orban-MTA-unnepi-kozgyules-nem-megy-el-akademikusok-kivonulas-ebx","timestamp":"2025. április. 24. 11:28","title":"Orbán nem lesz ott az MTA ünnepi közgyűlésén, ahol az akadémikusok egy része kivonulással tiltakozott volna, ha ő eljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cc6ba26-d13a-4b61-9c30-1ee2671eb8b5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A bíróság szerint nagyobb társadalmi érdek fűződik ahhoz, hogy az orvos a foglalkozását az egészségügyben gyakorolni tudja, mint hogy letartóztassák.","shortLead":"A bíróság szerint nagyobb társadalmi érdek fűződik ahhoz, hogy az orvos a foglalkozását az egészségügyben gyakorolni...","id":"20250424_letartoztatas-reszeg-amokfutas-orvos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cc6ba26-d13a-4b61-9c30-1ee2671eb8b5.jpg","index":0,"item":"fae0bdf5-2852-4dc8-b9a3-d834787a2ce9","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_letartoztatas-reszeg-amokfutas-orvos","timestamp":"2025. április. 24. 17:28","title":"Nem tartóztatták le a részegen ámokfutó orvost, hogy tovább tudjon dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e4b752-bf4f-45ea-9946-a3a635b91376","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Óriási összegeket fizetnek Trump kriptopénzéért azok, akik együtt akarnak vacsorázni az elnökkel, az apró betűs részben azonban azt írják: nem garantált, hogy Trump is jelen lesz az eseményen.","shortLead":"Óriási összegeket fizetnek Trump kriptopénzéért azok, akik együtt akarnak vacsorázni az elnökkel, az apró betűs részben...","id":"20250424_Trump-exkluziv-elnoki-luxusvacsora-kriptovaluta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48e4b752-bf4f-45ea-9946-a3a635b91376.jpg","index":0,"item":"2070de50-ddbd-4f96-a7c9-ab3ade838394","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Trump-exkluziv-elnoki-luxusvacsora-kriptovaluta","timestamp":"2025. április. 24. 12:30","title":"Trump exkluzív vacsorára invitálja azokat, akik a legtöbbet veszik a kriptovalutájából, de van egy csavar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1925b7d1-7802-4ef3-94a4-47154196e512","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"kkv","description":"Csányi Sándor eddig elnök-vezérigazgatóként, ezt követően már csak elnökként vezeti az OTP Bankot, vezérigazgatói székét fia, Csányi Péter kapta meg.","shortLead":"Csányi Sándor eddig elnök-vezérigazgatóként, ezt követően már csak elnökként vezeti az OTP Bankot, vezérigazgatói...","id":"20250425_otp-bank-kozgyules-csanyi-sandor-orban-viktor-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1925b7d1-7802-4ef3-94a4-47154196e512.jpg","index":0,"item":"3f8274d1-3817-49a9-93a5-3b5b17a88af9","keywords":null,"link":"/kkv/20250425_otp-bank-kozgyules-csanyi-sandor-orban-viktor-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 11:05","title":"Csányi Sándor fia, Csányi Péter lett az OTP új vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6fe07a3-e7b5-4ead-ada5-5ea92cae8904","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy átalakított üvegfalú pápamobilban viszik át Ferenc pápát a vatikáni Szent Péter térről a Santa Maria Maggiore-bazilikába, hogy a menet útvonala mentén álló gyászolók is láthassák a megboldogult egyházfő koporsót – jelentették olasz hírportálok.","shortLead":"Egy átalakított üvegfalú pápamobilban viszik át Ferenc pápát a vatikáni Szent Péter térről a Santa Maria...","id":"20250426_Kiderult-milyen-autoval-viszik-majd-Ferenc-papat-a-vegso-nyughelyere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6fe07a3-e7b5-4ead-ada5-5ea92cae8904.jpg","index":0,"item":"6aceed36-e00c-44df-8756-d82c7e69fc72","keywords":null,"link":"/cegauto/20250426_Kiderult-milyen-autoval-viszik-majd-Ferenc-papat-a-vegso-nyughelyere","timestamp":"2025. április. 26. 09:18","title":"Kiderült, milyen autóval viszik majd Ferenc pápát a végső nyughelyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9df972a-a3ad-4615-abcf-5709c488dcd3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A gépkocsi az édesanyjáé volt, és elmondása szerint nemrég járt vele szerelőnél.","shortLead":"A gépkocsi az édesanyjáé volt, és elmondása szerint nemrég járt vele szerelőnél.","id":"20250425_vv-aurelio-baleset-m6-autopalya-kigyulladt-auto-tuz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9df972a-a3ad-4615-abcf-5709c488dcd3.jpg","index":0,"item":"e36bb4e2-a43b-4a5a-83f9-e0553ebf5e29","keywords":null,"link":"/elet/20250425_vv-aurelio-baleset-m6-autopalya-kigyulladt-auto-tuz","timestamp":"2025. április. 25. 20:28","title":"Kigyulladt és porig égett VV Aurelio autója az M6-oson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe2aab0-3954-4748-8e1b-f73424489d55","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Saját bőrén tapasztalhatja meg az orosz hadsereg, miért nem érdemes lopni a fizetős programokat: most egy térképészeti app feltört változata kezdett terjedni, ami látszólag remekül hozza a prémium változat funkcióit. Csak hát közben egy csomó adatot ellop a mobilról, mivel tartalmaz egy kémprogramot is.","shortLead":"Saját bőrén tapasztalhatja meg az orosz hadsereg, miért nem érdemes lopni a fizetős programokat: most egy térképészeti...","id":"20250424_alpine-quest-fertozott-alkalmazas-orosz-hadsereg-trojai-virus-kemprogram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fe2aab0-3954-4748-8e1b-f73424489d55.jpg","index":0,"item":"83e27cfe-bcf8-45e0-a9d8-b625e107c234","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_alpine-quest-fertozott-alkalmazas-orosz-hadsereg-trojai-virus-kemprogram","timestamp":"2025. április. 24. 18:03","title":"Az orosz katonákat célozza egy trükkös vírus, ami kiszivárogtathatja a sereg terveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]