[{"available":true,"c_guid":"f952f72a-d244-4c68-bb0e-33e169252bb4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szombati zártkörű szertartást követően vasárnap lett látogatható Ferenc pápa síremléke. ","shortLead":"A szombati zártkörű szertartást követően vasárnap lett látogatható Ferenc pápa síremléke. ","id":"20250427_ferenc-papa-nyughely-roma-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f952f72a-d244-4c68-bb0e-33e169252bb4.jpg","index":0,"item":"5e5fa801-b6ad-4cc1-a27f-44219964a56d","keywords":null,"link":"/vilag/20250427_ferenc-papa-nyughely-roma-fotok","timestamp":"2025. április. 27. 12:07","title":"Tömegek várakoznak, hogy láthassák Ferenc pápa végső nyughelyét, amin egy szál fehér rózsa fekszik – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52ff107-cd0a-4933-bfa9-d056f005ce00","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A géntechnológia csillagaként indult egy amerikai startup, a 23andMe, azonban egy óriási adatszivárgást követően lefele tartó spirálba került. Jelenleg éppen kongresszusi vizsgálat folyik ellen, mivel egyre nagyobb a félelem, hogy amerikaiak millióinak legszemélyesebb és legállandóbb adatai kerülhetnek rossz kezekbe.","shortLead":"A géntechnológia csillagaként indult egy amerikai startup, a 23andMe, azonban egy óriási adatszivárgást követően lefele...","id":"20250426_23andme-vallalat-csod-usa-kongresszusi-vizsgalat-dns-tesztek-genetika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d52ff107-cd0a-4933-bfa9-d056f005ce00.jpg","index":0,"item":"c6bf6c58-d8ce-48d2-a6a0-6f70b8e686e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250426_23andme-vallalat-csod-usa-kongresszusi-vizsgalat-dns-tesztek-genetika","timestamp":"2025. április. 26. 20:03","title":"Már az amerikai kongresszus is vizsgálja az otthoni DNS-teszteket végző vállalat csődjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62854f1f-5a3a-499a-bfe6-983ae8282248","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Meg volt róla győződve, hogy igaza van. ","shortLead":"Meg volt róla győződve, hogy igaza van. ","id":"20250426_Radudaltak-a-motorosra-cserebe-megallitotta-forgalmat-az-Arpad-hidon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62854f1f-5a3a-499a-bfe6-983ae8282248.jpg","index":0,"item":"96e9a766-bd2a-4637-a876-f46c8b8f8e39","keywords":null,"link":"/cegauto/20250426_Radudaltak-a-motorosra-cserebe-megallitotta-forgalmat-az-Arpad-hidon","timestamp":"2025. április. 26. 08:23","title":"Rádudáltak a motorosra, cserébe megállította a forgalmat az Árpád hídon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48375f0-2e21-440c-aab1-da8d50e50d0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az FSZB közölte is a férfi nevét, és azt is, hogy ukrán ügynök.","shortLead":"Az FSZB közölte is a férfi nevét, és azt is, hogy ukrán ügynök.","id":"20250427_ukran-ugynok-orosz-tabornok-robbantas-orizetbe-vetel-fszb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e48375f0-2e21-440c-aab1-da8d50e50d0e.jpg","index":0,"item":"2fcf6c3c-2842-492b-a9c0-fa026f5cbacb","keywords":null,"link":"/vilag/20250427_ukran-ugynok-orosz-tabornok-robbantas-orizetbe-vetel-fszb","timestamp":"2025. április. 27. 17:54","title":"Elfogtak az oroszok egy férfit, aki szerintük pénteken felrobbantotta az egyik tábornokukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d70789ba-a1b6-4b34-8ef9-a2e022bc826d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A világ vezetői mellett rengeteg hívő gyűlt össze Rómában, hogy elbúcsúzzanak Ferenc pápától. Ilyen volt a temetés percről percre.","shortLead":"A világ vezetői mellett rengeteg hívő gyűlt össze Rómában, hogy elbúcsúzzanak Ferenc pápától. Ilyen volt a temetés...","id":"20250426_ferenc-papa-temetese-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d70789ba-a1b6-4b34-8ef9-a2e022bc826d.jpg","index":0,"item":"f496f31b-2cc3-4855-b612-825f3e339614","keywords":null,"link":"/elet/20250426_ferenc-papa-temetese-ebx","timestamp":"2025. április. 26. 09:50","title":"Zárt ajtók mögött ért véget Ferenc temetési szertartása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde347a2-ccfd-4872-831c-172fc40117c1","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"A cég történetében először a Boeing nyerte az amerikai légierő újgenerációs vadászgépprogramját, miután az előző adminisztráció a drágasága miatt már majdnem elkaszálta az egészet. Mit lehet tudni a hatodik generációs gépeket fejlesztő, hányattatott sorsú amerikai programról és miért alakult így a sorsa? A futurisztikus gép még sokáig Trump emlékét fogja őrizni, de a pilóta nélküli robotrepülők már a küszöbön vannak.","shortLead":"A cég történetében először a Boeing nyerte az amerikai légierő újgenerációs vadászgépprogramját, miután az előző...","id":"20250426_hvg-nev-kotelez-f-47-vadaszgep-hatodik-generacio-legi-dominancia-Trump-legiero-NGAD-J-36-Boeing-Lockheed_Martin-FCAS-CCA-robotrepulok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bde347a2-ccfd-4872-831c-172fc40117c1.jpg","index":0,"item":"fae569cb-0a6c-4c59-aacf-e6519ad4eb13","keywords":null,"link":"/360/20250426_hvg-nev-kotelez-f-47-vadaszgep-hatodik-generacio-legi-dominancia-Trump-legiero-NGAD-J-36-Boeing-Lockheed_Martin-FCAS-CCA-robotrepulok","timestamp":"2025. április. 26. 14:30","title":"Trumpról elnevezett futurisztikus vadászgéppel biztosítaná légi dominanciáját Amerika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407548fd-f1d1-4437-8c25-4b572596d7bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kistestű, de nagy túlélő Valerie végül besétált az őt keresők csapdájába. ","shortLead":"A kistestű, de nagy túlélő Valerie végül besétált az őt keresők csapdájába. ","id":"20250426_Nagy-erokkel-kerestek-529-nap-utan-talaltak-meg-a-Kenguru-sziget-elkoborolt-tacskot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/407548fd-f1d1-4437-8c25-4b572596d7bf.jpg","index":0,"item":"d8d671f4-c4af-4cc4-9ac2-d36c8c52666d","keywords":null,"link":"/elet/20250426_Nagy-erokkel-kerestek-529-nap-utan-talaltak-meg-a-Kenguru-sziget-elkoborolt-tacskot","timestamp":"2025. április. 26. 09:42","title":"Nagy erőkkel keresték, 529 nap után találták meg a Kenguru-szigeten elkóborolt törpe tacskót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c022042d-392a-4c15-af68-4f48397c0f07","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bornemisza Tünde és Bornemisza Attila nyerték a német válogatót: most magyarul, de a döntőben németül éneklik a Baller című számukat.","shortLead":"Bornemisza Tünde és Bornemisza Attila nyerték a német válogatót: most magyarul, de a döntőben németül éneklik a Baller...","id":"20250426_Magyar-testverpar-kepviseli-a-nemeteket-az-Eurovizion-most-magyarul-is-megjelent-a-daluk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c022042d-392a-4c15-af68-4f48397c0f07.jpg","index":0,"item":"55172da9-f751-4e8e-a6c4-19124c3b42f7","keywords":null,"link":"/kultura/20250426_Magyar-testverpar-kepviseli-a-nemeteket-az-Eurovizion-most-magyarul-is-megjelent-a-daluk","timestamp":"2025. április. 26. 08:28","title":"Magyar testvérpár képviseli a németeket az Eurovízión: itt a daluk magyarul is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]