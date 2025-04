Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"453ba9e7-f4af-46f4-833d-f577fd63a893","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vészabó Noémi giccsfestő exférje Hadházy Ákosék elől happolná el a hidat.","shortLead":"Vészabó Noémi giccsfestő exférje Hadházy Ákosék elől happolná el a hidat.","id":"20250420_Erzsebet-hid-tuntetes-Dezsy-Zoltan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/453ba9e7-f4af-46f4-833d-f577fd63a893.jpg","index":0,"item":"fdfb06d1-d905-4b95-9044-2a799590ce39","keywords":null,"link":"/itthon/20250420_Erzsebet-hid-tuntetes-Dezsy-Zoltan","timestamp":"2025. április. 20. 15:36","title":"„Tízezres tömegdemonstrációra” foglalta le az Erzsébet hidat a Gyurcsány-filmjéről elhíresült Dézsy Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1535c74-3545-4d9f-a048-e81650afe7a4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"13-9-cel maradtunk alul a görögök ellen a döntőben.","shortLead":"13-9-cel maradtunk alul a görögök ellen a döntőben.","id":"20250420_Ezustermes-a-magyar-noi-vizilabda-valogatott-a-csengtui-vilagkupan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1535c74-3545-4d9f-a048-e81650afe7a4.jpg","index":0,"item":"49d91c9d-f01d-440c-a4ce-ce3b9355058d","keywords":null,"link":"/sport/20250420_Ezustermes-a-magyar-noi-vizilabda-valogatott-a-csengtui-vilagkupan","timestamp":"2025. április. 20. 12:20","title":"Ezüstérmes a magyar női vízilabda-válogatott a csengtui világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fe0ff12-7295-4ac4-9326-51af517e3668","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Meglepő eredményre jutott egy nemrég elvégzett egérkísérlet: a félénk állatok jobban oldották meg a problémákat, mint a bátor társaik. Az eredmény az emberre vetítve is igen hasznos lehet.","shortLead":"Meglepő eredményre jutott egy nemrég elvégzett egérkísérlet: a félénk állatok jobban oldották meg a problémákat, mint...","id":"20250419_egerkiskerlet-batorsag-felenkseg-problemamegoldas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fe0ff12-7295-4ac4-9326-51af517e3668.jpg","index":0,"item":"35dc854c-79dd-4e4e-b9fb-b99ee51f9ce7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250419_egerkiskerlet-batorsag-felenkseg-problemamegoldas","timestamp":"2025. április. 19. 16:03","title":"Félénk típus? Mégis simán lenyomhatja a bátrabbakat – az egerektől lesték el a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2575568f-a1e1-49c1-959b-9a8bac2cffdf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagy közös hadgyakorlatot tartanak a Dél-Kínai-tengeren.","shortLead":"Nagy közös hadgyakorlatot tartanak a Dél-Kínai-tengeren.","id":"20250421_hadgyakorlat-usa-fulop-szigetek-del-kinai-tenger-kina-peking","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2575568f-a1e1-49c1-959b-9a8bac2cffdf.jpg","index":0,"item":"7c3f6baf-8953-44f5-b6d2-c96034ce4e0d","keywords":null,"link":"/vilag/20250421_hadgyakorlat-usa-fulop-szigetek-del-kinai-tenger-kina-peking","timestamp":"2025. április. 21. 08:28","title":"Összefog az USA és Fülöp-szigetek hadereje, hogy elvegyék Kína kedvét a déli nyomulástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A légitársaság szerint az ilyenkor kötelező vizsgálat húzódott el.","shortLead":"A légitársaság szerint az ilyenkor kötelező vizsgálat húzódott el.","id":"20250419_wizz-air-jaratkeses-repuloter-varakozas-madrid-budapest-jarat-villamcsapas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631.jpg","index":0,"item":"63a2f9d7-ef9c-4de9-a10d-48355db74c81","keywords":null,"link":"/elet/20250419_wizz-air-jaratkeses-repuloter-varakozas-madrid-budapest-jarat-villamcsapas","timestamp":"2025. április. 19. 19:09","title":"Egy napja várnak Madridban a Wizz Air budapesti járatának utasai, mert villám csapott a repülőgépbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f49f1c-3a53-4a0d-9f7f-d8c2c8a368b1","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Városmajor úti klinikán műtötték.","shortLead":"A Városmajor úti klinikán műtötték.","id":"20250420_Nyilasi-Tibor-koszoni-a-jokivansagokat-jobban-van-az-eletmento-szivmutetje-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1f49f1c-3a53-4a0d-9f7f-d8c2c8a368b1.jpg","index":0,"item":"5bdce1ce-80da-4e87-9a2c-ea4c4adbce4c","keywords":null,"link":"/elet/20250420_Nyilasi-Tibor-koszoni-a-jokivansagokat-jobban-van-az-eletmento-szivmutetje-utan","timestamp":"2025. április. 20. 13:38","title":"Nyilasi Tibor köszöni a jókívánságokat, jobban van az életmentő szívműtétje után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba5ee4-bde1-4942-8179-68135c141b7d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök vasárnap estig ígért fegyvernyugvást.","shortLead":"Az orosz elnök vasárnap estig ígért fegyvernyugvást.","id":"20250419_volodimir-zelenszkij-vlagyimir-putyin-egyoldalu-tuzszunet-drontamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fba5ee4-bde1-4942-8179-68135c141b7d.jpg","index":0,"item":"c5314ab6-a817-4baa-8aac-93c6a083bcde","keywords":null,"link":"/vilag/20250419_volodimir-zelenszkij-vlagyimir-putyin-egyoldalu-tuzszunet-drontamadas","timestamp":"2025. április. 19. 19:08","title":"Zelenszkij az orosz tűzszünetről: Putyin most is drónokkal támadja Ukrajnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4445efd0-e1a0-4f7d-bed9-24309cc5ff72","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy salátatörvényben adnának újabb alapot a rendeleti kormányzáshoz.","shortLead":"Egy salátatörvényben adnának újabb alapot a rendeleti kormányzáshoz.","id":"20250420_Kozmunka-meghosszabbitasa-kozfoglalkoztatas-salatatorveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4445efd0-e1a0-4f7d-bed9-24309cc5ff72.jpg","index":0,"item":"52bd2b6b-1870-457a-9ecb-4df105a5fcb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250420_Kozmunka-meghosszabbitasa-kozfoglalkoztatas-salatatorveny","timestamp":"2025. április. 20. 16:26","title":"Mostantól az Orbán-kormány dönthetné el, meddig lehet közmunkát végezni és mennyiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]