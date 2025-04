Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"77103ada-9b65-4807-82d0-b1d540c8a69d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Harry Truman repülőgép-hordozót korábban, állításuk szerint, rakétákkal és drónokkal támadták a jemeni lázadók.","shortLead":"A Harry Truman repülőgép-hordozót korábban, állításuk szerint, rakétákkal és drónokkal támadták a jemeni lázadók.","id":"20250428_usa-harci-repulogep-voros-tenger-repulogep-hordozo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77103ada-9b65-4807-82d0-b1d540c8a69d.jpg","index":0,"item":"4f0db9e2-b1a5-4ed0-9cb8-d74393dbe426","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_usa-harci-repulogep-voros-tenger-repulogep-hordozo","timestamp":"2025. április. 28. 22:00","title":"Tengerbe zuhant egy amerikai F/A-18-as harci repülőgép egy repülőgép-hordozó fedélzetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d806788f-b8d7-48ec-b656-cc005fa50358","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országgyűlési képviselő azt állítja, hogy a tüntetés folytatása jogszerű lehet, de a rendőrség cáfol.","shortLead":"Az országgyűlési képviselő azt állítja, hogy a tüntetés folytatása jogszerű lehet, de a rendőrség cáfol.","id":"20250430_hadhazy-akos-rendorseg-tuntetes-folytatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d806788f-b8d7-48ec-b656-cc005fa50358.jpg","index":0,"item":"083fd12d-7623-4038-8abf-9d7a69907a3d","keywords":null,"link":"/itthon/20250430_hadhazy-akos-rendorseg-tuntetes-folytatasa","timestamp":"2025. április. 30. 11:10","title":"A rendőrség szerint Hadházy Ákos félrevezeti a május elsejei tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17adbb7c-be4c-49ee-a5ba-26a6f757f3b8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök, Robert Ficóval és Peter Pellegrinivel találkozik. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök, Robert Ficóval és Peter Pellegrinivel találkozik. ","id":"20250428_orban-pozsony-bosi-vizeromu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17adbb7c-be4c-49ee-a5ba-26a6f757f3b8.jpg","index":0,"item":"8158907d-e7b4-429f-938f-845fa7fd0ab4","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_orban-pozsony-bosi-vizeromu","timestamp":"2025. április. 28. 13:59","title":"Orbán Pozsonyba látogatott, a szlovák sajtó szerint áttörés jöhet a bősi vízerőmű ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a7ff53-88f7-49df-a941-cd7adc1ff8c4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár a mesterséges intelligencia tudását senki sem vitatja, a megbízhatóságát illetően már nem ennyire egyértelmű a helyzet. Ezért is lehet elgondolkodtató a hír, amely szerint mesterséges intelligenciát kezdtek el alkalmazni egy amerikai atomerőműben. Most még ugyan csak dokumentumkeresési célokra, azonban több olyan vállalkozás is van, amely már keresi a MI bevezetésének egyéb lehetőségét az atomenergia területére.","shortLead":"Bár a mesterséges intelligencia tudását senki sem vitatja, a megbízhatóságát illetően már nem ennyire egyértelmű...","id":"20250428_mesterseges-intelligencia-amerika-atomeromu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18a7ff53-88f7-49df-a941-cd7adc1ff8c4.jpg","index":0,"item":"46c417f3-01a2-4cd4-a453-aa86f815ddb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_mesterseges-intelligencia-amerika-atomeromu","timestamp":"2025. április. 28. 20:03","title":"Mert ugye mi baj lehet? Egy atomerőműben elkezdték használni a mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517f23c8-d238-4101-8b32-073457724348","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Állítson bármit is a kommunista párt, igeni megérzi az ország ipara a Donald Trump által kivetett gigavámokat. Az elemzők legfeljebb 3,5 százalékos gazdasági növekedést várnak 2025-re.","shortLead":"Állítson bármit is a kommunista párt, igeni megérzi az ország ipara a Donald Trump által kivetett gigavámokat...","id":"20250430_Meredeken-zuhant-a-kinai-gyarak-aktivitasa-aprilisban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/517f23c8-d238-4101-8b32-073457724348.jpg","index":0,"item":"6f2863c3-f48e-4941-9205-4d167bc88921","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_Meredeken-zuhant-a-kinai-gyarak-aktivitasa-aprilisban","timestamp":"2025. április. 30. 08:12","title":"Meredeken zuhant a kínai gyárak aktivitása áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ac971db-27d8-40bc-b7be-bd16c08e53a7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Várnagy Ákos Vesztergom Dórát, Novák Katalin sógornőjét követi a poszton.","shortLead":"Várnagy Ákos Vesztergom Dórát, Novák Katalin sógornőjét követi a poszton.","id":"20250428_orszagos-korhazi-foigazgatosag-allami-lombikrendszer-vesztergom-dora-varnagy-akos-vezetovaltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ac971db-27d8-40bc-b7be-bd16c08e53a7.jpg","index":0,"item":"85877fd4-89d1-41eb-9a54-8f9bc32db74e","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_orszagos-korhazi-foigazgatosag-allami-lombikrendszer-vesztergom-dora-varnagy-akos-vezetovaltas","timestamp":"2025. április. 28. 15:11","title":"Kinevezték az állami lombikrendszer új vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95474dd8-2902-44e8-90a7-8e8290a8a2be","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újra felül a retróvonatra a Sony, és visszahozz egy olyan funkciót, amit imádtak a felhasználók, amikor csak egy rövid időre tették elérhetővé.","shortLead":"Újra felül a retróvonatra a Sony, és visszahozz egy olyan funkciót, amit imádtak a felhasználók, amikor csak egy rövid...","id":"20250428_sony-plasytation-retro-felulet-rendszerfrissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95474dd8-2902-44e8-90a7-8e8290a8a2be.jpg","index":0,"item":"ba7ac952-97c1-46c5-878d-5630b4c73595","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_sony-plasytation-retro-felulet-rendszerfrissites","timestamp":"2025. április. 28. 15:03","title":"Akkora siker volt a PlayStation konzolok retrósítása, hogy visszahozza a Sony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10cb8680-3432-4ae1-9bf2-498c0d13362e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tíz év alatt ezer milliárd forintnyi felújítással büszkélkedett V. Németh Zsolt.","shortLead":"Tíz év alatt ezer milliárd forintnyi felújítással büszkélkedett V. Németh Zsolt.","id":"20250429_v-nemeth-zsolt-vizikozmu-aranykor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10cb8680-3432-4ae1-9bf2-498c0d13362e.jpg","index":0,"item":"e08ff481-f9c7-4888-9b90-4333f458d5bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_v-nemeth-zsolt-vizikozmu-aranykor","timestamp":"2025. április. 29. 19:11","title":"A víziközmű-ágazat aranykoráról beszélt az államtitkár, miközben az eddigi tempóval évszázadokig tartana a hálózat felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]