[{"available":true,"c_guid":"b4eb0e54-d838-4e5f-afd1-f8f0d7795097","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Pozsonyban találkozott a magyar és a szlovák miniszterelnök.","shortLead":"Pozsonyban találkozott a magyar és a szlovák miniszterelnök.","id":"20250428_orban-viktor-robert-fico-szlovakia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4eb0e54-d838-4e5f-afd1-f8f0d7795097.jpg","index":0,"item":"2761b649-fd41-488a-8994-269c2f73e339","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_orban-viktor-robert-fico-szlovakia","timestamp":"2025. április. 28. 20:48","title":"Orbán és Fico megállapodtak a gáztranzit növeléséről, majd egyetértettek az ukrajnai béke fontosságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de7ee74-1f6f-40ed-9d71-03687281722e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy sor egészségkárosító hatása lehet az emberi szervezetben lévő mikroműanyagoknak, és a fő gond, hogy legalább ennyi még ismeretlen a tudomány előtt is. A tudósok azonban már most is cselekvést sürgetnek. ","shortLead":"Egy sor egészségkárosító hatása lehet az emberi szervezetben lévő mikroműanyagoknak, és a fő gond, hogy legalább ennyi...","id":"20250428_mikromuanyagok-felfedezes-emberi-agy-egeszseg-hatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8de7ee74-1f6f-40ed-9d71-03687281722e.jpg","index":0,"item":"720815c6-b1cf-425f-9aa1-a47d221502e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_mikromuanyagok-felfedezes-emberi-agy-egeszseg-hatasok","timestamp":"2025. április. 28. 19:03","title":"Sokkolta a tudósokat a felfedezés: már egy komplett kanalat is ki lehetne rakni az emberek agyában lévő mikroműanyagokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f68877-52ca-45a8-a82b-48d04c3970be","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"93 milliárd forintot fizetnek a törzsrészvényekre. Gazdasági vezérigazgató-helyettest is cserélt a vállalat.","shortLead":"93 milliárd forintot fizetnek a törzsrészvényekre. Gazdasági vezérigazgató-helyettest is cserélt a vállalat.","id":"20250430_Rekordosztalek-kifizeteserol-dontott-a-Richter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21f68877-52ca-45a8-a82b-48d04c3970be.jpg","index":0,"item":"d41c6040-ae7c-4c0b-87b8-06094a157a24","keywords":null,"link":"/kkv/20250430_Rekordosztalek-kifizeteserol-dontott-a-Richter","timestamp":"2025. április. 30. 09:14","title":"Rekordosztalék kifizetéséről döntött a Richter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6be6b4dd-3f69-4bd2-9377-39628c49ce85","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nem gyorsabban, hanem gyakrabban fog járni a 100E.","shortLead":"Nem gyorsabban, hanem gyakrabban fog járni a 100E.","id":"20250429_100e-bkk-gyakrabban-jar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6be6b4dd-3f69-4bd2-9377-39628c49ce85.jpg","index":0,"item":"1110eb6b-2f9c-4529-ba9e-001cd9545a64","keywords":null,"link":"/kkv/20250429_100e-bkk-gyakrabban-jar","timestamp":"2025. április. 29. 10:26","title":"Felpörgeti a BKK a reptéri buszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db9124b3-8d14-4cbc-b8b3-8410dad4c3db","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter egy sajtótájékoztatón ezután Ukrajna és Brüsszel ellen hergelt: szerinte az EU-csatlakozás után Magyarországot „lerohanná” az ukrán munkaerő, az ukrán maffia pedig átjáróházként használná az országot.","shortLead":"A külügyminiszter egy sajtótájékoztatón ezután Ukrajna és Brüsszel ellen hergelt: szerinte az EU-csatlakozás után...","id":"20250430_Szijjarto-magyar-gazdasag-uj-gyarak-novekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db9124b3-8d14-4cbc-b8b3-8410dad4c3db.jpg","index":0,"item":"68dcfb1b-75cf-4d2d-bd86-4ac3e0995f8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_Szijjarto-magyar-gazdasag-uj-gyarak-novekedes","timestamp":"2025. április. 30. 13:12","title":"Szijjártó szerint az új gyárakkal most már aztán tényleg be fog robbanni a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5cc720-c5a8-4a22-ad04-d540eaf41d2f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A második magyar űrhajós két hetet tölt majd az űrben.","shortLead":"A második magyar űrhajós két hetet tölt majd az űrben.","id":"20250429_kapu-tibor-magyar-urhajos-nemzetkozi-urallomas-indulas-idopont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f5cc720-c5a8-4a22-ad04-d540eaf41d2f.jpg","index":0,"item":"90afdc55-907b-4d9a-9a38-75c04db918ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_kapu-tibor-magyar-urhajos-nemzetkozi-urallomas-indulas-idopont","timestamp":"2025. április. 29. 17:19","title":"Megvan, mikor indul Kapu Tibor a Nemzetközi Űrállomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da87092-10bc-425d-ac8e-2ed9b5eb46ba","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Korántsem a főváros a legveszélyesebb ilyen szempontból.","shortLead":"Korántsem a főváros a legveszélyesebb ilyen szempontból.","id":"20250429_Lakossagaranyosan-messze-nem-Budapesten-lopjak-el-a-legtobb-autot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5da87092-10bc-425d-ac8e-2ed9b5eb46ba.jpg","index":0,"item":"dee99df8-6714-4a62-86c3-f9aa490cc36d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250429_Lakossagaranyosan-messze-nem-Budapesten-lopjak-el-a-legtobb-autot","timestamp":"2025. április. 29. 08:36","title":"Nem a nagyvárosok már a kedvenc terepei az autótolvajoknak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3a6107b-9859-4744-8dd6-5a3ed7bceb9d","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A négy elődöntő és a döntő ingyen lesz.","shortLead":"A négy elődöntő és a döntő ingyen lesz.","id":"20250429_ingyen-bl-foci","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3a6107b-9859-4744-8dd6-5a3ed7bceb9d.jpg","index":0,"item":"a3b33df7-e118-4224-8f31-3cf341c81aca","keywords":null,"link":"/sport/20250429_ingyen-bl-foci","timestamp":"2025. április. 29. 11:52","title":"Az utolsó öt BL-meccset ingyen lehet nézni az RTL-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]