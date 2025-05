Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"977048d4-4cd5-4f84-a809-56be797c71b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elnök a jelenséget nemzetbiztonsági kockázatnak nevezte, és százszázalékos vámmal fenyegetőzik, miközben Magyarország is szépen profitált az elmúlt években az itt forgatott amerikai produkciókból.","shortLead":"Az elnök a jelenséget nemzetbiztonsági kockázatnak nevezte, és százszázalékos vámmal fenyegetőzik, miközben...","id":"20250505_trump-vamok-filmipar-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/977048d4-4cd5-4f84-a809-56be797c71b2.jpg","index":0,"item":"7d3f3d0f-596c-44e1-810e-6e4c406284af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250505_trump-vamok-filmipar-magyarorszag","timestamp":"2025. május. 05. 06:12","title":"Trump most a külföldön forgatott filmeknek üzent hadat, ez Magyarországot is érinti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9855f0c-9cb9-496d-a3d8-90a53fd31631","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Demokratából republikánus, a szabadkereskedelem hívéből a vámháború szorgalmazója lett Donald Trump kereskedelmi főtanácsadója, Peter Navarro.","shortLead":"Demokratából republikánus, a szabadkereskedelem hívéből a vámháború szorgalmazója lett Donald Trump kereskedelmi...","id":"20250504_peter-navarro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9855f0c-9cb9-496d-a3d8-90a53fd31631.jpg","index":0,"item":"2e7dd4d1-b531-4992-8cce-da5e2837a339","keywords":null,"link":"/360/20250504_peter-navarro","timestamp":"2025. május. 04. 12:00","title":"Börtönbe ment Trumpért és pitbullként küzd Kína megbüntetéséért a vámháború tábornoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3fb597-edfe-4c11-a291-b237c3dcd1ce","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Erkel Színház új igazgatója elmondása szerint arra szeretne kísérletet tenni, hogy politikamentes színházat csináljon.","shortLead":"Az Erkel Színház új igazgatója elmondása szerint arra szeretne kísérletet tenni, hogy politikamentes színházat...","id":"20250505_Szente-Vajk-1800-szek-van-a-nezoteren-itt-nem-szabad-politizalni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af3fb597-edfe-4c11-a291-b237c3dcd1ce.jpg","index":0,"item":"38ea9b5c-e2e3-4f9e-9bc3-c60d18d5d047","keywords":null,"link":"/kultura/20250505_Szente-Vajk-1800-szek-van-a-nezoteren-itt-nem-szabad-politizalni","timestamp":"2025. május. 05. 13:41","title":"Szente Vajk: 1800 szék van a nézőtéren, itt nem szabad politizálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed10272c-70fe-4fec-a839-535b04210e04","c_author":"Kövesdi Veronika - Metz Rudolf Tamás","category":"360","description":"Követői számára Magyar Péter lett „a nép hangja”, aki a hatalom szemébe mondja, amit sokan éreznek. 