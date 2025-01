Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3104f57d-ed1a-4d90-8cd8-3f3f3640db93","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók az 1980-as évek óta rögzítik a tengerek felszínének hőmérsékletét, és kiderült, az elmúlt negyven évben 400 százalékkal gyorsult a melegedés üteme.","shortLead":"Brit kutatók az 1980-as évek óta rögzítik a tengerek felszínének hőmérsékletét, és kiderült, az elmúlt negyven évben...","id":"20250129_globalis-felmelegedes-tenger-felszin-homerseklet-klimavaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3104f57d-ed1a-4d90-8cd8-3f3f3640db93.jpg","index":0,"item":"96ef0011-a6bb-48b5-a6e8-7ef114b9fa81","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_globalis-felmelegedes-tenger-felszin-homerseklet-klimavaltozas","timestamp":"2025. január. 29. 20:03","title":"Megdöbbentő mértékben melegszik a tengerek felszíne, már kongatják a vészharangokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c71b75a-9d7b-49c2-8211-223c23374e5c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szervezők szerint az összes oda tervezett előadást kiteszik a házból, a jogutód pedig nem foglalkozik a szerződéses sérelmekkel.","shortLead":"A szervezők szerint az összes oda tervezett előadást kiteszik a házból, a jogutód pedig nem foglalkozik a szerződéses...","id":"20250129_Felujitasra-hivatkozva-kitettek-jazzfeszt-Szente-Vajk-vezette-Erkel-Szinhazbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c71b75a-9d7b-49c2-8211-223c23374e5c.jpg","index":0,"item":"d3d0c439-9e1c-41a3-a75e-417fb1580bc5","keywords":null,"link":"/kultura/20250129_Felujitasra-hivatkozva-kitettek-jazzfeszt-Szente-Vajk-vezette-Erkel-Szinhazbol","timestamp":"2025. január. 29. 14:30","title":"Felújításra hivatkozva kitették a jazzfesztivált a Szente Vajk vezette új Erkel Színházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Német kutatóknak köszönhetően a jövőben több millió szívelégtelenségben élő ember életét lehetne megmenteni azzal a módszerrel, ami minden eddiginél biztonságosabbnak tűnik.","shortLead":"Német kutatóknak köszönhetően a jövőben több millió szívelégtelenségben élő ember életét lehetne megmenteni azzal...","id":"20250130_szivizom-szivatultetes-tapasz-szivelegtelenseg-kezelese-ossejtek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7.jpg","index":0,"item":"4660f5cf-584e-41e3-b809-87e29a86884a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_szivizom-szivatultetes-tapasz-szivelegtelenseg-kezelese-ossejtek","timestamp":"2025. január. 30. 20:03","title":"Sejtekből készült tapaszt varrnának a betegek szívére, milliók kaphatnak esélyt az életre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15c62026-2763-486e-93d9-99f865db91cf","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Egy amerikai per apropóján elemzi a Der Spiegel, miért nincs szükségük a nagy techcégeknek arra, hogy titokban felhasználják a telefonok mikrofonját. De akkor honnan „tudják” a hirdetők, min törjük éppen a fejünket?","shortLead":"Egy amerikai per apropóján elemzi a Der Spiegel, miért nincs szükségük a nagy techcégeknek arra, hogy titokban...","id":"20250130_apple-telefon-lehallgatas-per-gyanus-reklamok-tenyleg-lehallgat-a-mobil","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15c62026-2763-486e-93d9-99f865db91cf.jpg","index":0,"item":"991ef010-1551-47f5-b069-4f29ea56d673","keywords":null,"link":"/360/20250130_apple-telefon-lehallgatas-per-gyanus-reklamok-tenyleg-lehallgat-a-mobil","timestamp":"2025. január. 30. 17:00","title":"Úgy érzi, hogy lehallgatja a mobilja? Valójában ezért kapunk gyanúsan témába vágó reklámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468c2aba-52fe-4eb2-89db-dfd09e1b9d88","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az eddigi legnagyobb genetikai depressziókutatás eredménye hozzájárulhat ahhoz, hogy a depressziós betegek egyénre szabott gyógykezelést kapjanak.","shortLead":"Az eddigi legnagyobb genetikai depressziókutatás eredménye hozzájárulhat ahhoz, hogy a depressziós betegek egyénre...","id":"20250131_depresszio-kialakulasa-genetika-vizsgalat-eredmenye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/468c2aba-52fe-4eb2-89db-dfd09e1b9d88.jpg","index":0,"item":"664c1582-2fdb-425c-a5d8-28190b4cce6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250131_depresszio-kialakulasa-genetika-vizsgalat-eredmenye","timestamp":"2025. január. 31. 08:03","title":"5 millió embert vizsgáltak meg, itt az eredmény: találtak 293 új tényezőt, ami mind depressziót okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Alibaba kiadta a Qwen 2.5-Max nyelvi modelljét, mely az ígéret szerint jobb, mint a DeepSeek, az OpenAI és a Meta hasonló megoldása.","shortLead":"Az Alibaba kiadta a Qwen 2.5-Max nyelvi modelljét, mely az ígéret szerint jobb, mint a DeepSeek, az OpenAI és a Meta...","id":"20250129_alibaba-qwen-25-max-mesterseges-intelligencia-bejelentes-deepseek-teljesitmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975.jpg","index":0,"item":"88a698e0-0e0c-4c2d-a53d-ce42b2097600","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_alibaba-qwen-25-max-mesterseges-intelligencia-bejelentes-deepseek-teljesitmeny","timestamp":"2025. január. 29. 16:33","title":"Már meg is érkezett a válasz a DeepSeek mindent elsöprő MI-jére – ráadásul Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c6d325c-ca30-4098-b640-a73ea606461a","c_author":"hvg360","category":"360","description":"KAP-ot teljesen lesújtotta a hír, hogy Kendernay János kilépett LMP-ből, amelynek vezetősége olyan sok változáson ment keresztül az elmúlt évek során, hogy nehezebb megjegyezni az elnökök és társelnökök sorát, mint azt, hogyan követték egymást az Árpád-házi uralkodók. Emellett szó esik arról, hogy kik azok a zöld keresztények, miért is járnak a vízen, melyik két politikus “szerelemgyereke” Litkai Gergely, és kinek a nagymamája volt meggyőződve arról, hogy Kövér László is családtag.","shortLead":"KAP-ot teljesen lesújtotta a hír, hogy Kendernay János kilépett LMP-ből, amelynek vezetősége olyan sok változáson ment...","id":"20250129_duma-aktual-lmp-elnokok-tarselnokok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c6d325c-ca30-4098-b640-a73ea606461a.jpg","index":0,"item":"54b4a923-ebcf-415a-81bf-2d65262f968f","keywords":null,"link":"/360/20250129_duma-aktual-lmp-elnokok-tarselnokok","timestamp":"2025. január. 29. 18:30","title":"Duma Aktuál: Az Árpád-ház a nyomába sem ér az LMP elnökségének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d5e0ae-5ce3-4cf5-8555-9ba5b5037663","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Május közepén érkezik majd az új Doom, ami a The Dark Ages címet kapta, és aminek története az előző két rész előtt játszódik.","shortLead":"Május közepén érkezik majd az új Doom, ami a The Dark Ages címet kapta, és aminek története az előző két rész előtt...","id":"20250129_bethesda-softworks-doom-the-dark-ages-jatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98d5e0ae-5ce3-4cf5-8555-9ba5b5037663.jpg","index":0,"item":"74bd30dc-92ee-4e2f-b067-4a7d47296abb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_bethesda-softworks-doom-the-dark-ages-jatek","timestamp":"2025. január. 29. 16:03","title":"Brutális számítógép kell az új Doomhoz: itt van minden, amit a játékról tudni érdemes – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]