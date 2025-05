Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"550e821f-4032-42e1-a3a7-96db2ad11814","c_author":"Ki Mit Tube ","category":"brandcontent","description":"„Mondj valamit a világról, a saját korosztályodról!” Ez lehet a siker kulcsa a Ki Mit Tube-on a műsor producere szerint. 10 év után, a One Magyarország támogatásával tér vissza a harmadik évadával az online videós tehetségkutató, egy még inkább digitalizált világba. Rubin Kristóf elmondta, a műsor nem csak a versenyzőknek, a készítőinek is kihívás: hogyan lehet a napi 20-50 videóból kiválasztani azokat, amelyekből a fiatal generáció számára érdekes történetet lehet elmesélni.","shortLead":"„Mondj valamit a világról, a saját korosztályodról!” Ez lehet a siker kulcsa a Ki Mit Tube-on a műsor producere...","id":"20250508_4iG_Ki_Mit_Tube_tehetsegkutato_Rubin_Kristof","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/550e821f-4032-42e1-a3a7-96db2ad11814.jpg","index":0,"item":"9c7fbad4-e9b8-4d90-8450-a82136e4f8eb","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250508_4iG_Ki_Mit_Tube_tehetsegkutato_Rubin_Kristof","timestamp":"2025. május. 12. 15:30","title":"Ez egy digitális népművészeti verseny – 10 év után újraindul a Ki Mit Tube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"602444df-7583-4f35-bb5f-503723d9b250","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője szerint a magyar szolgálatok már hosszú ideje érzékelnek intenzív tevékenységeket az ukrán szolgálatok részéről.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője szerint a magyar szolgálatok már hosszú ideje érzékelnek intenzív tevékenységeket az ukrán...","id":"20250514_kembotrany-ukrajna-kiutasitas-kocsis-mate-nemzetbiztonsagi-bizottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/602444df-7583-4f35-bb5f-503723d9b250.jpg","index":0,"item":"908498f7-6a67-44cd-b8eb-cdf99ceebe18","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_kembotrany-ukrajna-kiutasitas-kocsis-mate-nemzetbiztonsagi-bizottsag","timestamp":"2025. május. 14. 13:37","title":"Kocsis Máté megnevezte a két kiutasított ukrán kémet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3810e68-8dbf-4d66-9c09-271157674c7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész-pankrátor a betegsége kapcsán arról beszélt, hogy mennyire fontos a napi szintű fényvédelem – akkor is, ha a férfiak jellemzően elhanyagolják. ","shortLead":"A színész-pankrátor a betegsége kapcsán arról beszélt, hogy mennyire fontos a napi szintű fényvédelem – akkor is, ha...","id":"20250513_John-Cena-melanoma-borrak-fenyvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3810e68-8dbf-4d66-9c09-271157674c7d.jpg","index":0,"item":"b930a1ae-9b11-4d5d-871b-735e21b4389b","keywords":null,"link":"/elet/20250513_John-Cena-melanoma-borrak-fenyvedelem","timestamp":"2025. május. 13. 08:57","title":"John Cenát másodjára is bőrrákkal diagnosztizálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420913c7-b584-4c88-b3e3-11f8cf68176d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tovább bővül a szankciókkal sújtott oroszok listája, nehezebb lesz kikerülni a szankciókat, de a putyinista propagandát is célba veszi az EU.","shortLead":"Tovább bővül a szankciókkal sújtott oroszok listája, nehezebb lesz kikerülni a szankciókat, de a putyinista propagandát...","id":"20250514_eu-oroszorszag-szankciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/420913c7-b584-4c88-b3e3-11f8cf68176d.jpg","index":0,"item":"de6351bf-1cdc-4145-9b3d-f56e57125a01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250514_eu-oroszorszag-szankciok","timestamp":"2025. május. 14. 14:01","title":"Megvan az egyezség az EU újabb, Oroszország elleni szankcióiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21df786a-ff6c-4d71-b743-6c1d0a0c42e6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Gyermekvédelem Brüsszelből: jóváhagyta az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága azokat a javaslatokat, amelyek célja a gyermekek szexuális bántalmazásával kapcsolatos európai szabályozás szigorítása. ","shortLead":"Gyermekvédelem Brüsszelből: jóváhagyta az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága azokat...","id":"20250513_europai-parlament_gyermekvedelem_szexualis-abuzus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21df786a-ff6c-4d71-b743-6c1d0a0c42e6.jpg","index":0,"item":"3692a165-b4d4-41c7-9cef-bcccb0543b73","keywords":null,"link":"/eurologus/20250513_europai-parlament_gyermekvedelem_szexualis-abuzus","timestamp":"2025. május. 13. 11:39","title":"Szigorúbb EU-s szabályozás jöhet a gyermekek szexuális bántalmazásának büntetéséről ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c3d599-fea6-4f10-9c26-b6b0bd1df930","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Fekete-Győr András vetette fel, hogy a 3 százalékra mért párt ne legyen akadálya a kormányváltásnak. A párt küldöttgyűlése mondja ki a végső szót, június 7-én.","shortLead":"Fekete-Győr András vetette fel, hogy a 3 százalékra mért párt ne legyen akadálya a kormányváltásnak. A párt...","id":"20250512_momentum-elnokseg-valasztasi-indulas-kuldottgyules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17c3d599-fea6-4f10-9c26-b6b0bd1df930.jpg","index":0,"item":"379dd831-498f-4c85-9a20-c79f3e584aff","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_momentum-elnokseg-valasztasi-indulas-kuldottgyules","timestamp":"2025. május. 12. 15:35","title":"A Momentum elnöksége a nem indulás mellett foglalt állást, de a küldöttgyűlés fog dönteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9e87d3-6a6b-4385-85c6-ffbc69968595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség válasza szerint egyelőre ismeretlen személlyel szemben zajlik büntetőeljárás.","shortLead":"A rendőrség válasza szerint egyelőre ismeretlen személlyel szemben zajlik büntetőeljárás.","id":"20250513_volt-igazgato-komarom-technikum-szexualis-kapcsolat-diakkal-nyomozas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a9e87d3-6a6b-4385-85c6-ffbc69968595.jpg","index":0,"item":"d49c9960-2975-4c86-ade7-c71bfeefb41c","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_volt-igazgato-komarom-technikum-szexualis-kapcsolat-diakkal-nyomozas-rendorseg","timestamp":"2025. május. 13. 06:26","title":"Még tart a nyomozás a volt komáromi iskolaigazgató ügyében, akinek a gyanú szerint a diákjával volt szexuális kapcsolata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4223e631-111e-40cb-91cf-573981431052","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csipkebetoldásos Dolce&Gabbana nadrágnak megkérik az árát.","shortLead":"A csipkebetoldásos Dolce&Gabbana nadrágnak megkérik az árát.","id":"20250513_egymillios-nadrag-varkonyi-andrea-bentley-whitedog-media","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4223e631-111e-40cb-91cf-573981431052.jpg","index":0,"item":"586e1bea-cbb6-470d-a0b0-e4fea96721cf","keywords":null,"link":"/elet/20250513_egymillios-nadrag-varkonyi-andrea-bentley-whitedog-media","timestamp":"2025. május. 13. 08:27","title":"Egymilliós nadrág volt Várkonyi Andreán, amikor kiszállt a 120 milliós luxusautóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]