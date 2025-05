Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"abe56acd-cc33-410a-8128-9153935baf46","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"A problémák gyökeréhez egészen a tavalyi, remekül sikerült szezonig kell visszakanyarodnunk. A gondokat azóta lavinaként görgetik maguk előtt a felek.","shortLead":"A problémák gyökeréhez egészen a tavalyi, remekül sikerült szezonig kell visszakanyarodnunk. A gondokat azóta...","id":"20250514_carlo-ancelotti-real-madrid-tavozas-brazil-labdarugo-valogatott-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/abe56acd-cc33-410a-8128-9153935baf46.jpg","index":0,"item":"c4537d52-8af7-4137-8e42-2a6f98cdacd8","keywords":null,"link":"/sport/20250514_carlo-ancelotti-real-madrid-tavozas-brazil-labdarugo-valogatott-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 16:52","title":"Fájdalmas és elkerülhetetlen szakítás lett a vége Ancelotti és a Real Madrid második házasságának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66a8f81e-fc96-4228-900e-a0a450842efa","c_author":"Fülöp István","category":"tudomany","description":"Egyre gyakoribbak gyártócégeket ért hackertámadások, amelyek költsége évről évre meredeken növekszik. Sok oka van, hogy miért nem tesznek többet a vállalatok a biztonságukért, a halogatás azonban pénzben és reputációban is óriási csapást okozhat.","shortLead":"Egyre gyakoribbak gyártócégeket ért hackertámadások, amelyek költsége évről évre meredeken növekszik. Sok oka van...","id":"20250514_ipar-4-0-kibervedelem-tamadas-zsarolovirus-gyartocegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66a8f81e-fc96-4228-900e-a0a450842efa.jpg","index":0,"item":"ee4c824d-a1fb-4715-a9d6-9b5b6814d6e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_ipar-4-0-kibervedelem-tamadas-zsarolovirus-gyartocegek","timestamp":"2025. május. 14. 10:30","title":"Az már jól mutatja, hogy baj van, amikor bűnözők átvehetik az uralmat egy 100 kilós robotkar fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6d809f-e37f-4c0b-8a17-fc188ef545ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ha elfogadják a parlament honlapjára felkerült tervezetet, akkor a Szuverenitásvédelmi Hivatal gyakorlatilag bármilyen vállalatra vagy szervezetre rásütheti: sérti Magyarország szuverenitását. Ennek alapján pedig jelentős szankciókat lehet majd alkalmazni” – kommentálta a HVG-nek a kormány által „átláthatósági törvénynek” nevezett jogszabálytervezetet Stánicz Péter alkotmányjogász. Szerinte nem világos, hogy pontosan milyen cselekedetet büntetnek majd. Éppen ezért várhatóan dermesztő hatása lesz a törvénynek, sokan ugyanis inkább „visszafogják” magukat, csak hogy elkerüljék a büntetés lehetőségét is. ","shortLead":"„Ha elfogadják a parlament honlapjára felkerült tervezetet, akkor a Szuverenitásvédelmi Hivatal gyakorlatilag bármilyen...","id":"20250514_Alkotmanyjogasz-Dermeszto-hatasa-lenne-a-kormany-torvenytervezetenek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e6d809f-e37f-4c0b-8a17-fc188ef545ab.jpg","index":0,"item":"e23fd43e-a214-448f-af9b-fd1328d0c950","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Alkotmanyjogasz-Dermeszto-hatasa-lenne-a-kormany-torvenytervezetenek-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 16:42","title":"Alkotmányjogász: Dermesztő hatása lenne a kormány törvénytervezetének, és lényegében bárkit érinthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf48b64-d0a0-4b42-a5db-c0eb51d89026","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google a Honorral közösen mutatja majd be az új, képből videót funkcióját, ami a Honor 400-ban debütál majd. Egy ideig ingyenes lesz.","shortLead":"A Google a Honorral közösen mutatja majd be az új, képből videót funkcióját, ami a Honor 400-ban debütál majd...","id":"20250513_google-gemini-mesterseges-intelligencia-kepbol-video-honor-400","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cf48b64-d0a0-4b42-a5db-c0eb51d89026.jpg","index":0,"item":"f0cb34bf-71ca-4a74-8fb9-5feca585abf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_google-gemini-mesterseges-intelligencia-kepbol-video-honor-400","timestamp":"2025. május. 13. 12:03","title":"Képből készít videót a Google mesterséges intelligenciája, de kell hozzá egy új telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c23e64-cb27-4825-977d-94503f5d86c8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Előtte még büntetőfékezett egyet a bringásnak.","shortLead":"Előtte még büntetőfékezett egyet a bringásnak.","id":"20250513_Keresik-az-autost-aki-forro-kavet-ontott-egy-biciklisre-Nagykanizsan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90c23e64-cb27-4825-977d-94503f5d86c8.jpg","index":0,"item":"c40c4b9f-9f0c-4efb-9aff-01ce9b83a3ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20250513_Keresik-az-autost-aki-forro-kavet-ontott-egy-biciklisre-Nagykanizsan","timestamp":"2025. május. 13. 13:20","title":"Keresik az autóst, aki forró kávét öntött egy biciklisre Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc65aaf0-1158-4ac2-af03-37f4cd91b9f4","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Nem tartja magát lobbistának az ifjabb Donald Trumpot Budapestre invitáló üzletember. ","shortLead":"Nem tartja magát lobbistának az ifjabb Donald Trumpot Budapestre invitáló üzletember. ","id":"20250513_hvg-Aczel-Zoltan-strabag-meghivas-donald-Trump-jr-mini-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc65aaf0-1158-4ac2-af03-37f4cd91b9f4.jpg","index":0,"item":"8d5eee5b-42a9-4bd6-bfb5-5708adaa4b97","keywords":null,"link":"/360/20250513_hvg-Aczel-Zoltan-strabag-meghivas-donald-Trump-jr-mini-interju","timestamp":"2025. május. 13. 15:55","title":"Aczél Zoltán: Nem volt szándékom a Trump-csoporttal üzletelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993ff610-9cf7-4277-bf53-14c486b26121","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kanadai kutatók szerint nem a puszta véletlennek köszönhető az, hogy bizonyos zenékkel az ember úgy érzi, képes együtt rezonálni. A megállapítás a zeneterápiát is hatékonyabbá teheti.","shortLead":"Kanadai kutatók szerint nem a puszta véletlennek köszönhető az, hogy bizonyos zenékkel az ember úgy érzi, képes együtt...","id":"20250513_zenehallgatas-agykutatas-idegrendszer-rezonancia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/993ff610-9cf7-4277-bf53-14c486b26121.jpg","index":0,"item":"c62560d4-7ef4-4abb-a46f-00e7eb8492b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_zenehallgatas-agykutatas-idegrendszer-rezonancia","timestamp":"2025. május. 13. 19:03","title":"Szeret zenét hallgatni? Úgy hathat az agyára, ahogy eddig nem gondolta volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ezek után Trump sem utazik.","shortLead":"Ezek után Trump sem utazik.","id":"20250514_isztambul-putyin-trump-zelenszkij-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f.jpg","index":0,"item":"3aede897-047e-4901-b348-751c3014f650","keywords":null,"link":"/vilag/20250514_isztambul-putyin-trump-zelenszkij-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 23:36","title":"A Kreml megerősítette: nem megy Putyin Isztambulba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]