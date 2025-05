Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e18b8daf-8c12-4eba-8aa6-60528f9edd34","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A fővárosban, Tiranában rendezik az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóját.","shortLead":"A fővárosban, Tiranában rendezik az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóját.","id":"20250516_orban-viktor-gonczi-gabor-alvania-tirana-europai-politikai-kozosseg-csucstalalkozo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e18b8daf-8c12-4eba-8aa6-60528f9edd34.jpg","index":0,"item":"44c597de-6ee8-46ff-9c51-941b557071f1","keywords":null,"link":"/elet/20250516_orban-viktor-gonczi-gabor-alvania-tirana-europai-politikai-kozosseg-csucstalalkozo","timestamp":"2025. május. 16. 15:09","title":"Orbán Viktor Gönczi Gábort is magával vitte Albániába – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67274264-6990-4faf-bdb1-a31b33d3b3db","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"60 nappal szeretnék meghosszabbítani a 200 millió értékű kötvénycsomag lejáratát.","shortLead":"60 nappal szeretnék meghosszabbítani a 200 millió értékű kötvénycsomag lejáratát.","id":"20250516_Megis-megegyezhet-Bige-Laszlo-mutragyas-cege-a-befektetoivel-elkerulheti-a-csodot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67274264-6990-4faf-bdb1-a31b33d3b3db.jpg","index":0,"item":"0b2b58b5-1cc4-4443-84a6-1fc9143735cc","keywords":null,"link":"/kkv/20250516_Megis-megegyezhet-Bige-Laszlo-mutragyas-cege-a-befektetoivel-elkerulheti-a-csodot","timestamp":"2025. május. 16. 08:20","title":"Mégis megegyezhet Bige László műtrágyás cége a befektetőivel, elkerülheti a csődöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa1808d-a87d-4553-b236-edfd8bc47a3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zenész, médiaszemélyiség a sajtószabadság mellett kiálló szerkesztőségek műsorában beszélt.","shortLead":"A zenész, médiaszemélyiség a sajtószabadság mellett kiálló szerkesztőségek műsorában beszélt.","id":"20250515_Hajos-Andras-Egyedul-Orban-Viktor-erdeke-a-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aaa1808d-a87d-4553-b236-edfd8bc47a3c.jpg","index":0,"item":"758c5fa1-40ef-4010-8bb3-d1db109bb9ba","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Hajos-Andras-Egyedul-Orban-Viktor-erdeke-a-haboru","timestamp":"2025. május. 15. 09:56","title":"Hajós András: Egyedül Orbán Viktor érdeke a háború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A probléma csak az, hogy még azon a településen is veszélyesnek érzik a szem-, bőr- és légúti irritációt okozó vegyület jelenlétét, ahol az ártalmatlanítást végeznék.","shortLead":"A probléma csak az, hogy még azon a településen is veszélyesnek érzik a szem-, bőr- és légúti irritációt okozó vegyület...","id":"20250514_akkumulator-magzatkarosito-sajobabony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297.jpg","index":0,"item":"73e61d96-2311-4657-9a89-e90febd67539","keywords":null,"link":"/360/20250514_akkumulator-magzatkarosito-sajobabony","timestamp":"2025. május. 15. 06:15","title":"Megtörtént az első lépés a magyar akkugyárak magzatkárosító anyagának semlegesítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f598978a-fd87-416b-a187-9817075869ff","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ahogy a filmekben. ","shortLead":"Ahogy a filmekben. ","id":"20250515_Mukodott-a-regi-trukk-kulcs-nelkul-loptak-a-Ladat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f598978a-fd87-416b-a187-9817075869ff.jpg","index":0,"item":"99302023-2779-4f78-8894-14c746b36787","keywords":null,"link":"/cegauto/20250515_Mukodott-a-regi-trukk-kulcs-nelkul-loptak-a-Ladat","timestamp":"2025. május. 15. 08:36","title":"Működött a régi trükk, néhány drót össze, és máris kulcs nélkül lopták el a Ladát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19717b3-4f10-46f2-bd86-8740dd1de1c4","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ez azt jelenti, hogy kevesebb mint 6 perc késéssel érkeztek meg a végállomásra.","shortLead":"Ez azt jelenti, hogy kevesebb mint 6 perc késéssel érkeztek meg a végállomásra.","id":"20250516_mav-hegyi-zsolt-kozlekedesi-riport-vonatok-pontossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c19717b3-4f10-46f2-bd86-8740dd1de1c4.jpg","index":0,"item":"9eef7918-1238-4f65-a0a9-35abc70b1d69","keywords":null,"link":"/kkv/20250516_mav-hegyi-zsolt-kozlekedesi-riport-vonatok-pontossag","timestamp":"2025. május. 16. 12:45","title":"Azzal büszkélkedik a MÁV-vezér, hogy a vonatok 83 százalékos pontossággal futottak be áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93aa37d-c2a8-4531-a371-9b7c7d3042ff","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ezt az egy részt az Alkotmánybíróság megsemmisítette, de a lényeget illetően nem fogadta el a hozzá forduló bíró kezdeményezését: az nem ütközik az Alaptörvénybe, hogy aki nem hajlandó saját magáról és vele együtt élő, akár nagykorú hozzátartozóiról kitölteni a kérdőívet, azt azonnali hatállyal elbocsátják.","shortLead":"Ezt az egy részt az Alkotmánybíróság megsemmisítette, de a lényeget illetően nem fogadta el a hozzá forduló bíró...","id":"20250515_vegkielegites-ab-gyermekvedelem-kifogastalan-eletvitel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e93aa37d-c2a8-4531-a371-9b7c7d3042ff.jpg","index":0,"item":"b4a58f45-a5bb-433f-aafe-d81563d77623","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_vegkielegites-ab-gyermekvedelem-kifogastalan-eletvitel","timestamp":"2025. május. 15. 18:18","title":"Csak a végkielégítés megvonása Alaptörvény-ellenes a „kifogástalan életvitel” vizsgálatát elutasító gyermekvédelmi dolgozók esetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újfajta reklámelhelyezési gyakorlat jön a YouTube-ra, a létező legbosszantóbb pillanatban fogják félbeszakítani a tartalmat.","shortLead":"Újfajta reklámelhelyezési gyakorlat jön a YouTube-ra, a létező legbosszantóbb pillanatban fogják félbeszakítani...","id":"20250515_google-youtube-reklamok-csucspont-gemini-hirdetesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925.jpg","index":0,"item":"5bd88911-6ad3-4c27-90f7-72b486bdff53","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_google-youtube-reklamok-csucspont-gemini-hirdetesek","timestamp":"2025. május. 15. 09:03","title":"Ha bosszantják a reklámok a YouTube-on, van egy rossz hírünk: még idegesítőbbek lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]