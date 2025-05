Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"627c20a6-7738-4e0c-ad88-8d70b2c79bdf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A teljesen új Fiat Grande Panda 4× duplamotoros elektromos összkerék-hajtással debütált.","shortLead":"A teljesen új Fiat Grande Panda 4× duplamotoros elektromos összkerék-hajtással debütált.","id":"20250521_feltamadt-az-apro-olasz-legenda-vadonatuj-fiat-grande-panda-4x4","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/627c20a6-7738-4e0c-ad88-8d70b2c79bdf.jpg","index":0,"item":"0155c277-10b7-424c-8b97-38f637f245a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250521_feltamadt-az-apro-olasz-legenda-vadonatuj-fiat-grande-panda-4x4","timestamp":"2025. május. 21. 07:59","title":"Feltámadt az apró olasz legenda, itt a vadonatúj 4x4-es Fiat Panda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3293ce7-708d-424b-b7a6-4660ebc2a8d5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A párizsi olimpián arany- és ezüstérmet nyert úszó nem nevezte meg a felkészítőit, akik így millióktól estek el. Egy törvénymódosítás értelmében most visszamenőleg is megkaphatják a pénzt.","shortLead":"A párizsi olimpián arany- és ezüstérmet nyert úszó nem nevezte meg a felkészítőit, akik így millióktól estek el...","id":"20250520_lex-milak-kristof-edzo-eletjaradek-uszoszovetseg-wladar-sandor-schmidt-adam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3293ce7-708d-424b-b7a6-4660ebc2a8d5.jpg","index":0,"item":"9134e023-d5da-4ba9-8350-8aa5ed226bc6","keywords":null,"link":"/sport/20250520_lex-milak-kristof-edzo-eletjaradek-uszoszovetseg-wladar-sandor-schmidt-adam","timestamp":"2025. május. 20. 13:06","title":"Elfogadták a „lex Milákot”, a sportért felelős miniszter is odaítélheti az edzői életjáradékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9394879f-c9aa-40ea-8269-b50c7e76bf37","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Tim Sweeney, az Epic Games vezérigazgatója bejelentette, újra elérhető a Fortnite az App Store-ban az amerikai piacon, immáron a 27 százalékos sarc nélkül.","shortLead":"Tim Sweeney, az Epic Games vezérigazgatója bejelentette, újra elérhető a Fortnite az App Store-ban az amerikai piacon...","id":"20250521_epic-games-fortnite-app-store-apple-iphone","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9394879f-c9aa-40ea-8269-b50c7e76bf37.jpg","index":0,"item":"3eedcd6c-6a41-4712-b1a8-e8633a481c6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_epic-games-fortnite-app-store-apple-iphone","timestamp":"2025. május. 21. 11:33","title":"Visszatért a Fortnite az iPhone-okra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e169354-e799-4500-a8da-a5f85238f56f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A párizsi rendőrség egy teljesen más ügy miatti nyomozás során talált rá. ","shortLead":"A párizsi rendőrség egy teljesen más ügy miatti nyomozás során talált rá. ","id":"20250520_Veletlenul-megtalaltal-Jim-Morrison-37-eve-ellopott-siremleket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e169354-e799-4500-a8da-a5f85238f56f.jpg","index":0,"item":"2cd3c09c-126c-4397-a700-ae1c7b42d8c4","keywords":null,"link":"/kultura/20250520_Veletlenul-megtalaltal-Jim-Morrison-37-eve-ellopott-siremleket","timestamp":"2025. május. 20. 08:35","title":"Véletlenül megtalálták Jim Morrison 37 éve ellopott síremlékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője arról beszélt, hogy hiába járnak a bíróságra, a sajtóperekben eljáró bírók utálják őket. A Fővárosi Törvényszék inkább tényeket hozott, és arra mutatott rá, hogy az ítélettel zárult sajtó-helyreigazítási ügyek mindössze 3 százalékát helyezte hatályon kívül a felsőbb bíróság, és egyiket sem bírói elfogultság miatt.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője arról beszélt, hogy hiába járnak a bíróságra, a sajtóperekben eljáró bírók utálják őket...","id":"20250520_Kozlemenyben-cafolta-Kocsis-Mate-allitasait-a-Fovarosi-Torvenyszek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7.jpg","index":0,"item":"294a2450-1064-448f-96d9-d6d18ae18893","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Kozlemenyben-cafolta-Kocsis-Mate-allitasait-a-Fovarosi-Torvenyszek","timestamp":"2025. május. 20. 14:58","title":"Közleményben cáfolta Kocsis Máté elfogult bírákról tett állításait a Fővárosi Törvényszék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af0eaff-d6a7-4452-8ec2-a8efe2708688","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Bizonyítékok is vannak arra, hogy a magyar hatóságok engedték ki az országból a pótolhatatlan műkincset, Gustav Klimt festményét, amely ötven éve magyar tulajdonban volt. Az örökségvédelmi szakértőket megtéveszthették, pedig a kép magán viselte a bélyegzőt, amely a festő hagyatéki tárgyaira rákerült.","shortLead":"Bizonyítékok is vannak arra, hogy a magyar hatóságok engedték ki az országból a pótolhatatlan műkincset, Gustav Klimt...","id":"20250521_klimt-afrikai-herceg-portreja-becs-lazar-epitesi-miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5af0eaff-d6a7-4452-8ec2-a8efe2708688.jpg","index":0,"item":"5ae1fd07-df3c-4d23-bd71-c335da4ca38f","keywords":null,"link":"/360/20250521_klimt-afrikai-herceg-portreja-becs-lazar-epitesi-miniszterium","timestamp":"2025. május. 21. 10:35","title":"Lázár Jánosék miatt egy Klimt-képpel szegényebb lett az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b97a4668-0da1-4c99-a4bb-240a0b3e29e7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A magas infláció kiszámíthatatlanságot okoz és rontja a versenyképességet, de a Magyar Közgazdasági Társaság kerekasztalának résztvevői szerint az árrésstop alkalmatlan az infláció letörésére.","shortLead":"A magas infláció kiszámíthatatlanságot okoz és rontja a versenyképességet, de a Magyar Közgazdasági Társaság...","id":"20250519_mkt-kerekasztal-inflacio-arresstop-gki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b97a4668-0da1-4c99-a4bb-240a0b3e29e7.jpg","index":0,"item":"1eda38b1-f7a4-408f-af51-c314bf33de55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_mkt-kerekasztal-inflacio-arresstop-gki","timestamp":"2025. május. 19. 16:21","title":"„Az infláció oka maga a kormány” – az árrésstopról tartottak kerekasztalt a közgazdászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8490850-f703-4165-829a-bf8864333685","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Indiai kutatók egy újfajta nátrium-ion akkumulátorral álltak elő, amely olcsóbb és biztonságosabb, mint a jelenleg használt lítium-ion egységek. Sőt, még tartósabb is.","shortLead":"Indiai kutatók egy újfajta nátrium-ion akkumulátorral álltak elő, amely olcsóbb és biztonságosabb, mint a jelenleg...","id":"20250520_natrium-ion-akkumulator-tartossag-toltesi-ciklus-elettartam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8490850-f703-4165-829a-bf8864333685.jpg","index":0,"item":"92a60bf8-4a60-4dea-af7d-8e0c26674a10","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_natrium-ion-akkumulator-tartossag-toltesi-ciklus-elettartam","timestamp":"2025. május. 20. 13:03","title":"0-ról 80%-ra 6 perc alatt: itt az újfajta akkumulátor, erről mehetnek a mobilok és az elektromos autók is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]