Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8db1e1ff-df76-4623-b57a-f8620215caa1","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"360","description":"Az elmúlt években a felnőttfilmiparban egyre több olyan bírósági eljárás indult, amely a szereplők eltitkolt kizsákmányolásának leleplezését célozza. Ám a meglévő jogszabályok általában a felhasználókra összpontosítanak, miközben keveset tesznek a pornográf tartalmakban megjelenő nők védelme érdekében.","shortLead":"Az elmúlt években a felnőttfilmiparban egyre több olyan bírósági eljárás indult, amely a szereplők eltitkolt...","id":"20250527_eu-pornoipar-nemi-eroszak-perek-jogi-szabalyozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8db1e1ff-df76-4623-b57a-f8620215caa1.jpg","index":0,"item":"39ea5984-8c78-4b06-8024-de9d803c2f2d","keywords":null,"link":"/360/20250527_eu-pornoipar-nemi-eroszak-perek-jogi-szabalyozas","timestamp":"2025. május. 27. 16:26","title":"Intézményesült a szexuális erőszak a pornóiparban, de a jog nem védi az áldozatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d142cb7-cbc5-4bca-9edd-8f6bc1dfb4fb","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A fideszes médiabirodalom irányítója nem tudta növelni bevételeit, kiadásai viszont jelentősen emelkedtek.","shortLead":"A fideszes médiabirodalom irányítója nem tudta növelni bevételeit, kiadásai viszont jelentősen emelkedtek.","id":"20250529_Szinte-teljesen-elolvadt-a-Mediaworks-nyeresege-2024-ben-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d142cb7-cbc5-4bca-9edd-8f6bc1dfb4fb.jpg","index":0,"item":"c1f5ca43-c55b-4b17-99a3-506f9137c5fc","keywords":null,"link":"/kkv/20250529_Szinte-teljesen-elolvadt-a-Mediaworks-nyeresege-2024-ben-ebx","timestamp":"2025. május. 29. 10:30","title":"Drasztikus olvadásnak indult a Mediaworks nyeresége 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78012a9b-6d32-4f2f-9607-51821ed81d48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint azok a bírók, akik bármilyen módon részt vennének a volt vezérkari főnök letartóztatásában, bűncselekmény részesésévé válnának. ","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint azok a bírók, akik bármilyen módon részt vennének a volt vezérkari főnök letartóztatásában...","id":"20250527_Biro-kuria-ruszin-szendi-romulusz-magyar-peter-tisza-part-gulyas-gergely-kormanyinfo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78012a9b-6d32-4f2f-9607-51821ed81d48.jpg","index":0,"item":"1518414b-2fcd-4405-8093-1c863764e93d","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_Biro-kuria-ruszin-szendi-romulusz-magyar-peter-tisza-part-gulyas-gergely-kormanyinfo","timestamp":"2025. május. 27. 19:59","title":"A Kúria visszaszólt Magyar Péternek: bírókat büntetőeljárással fenyegetni kiemelkedő durvaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3065a78c-1406-4d97-954a-6657fefab8df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 74 éves férfinek a büntetés kétharmadát minimum le kell ülnie.","shortLead":"A 74 éves férfinek a büntetés kétharmadát minimum le kell ülnie.","id":"20250528_borton-pedofil-sebesz-franciaorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3065a78c-1406-4d97-954a-6657fefab8df.jpg","index":0,"item":"45a95a93-3e00-497e-9beb-02331bdb0409","keywords":null,"link":"/elet/20250528_borton-pedofil-sebesz-franciaorszag","timestamp":"2025. május. 28. 19:48","title":"20 év börtönt kapott a francia pedofil orvos, aki gyerekek százaival szemben követett el szexuális visszaéléseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7efb893-63ae-40d0-a23d-91feab3f68f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Tesla-vezér egy nappal azután tette meg a bejelentését, hogy kritizálta Donald Trump költségvetési törvényjavaslatát.","shortLead":"A Tesla-vezér egy nappal azután tette meg a bejelentését, hogy kritizálta Donald Trump költségvetési törvényjavaslatát.","id":"20250529_elon-musk-tavozas-amerikai-kormanyzat-doge-donald-trump-koltsegvetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7efb893-63ae-40d0-a23d-91feab3f68f9.jpg","index":0,"item":"d8d55ba6-31aa-4941-b1ec-c87b896d8726","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_elon-musk-tavozas-amerikai-kormanyzat-doge-donald-trump-koltsegvetes","timestamp":"2025. május. 29. 05:51","title":"Távozik Elon Musk a DOGE éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfe4725-6e43-4c27-8918-4c196209b53a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először tartanak kormányinfót azóta, hogy a parlamentnek benyújtották az ellehetetlenítési törvényt, és azóta a módosítások is zöld utak kaptak, amelyek visszamenőleges hatállyal vennék el a felajánlott adó 1%-ot. Közben pedig Magyar Péter is elgyalogolt Nagyváradra. Élő tudósításunk Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő sajtótájékoztatójáról.","shortLead":"Először tartanak kormányinfót azóta, hogy a parlamentnek benyújtották az ellehetetlenítési törvényt, és azóta...","id":"20250528_kormanyinfo-eloben-Gulyas-Gergely-ellehetetlenitesi-torveny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cfe4725-6e43-4c27-8918-4c196209b53a.jpg","index":0,"item":"a679bdcf-825e-49ee-96fe-36e0e0496e8c","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_kormanyinfo-eloben-Gulyas-Gergely-ellehetetlenitesi-torveny-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 15:13","title":"A kormányinfón láthattuk, hogyan próbálta védeni Gulyás Gergely a védhetetlent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4262c6d3-e181-40ef-9cc5-2f3bfe40dc46","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elérhetővé vált az iPades WhatsApp, mely egy sor funkciót tesz elérhetővé az Apple táblagépein is – és van pár, amit csak ezeken az eszközökön lehet használni.","shortLead":"Elérhetővé vált az iPades WhatsApp, mely egy sor funkciót tesz elérhetővé az Apple táblagépein is – és van pár, amit...","id":"20250528_meta-whatsapp-ipad-alkalmazas-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4262c6d3-e181-40ef-9cc5-2f3bfe40dc46.jpg","index":0,"item":"3f67743c-e5e5-44e8-8751-ec021b80a9b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_meta-whatsapp-ipad-alkalmazas-megjelenes","timestamp":"2025. május. 28. 11:03","title":"Csaknem 15 évet kellett várni a WhatsApp újdonságára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb0586-e499-4ea9-aaec-4523f6212d02","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Koreai mérnökök olyan ultrahangos megoldást fejlesztettek ki, amelynek köszönhetően a jövőben átalakulhatnak a pacemakerek és más orvosi eszközök is.","shortLead":"Koreai mérnökök olyan ultrahangos megoldást fejlesztettek ki, amelynek köszönhetően a jövőben átalakulhatnak...","id":"20250528_vezetek-nelkuli-toltes-ultrahang-energiatovabbitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5bb0586-e499-4ea9-aaec-4523f6212d02.jpg","index":0,"item":"e3f9a43c-06ea-4464-9c25-0c0916c89f65","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_vezetek-nelkuli-toltes-ultrahang-energiatovabbitas","timestamp":"2025. május. 28. 17:33","title":"Vízen keresztül is működik az újfajta vezeték nélküli töltés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]