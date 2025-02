Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8272c555-d2fd-42f3-a143-a3be26626b32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Boros Katalin azt mondta, csak politikai kérdésekben nem nyilvánulhatnak meg a bírók, de az igazságszolgáltatással kapcsolatos ügyekben igen.","shortLead":"Boros Katalin azt mondta, csak politikai kérdésekben nem nyilvánulhatnak meg a bírók, de az igazságszolgáltatással...","id":"20250206_Reagalt-a-Magyar-Biroi-Egyesulet-elnoke-Bayer-Zsolt-listazos-cikkere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8272c555-d2fd-42f3-a143-a3be26626b32.jpg","index":0,"item":"f952ac7c-fe36-45d3-bb8f-cf80534bd2b4","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_Reagalt-a-Magyar-Biroi-Egyesulet-elnoke-Bayer-Zsolt-listazos-cikkere","timestamp":"2025. február. 06. 09:01","title":"Reagált a Magyar Bírói Egyesület elnöke Bayer Zsolt listázós cikkére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171bb48a-53ba-4601-a773-20718e1c314f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Birminghami Egyetem kutatói szerint már a légszennyezettségnek való rövid kitettség is jelentősen befolyásolhatja az agy bizonyos területeinek működését.","shortLead":"A Birminghami Egyetem kutatói szerint már a légszennyezettségnek való rövid kitettség is jelentősen befolyásolhatja...","id":"20250207_legszennyezes-agyi-mukodes-kognitiv-feladatok-erzelemfelismeres-koncentracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/171bb48a-53ba-4601-a773-20718e1c314f.jpg","index":0,"item":"31e43ab3-4e49-4f2d-b171-bc67fe81685a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_legszennyezes-agyi-mukodes-kognitiv-feladatok-erzelemfelismeres-koncentracio","timestamp":"2025. február. 07. 20:03","title":"Kiderült valami a légszennyezésről, ami önt is keményen érintheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f70d2f-587a-4636-a1d5-ff7d23f6f8c2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Évi nyolcezer euróért bárki lehet tag, akit az öttagú bizottság elfogad.","shortLead":"Évi nyolcezer euróért bárki lehet tag, akit az öttagú bizottság elfogad.","id":"20250207_tiborcz-istvan-bdpst-group-botaniq-klub-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2f70d2f-587a-4636-a1d5-ff7d23f6f8c2.jpg","index":0,"item":"b10bc06f-b5db-488c-9dea-3d5af128b495","keywords":null,"link":"/elet/20250207_tiborcz-istvan-bdpst-group-botaniq-klub-video","timestamp":"2025. február. 07. 19:17","title":"Tiborczék videót tettek közzé zárt budai elitklubjukról, miután megjelent a Direkt36 filmje az Orbán család üzleteiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef7242a1-7323-40b3-93fa-00ac481576ff","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hátrányból fordítva győzte le Szlovákia csapatát a magyar együttes.","shortLead":"Hátrányból fordítva győzte le Szlovákia csapatát a magyar együttes.","id":"20250206_magyar-noi-jegkorong-valogatott-szlovakia-olimpiai-selejtezo-gyozelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef7242a1-7323-40b3-93fa-00ac481576ff.jpg","index":0,"item":"0aff3f51-b67b-4d32-9739-39102e8f8385","keywords":null,"link":"/sport/20250206_magyar-noi-jegkorong-valogatott-szlovakia-olimpiai-selejtezo-gyozelem","timestamp":"2025. február. 06. 19:02","title":"Győzelemmel kezdte az olimpiai selejtezőtornát a női hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0a85c10-0f96-4c2b-9558-588817dccdc4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kanye West kéretlen prókátorként a Trumppal való barátságát igyekszik kihasználni, hogy Diddynek ne kelljen bíróság elé állnia.","shortLead":"Kanye West kéretlen prókátorként a Trumppal való barátságát igyekszik kihasználni, hogy Diddynek ne kelljen bíróság elé...","id":"20250207_kanye-west-donald-trump-sean-diddy-combs-kegyelem-eroszak-bortonbuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0a85c10-0f96-4c2b-9558-588817dccdc4.jpg","index":0,"item":"b9ed9abf-1fb1-4abd-9275-2e937363962c","keywords":null,"link":"/elet/20250207_kanye-west-donald-trump-sean-diddy-combs-kegyelem-eroszak-bortonbuntetes","timestamp":"2025. február. 07. 13:37","title":"„Nem nézhetjük tétlenül, hogy megrohad a börtönben” – Kanye West Donald Trumphoz fordult Sean „Diddy” Combs miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e18d90e-20d2-4b35-909b-545e6036103b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár a helikopter rendelkezett transzponderrel is, a helyzetét automatikusan lesugárzó készülék pontosabb adatokat továbbított volna.","shortLead":"Bár a helikopter rendelkezett transzponderrel is, a helyzetét automatikusan lesugárzó készülék pontosabb adatokat...","id":"20250207_helikopter-baleset-washington-biztonsagi-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e18d90e-20d2-4b35-909b-545e6036103b.jpg","index":0,"item":"6289b22f-07bf-49e8-9d85-fda3dcbbe62f","keywords":null,"link":"/vilag/20250207_helikopter-baleset-washington-biztonsagi-funkcio","timestamp":"2025. február. 07. 15:17","title":"Ki volt kapcsolva az egyik fontos biztonsági funkciója az utasszállítóval ütköző katonai helikopternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea5511e4-fdd2-43a6-b677-847745d44c6b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Magángépet lopott volna az a 15 éves amerikai fiatal, aki két fegyverrel ment be egy amerikai repülőtér termináljába. Egy pilóta ártalmatlanította.","shortLead":"Magángépet lopott volna az a 15 éves amerikai fiatal, aki két fegyverrel ment be egy amerikai repülőtér termináljába...","id":"20250206_repulogep-lopas-terrorizmus-fegyver-fiatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea5511e4-fdd2-43a6-b677-847745d44c6b.jpg","index":0,"item":"284e9575-9964-4f58-8625-c7a9ba853612","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_repulogep-lopas-terrorizmus-fegyver-fiatal","timestamp":"2025. február. 06. 15:03","title":"Fegyverrel hadonászott egy 15 éves fiatal az amerikai repülőtéren, egy repülőgépet akart ellopni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20ce446-b682-4244-b18f-e948e5ead02b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több mint tízezer hivatásos pozíció betöltetlen az országban.","shortLead":"Több mint tízezer hivatásos pozíció betöltetlen az országban.","id":"20250206_Mar-Szerbia-is-Sri-Lankarol-importal-soforoket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f20ce446-b682-4244-b18f-e948e5ead02b.jpg","index":0,"item":"7dd28441-5027-4470-86ee-ae8cbdf9eded","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_Mar-Szerbia-is-Sri-Lankarol-importal-soforoket","timestamp":"2025. február. 06. 07:16","title":"Már Szerbia is Srí Lankáról importál sofőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]