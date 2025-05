Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9fb316b8-4b5c-49df-abb3-0cc984be5db9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem azért, mert a piros csíkos jobban gurul, és nem is azért, mert ezek leminősítettek lennének.","shortLead":"Nem azért, mert a piros csíkos jobban gurul, és nem is azért, mert ezek leminősítettek lennének.","id":"20250528_uj-autogumik-szines-csikok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fb316b8-4b5c-49df-abb3-0cc984be5db9.jpg","index":0,"item":"196823ba-b8d7-41a6-bfea-649f8ba7c61a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_uj-autogumik-szines-csikok","timestamp":"2025. május. 28. 09:50","title":"Ezért vannak színes csíkok az új autóabroncsokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29dbdc4-8fb8-4a13-afe2-bd287ecff518","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Jól teszi az EU, ha odafigyel arra, mi történik Németországban a beszállítói láncokról szóló törvény kapcsán, ugyanis a német cégek és a szövetségi kormány hozzáállása alapjaiban határozhatja meg, mi lesz a hasonló uniós jogszabály sorsa.","shortLead":"Jól teszi az EU, ha odafigyel arra, mi történik Németországban a beszállítói láncokról szóló törvény kapcsán, ugyanis...","id":"20250528_hvg-nemet-beszallitoi-torveny-fenntarthatosag-emberi-jogok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c29dbdc4-8fb8-4a13-afe2-bd287ecff518.jpg","index":0,"item":"d16da58a-789f-40ad-8a2f-5c2140f2cb71","keywords":null,"link":"/360/20250528_hvg-nemet-beszallitoi-torveny-fenntarthatosag-emberi-jogok","timestamp":"2025. május. 28. 15:55","title":"Európának fegyverkeznie kell és a gazdasága sem muzsikál jól, így háttérbe szorul, hogy élhető világot hagyjunk az utódokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ccf85d-e9bb-4528-9fa1-8475da84f32f","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Bankmonitor számításai szerint egy 20 millió forintos ingatlanhitelre a régiós átlagnál 5,7 millió forinttal fizetnek vissza többet a magyar ügyfelek. Mindezt úgy, hogy a bankok még olcsón is adják a kölcsönöket – miért járunk akkor mégis rosszabbul?","shortLead":"A Bankmonitor számításai szerint egy 20 millió forintos ingatlanhitelre a régiós átlagnál 5,7 millió forinttal fizetnek...","id":"20250528_Milliokkal-fizetunk-tobbet-a-lakashitelert-a-kornyezo-orszagokhoz-kepest-de-lehetne-meg-rosszabb-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5ccf85d-e9bb-4528-9fa1-8475da84f32f.jpg","index":0,"item":"6f62cbc7-42fb-4fdb-9fbd-fd56a8bb92c3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250528_Milliokkal-fizetunk-tobbet-a-lakashitelert-a-kornyezo-orszagokhoz-kepest-de-lehetne-meg-rosszabb-is","timestamp":"2025. május. 28. 09:17","title":"Milliókkal fizetünk többet a lakáshitelért a környező országokhoz képest, de lehetne még rosszabb is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beec0bd2-2850-441a-85be-fbfbb04ffd63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 55 éves énekesnő hamarosan Budapesten is tiszteletét teszi.","shortLead":"Az 55 éves énekesnő hamarosan Budapesten is tiszteletét teszi.","id":"20250528_Jennifer-Lopez-egy-ferfi-es-egy-noi-hattertancosaval-is-csokot-valtott-a-szinpadon-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/beec0bd2-2850-441a-85be-fbfbb04ffd63.jpg","index":0,"item":"5818ad5e-7e6e-4c96-b19f-034b7b705dc1","keywords":null,"link":"/elet/20250528_Jennifer-Lopez-egy-ferfi-es-egy-noi-hattertancosaval-is-csokot-valtott-a-szinpadon-video","timestamp":"2025. május. 28. 12:56","title":"Jennifer Lopez egy férfi és egy női háttértáncosával is csókot váltott a színpadon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883fed4a-f5cd-4f24-89a2-992c7dbfb26d","c_author":"Somfai Dávid","category":"sport","description":"A nyíltvízi úszó-Eb magyar ezüstérmese, Mihályvári-Farkas Viktória a parton is emlékezetes teljesítményt nyújtott. Úszóverseny még sosem hangzott ennyire magával ragadónak.","shortLead":"A nyíltvízi úszó-Eb magyar ezüstérmese, Mihályvári-Farkas Viktória a parton is emlékezetes teljesítményt nyújtott...","id":"20250529_Ilyen-ertekelest-meg-nem-hallottal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/883fed4a-f5cd-4f24-89a2-992c7dbfb26d.jpg","index":0,"item":"0a13f66b-17b9-402c-a266-10837b89b09f","keywords":null,"link":"/sport/20250529_Ilyen-ertekelest-meg-nem-hallottal","timestamp":"2025. május. 29. 16:43","title":"Ilyen élményszerűen még senki nem mesélte el egy verseny izgalmait, mint a nyíltvízi úszó-Eb magyar ezüstérmese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8fdac38-c658-4a12-9e3b-82e3e340d461","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az apró BMW M2 teljesítményét a bajorok felhozták az eggyel nagyobb M3 szintjére.","shortLead":"Az apró BMW M2 teljesítményét a bajorok felhozták az eggyel nagyobb M3 szintjére.","id":"20250529_tobb-loero-kevesebb-kilogramm-itt-a-vadonatuj-bmw-m2-cs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8fdac38-c658-4a12-9e3b-82e3e340d461.jpg","index":0,"item":"3c48dc70-43f6-446f-a082-9ce8cbc3327b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250529_tobb-loero-kevesebb-kilogramm-itt-a-vadonatuj-bmw-m2-cs","timestamp":"2025. május. 29. 08:02","title":"Több lóerő, kevesebb kilogramm: itt a vadonatúj BMW M2 CS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6174161a-fe25-4de5-8ab5-17ea5bd4a7d0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Két sajtóorgánum több mint kétmillió, nukleáris bázisok modernizációjának és építésének közbeszerzéseiről és terveiről szóló dokumentumot vetett össze műholdképekkel. Az elmúlt évtizedben gyors tempóban fejlesztették a rakétasilókat és -bázisokat.","shortLead":"Két sajtóorgánum több mint kétmillió, nukleáris bázisok modernizációjának és építésének közbeszerzéseiről és terveiről...","id":"20250528_Kiszivarogtak-az-orosz-nuklearis-modernizacio-dokumentumai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6174161a-fe25-4de5-8ab5-17ea5bd4a7d0.jpg","index":0,"item":"3d9eb6f1-b99c-4387-a823-cfb9cc469402","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_Kiszivarogtak-az-orosz-nuklearis-modernizacio-dokumentumai","timestamp":"2025. május. 28. 17:53","title":"Kiszivárogtak az orosz nukleáris modernizáció dokumentumai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de1771d1-c88e-4553-ac2d-a0237df7ce54","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Három ember ellen indult eljárás, egyet előállítottak.","shortLead":"Három ember ellen indult eljárás, egyet előállítottak.","id":"20250528_hadhazy-akos-tuntetes-feljelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de1771d1-c88e-4553-ac2d-a0237df7ce54.jpg","index":0,"item":"7d7740e3-5808-4faa-87df-f4075e68ea8d","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_hadhazy-akos-tuntetes-feljelentes","timestamp":"2025. május. 28. 08:39","title":"Feljelentették Hadházy Ákost a keddi tüntetés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]