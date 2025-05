Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"de61e728-7972-4571-9ca0-3bb33258d274","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Feltűnt a színen egy régi Volvo 240 DL, mely élete szinte teljes egészét garázsban álldogálva töltötte.","shortLead":"Feltűnt a színen egy régi Volvo 240 DL, mely élete szinte teljes egészét garázsban álldogálva töltötte.","id":"20250528_ez-a-42-evesen-vadonatuj-volvo-240-dl-kimeriti-az-idokapszula-fogalmat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de61e728-7972-4571-9ca0-3bb33258d274.jpg","index":0,"item":"3089bb57-da3e-4260-a96c-11648eddee47","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_ez-a-42-evesen-vadonatuj-volvo-240-dl-kimeriti-az-idokapszula-fogalmat","timestamp":"2025. május. 28. 07:21","title":"Ez a 42 évesen vadonatúj Volvo kimeríti az időkapszula fogalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd9aef0-e18d-46e0-9294-f344936626e1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fogarasi úton a hatóságok lezártak egy útszakaszt a helyszínelés idejére. ","shortLead":"A Fogarasi úton a hatóságok lezártak egy útszakaszt a helyszínelés idejére. ","id":"20250528_baleset-zuglo-auto-motor-orszagos-mentoszolgalat-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dd9aef0-e18d-46e0-9294-f344936626e1.jpg","index":0,"item":"53f0151e-8408-467f-930b-e1eb58f37b2d","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_baleset-zuglo-auto-motor-orszagos-mentoszolgalat-budapest","timestamp":"2025. május. 28. 16:55","title":"Egy autó és egy motor ütközött Zuglóban, meghalt egy 25 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa5480c-5f01-469b-a70a-fef848fe20a6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A politikus azt írta, a rendőröknek a bűnözőket üldözniük kellene, nem szolgálniuk őket.","shortLead":"A politikus azt írta, a rendőröknek a bűnözőket üldözniük kellene, nem szolgálniuk őket.","id":"20250528_hadhazy-akos-tuntetes-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fa5480c-5f01-469b-a70a-fef848fe20a6.jpg","index":0,"item":"364eff43-1674-4a1d-905f-f1ed5dac6cc8","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_hadhazy-akos-tuntetes-rendorok","timestamp":"2025. május. 28. 09:26","title":"Hadházy megtapsoltatta a rendőröket, mert „nincs ennél nyomorultabb szakma most Magyarországon”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11070bc0-42bc-46d8-8bf5-8ac6f3e03da5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A visszavonult úszóklasszis társaival végül így is ki tudott venni némi osztalékot a fő vállalkozásából.","shortLead":"A visszavonult úszóklasszis társaival végül így is ki tudott venni némi osztalékot a fő vállalkozásából.","id":"20250528_Hosszu-Katinka-cegek-beszamolok-bukas-Iron-Corporation-HK-Superfood-Iron-International-Katinka-Co","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11070bc0-42bc-46d8-8bf5-8ac6f3e03da5.jpg","index":0,"item":"aa3d9ddc-2bb6-4acc-80fd-1c175e8b758e","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_Hosszu-Katinka-cegek-beszamolok-bukas-Iron-Corporation-HK-Superfood-Iron-International-Katinka-Co","timestamp":"2025. május. 28. 09:06","title":"Bukást bukásra halmozott Hosszú Katinka cégbirodalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8b5654-a7ff-4385-93a6-a396d04d4bbd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A nyereség nagy része hirdetésekből és prémium előfizetésekből tevődik össze.","shortLead":"A nyereség nagy része hirdetésekből és prémium előfizetésekből tevődik össze.","id":"20250528_Szep-penzt-termeltek-a-sugar-babyk-a-Puncshu-nak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c8b5654-a7ff-4385-93a6-a396d04d4bbd.jpg","index":0,"item":"53fbdba0-2a35-46e0-94d4-23fc39867230","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_Szep-penzt-termeltek-a-sugar-babyk-a-Puncshu-nak","timestamp":"2025. május. 28. 08:28","title":"Szép pénzt termeltek a sugar babyk a Puncs.hu-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b7f313-bda8-4f9f-b6cd-39f809ed1331","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Komoly munkaerőhiány van a balkáni országban, a kormány mégis lerövidítené a munkanapot.","shortLead":"Komoly munkaerőhiány van a balkáni országban, a kormány mégis lerövidítené a munkanapot.","id":"20250528_Hetoras-munkanap-Montenegro-munkaerohiany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7b7f313-bda8-4f9f-b6cd-39f809ed1331.jpg","index":0,"item":"bc4051e7-04cd-45ac-b6b5-7a0a46413df8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250528_Hetoras-munkanap-Montenegro-munkaerohiany","timestamp":"2025. május. 28. 12:35","title":"Hétórás munkanap jöhet Montenegróban, csak nincs, aki ledolgozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5eafcef-7d51-44e9-b90e-baf96bdfb442","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem a közeli jövőben, de fokozatosan leválhat egy darab Afrikából, ami végül egy új kontinenst eredményezhet.","shortLead":"Nem a közeli jövőben, de fokozatosan leválhat egy darab Afrikából, ami végül egy új kontinenst eredményezhet.","id":"20250529_afrika-kontinens-ketteszakadas-szuperfelaramlas-vizsgalat-gazok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5eafcef-7d51-44e9-b90e-baf96bdfb442.jpg","index":0,"item":"f22d376f-3df3-4745-984d-8d9dd00d86f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_afrika-kontinens-ketteszakadas-szuperfelaramlas-vizsgalat-gazok","timestamp":"2025. május. 29. 15:03","title":"Kettészakadhat Afrika, a szemünk láttára jöhet létre egy új kontinens","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb316b8-4b5c-49df-abb3-0cc984be5db9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem azért, mert a piros csíkos jobban gurul, és nem is azért, mert ezek leminősítettek lennének.","shortLead":"Nem azért, mert a piros csíkos jobban gurul, és nem is azért, mert ezek leminősítettek lennének.","id":"20250528_uj-autogumik-szines-csikok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fb316b8-4b5c-49df-abb3-0cc984be5db9.jpg","index":0,"item":"196823ba-b8d7-41a6-bfea-649f8ba7c61a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_uj-autogumik-szines-csikok","timestamp":"2025. május. 28. 09:50","title":"Ezért vannak színes csíkok az új autóabroncsokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]