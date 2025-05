Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítást a Hungexpo-n. A pavilon csaknem 80 százaléka már foglalt, így mindenki, aki kilátogat az eseményre számos újdonságra és érdekességre számíthat. Baranyai Gergő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary...","id":"20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639.jpg","index":0,"item":"8eaadd89-916d-4ebc-8e6b-b8d792ee3357","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","timestamp":"2025. május. 31. 11:30","title":"Kíváncsi, hol tart az autóipar?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea1ab54-2c7f-4b82-b7a0-ee6fcef3bf78","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem sokkal azután, hogy kudarcba fulladt egy ötezer tonnás hadihajó vízre bocsátása.","shortLead":"Nem sokkal azután, hogy kudarcba fulladt egy ötezer tonnás hadihajó vízre bocsátása.","id":"20250530_eszak-korea-hadsereg-szemelycsere-vasfegyelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ea1ab54-2c7f-4b82-b7a0-ee6fcef3bf78.jpg","index":0,"item":"e5d40879-c0f3-470b-be9c-66b4956036f7","keywords":null,"link":"/vilag/20250530_eszak-korea-hadsereg-szemelycsere-vasfegyelem","timestamp":"2025. május. 30. 06:41","title":"Észak-Koreában leváltottak egy magas rangú katonai vezetőt és „vasfegyelmet” hirdettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04ac6d1-3b34-4591-a3be-dd734b69c7e9","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Oroszország komoly erőfeszítéssel igyekszik befolyásolni az európai közvéleményt, ám mivel a moszkvai pénz általában kerülő úton jut el a címzettekhez, a bizonyítás legtöbbször szinte lehetetlen. Most viszont lebukott a Pravfond alapítvány, amely tucatnyi EU-tagállamban szervezte az orosz propagandát.","shortLead":"Oroszország komoly erőfeszítéssel igyekszik befolyásolni az európai közvéleményt, ám mivel a moszkvai pénz általában...","id":"20250531_hvg-orosz-propaganda-europaban-igazsagrelativizalas-kulonleges-magyarorszag-fellazitas-lazitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c04ac6d1-3b34-4591-a3be-dd734b69c7e9.jpg","index":0,"item":"9a00e07f-1377-496b-9684-9045b9f1557a","keywords":null,"link":"/360/20250531_hvg-orosz-propaganda-europaban-igazsagrelativizalas-kulonleges-magyarorszag-fellazitas-lazitas","timestamp":"2025. május. 31. 11:00","title":"Fellazít és lázít Európában az orosz propaganda, a magyar kormánypárti média ingyen is terjeszti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c117ed-62ee-40ee-b84b-592f26d76a4a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az ukránok azt kifogásolják, hogy a fehérorosz sportolók ismét viselhetik nemzeti címerüket.","shortLead":"Az ukránok azt kifogásolják, hogy a fehérorosz sportolók ismét viselhetik nemzeti címerüket.","id":"20250529_cselgancs-vilagbajnoksag-budapest-ukrajna-bojkott-feheroroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59c117ed-62ee-40ee-b84b-592f26d76a4a.jpg","index":0,"item":"45a9c2dd-9054-4053-911c-a07cdc81b860","keywords":null,"link":"/sport/20250529_cselgancs-vilagbajnoksag-budapest-ukrajna-bojkott-feheroroszorszag","timestamp":"2025. május. 29. 17:56","title":"Ukrajna bojkottálja a budapesti cselgáncs-világbajnokságot a fehéroroszok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d5fceb-1e90-4780-a517-8759f4f350bb","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Riasztó adat ugyanakkor régiós szinten, hogy minden tizedik ember azt mondta: még egy kisebb javításra sincs pénze.","shortLead":"Riasztó adat ugyanakkor régiós szinten, hogy minden tizedik ember azt mondta: még egy kisebb javításra sincs pénze.","id":"20250529_Nem-gondoljak-oregnek-tizeneves-autoikat-a-magyarok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42d5fceb-1e90-4780-a517-8759f4f350bb.jpg","index":0,"item":"0c598203-326c-447e-a65c-2f02bf95b9e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250529_Nem-gondoljak-oregnek-tizeneves-autoikat-a-magyarok","timestamp":"2025. május. 29. 16:35","title":"Nem tartják öregnek tizenéves autóikat a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081df743-5f68-48f6-9270-a5bfe5d02008","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A programot a kerület alpolgármestere a saját béréből finanszírozza.","shortLead":"A programot a kerület alpolgármestere a saját béréből finanszírozza.","id":"20250529_jozsefvaros-erettsegi-tamogatas-program","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/081df743-5f68-48f6-9270-a5bfe5d02008.jpg","index":0,"item":"388be457-0363-4cdd-9d9c-af9574ea57a8","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_jozsefvaros-erettsegi-tamogatas-program","timestamp":"2025. május. 29. 21:46","title":"Nehéz helyzetben lévő fiatalok érettségihez jutását támogatják a Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca7f84c4-22b0-4bc6-9601-0ed78776489a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Garancsi István 14, Habony Árpád 7 milliárd forinthoz jutott hozzá.","shortLead":"Garancsi István 14, Habony Árpád 7 milliárd forinthoz jutott hozzá.","id":"20250530_garancsi-habony-kaszino-beszamolo-nyereseg-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca7f84c4-22b0-4bc6-9601-0ed78776489a.jpg","index":0,"item":"1b39d26a-4a38-46db-92cd-3296b93f5799","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_garancsi-habony-kaszino-beszamolo-nyereseg-osztalek","timestamp":"2025. május. 30. 15:14","title":"Több osztalékot tudott Garancsi István és Habony Árpád kivenni a kaszinócégükből, mint amennyi a nyereség volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45633044-0b45-411c-a3ea-36a81a0cb097","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Habár a CPAC jelenleg éppen Budapesten ülésezik, újraválasztása óta Donald Trump amerikai elnök már nem dicséri annyit a magyar kormányfőt, mint korábban. De akadnak más jelei is, hogy lehűlt a kétoldalú viszony – jelenti a magyar fővárosból Lucas Minisini, a francia lap kiküldött tudósítója.","shortLead":"Habár a CPAC jelenleg éppen Budapesten ülésezik, újraválasztása óta Donald Trump amerikai elnök már nem dicséri annyit...","id":"20250530_Le-Monde-Orban-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45633044-0b45-411c-a3ea-36a81a0cb097.jpg","index":0,"item":"1fc00949-0e11-43fc-add1-61c12bc64f40","keywords":null,"link":"/360/20250530_Le-Monde-Orban-Trump","timestamp":"2025. május. 30. 06:52","title":"Le Monde: Véget értek a mézeshetek Orbán és Trump között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]