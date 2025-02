Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ffeef052-982d-4ff4-ba0b-a9a7b6a63305","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán hírszerzés úgy tudja, hogy Észak-Korea már ballisztikus rakétákat is szállított Oroszországnak. ","shortLead":"Az ukrán hírszerzés úgy tudja, hogy Észak-Korea már ballisztikus rakétákat is szállított Oroszországnak. ","id":"20250223_Eszak-Korea-loszerek-Oroszorszag-Ukrajna-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffeef052-982d-4ff4-ba0b-a9a7b6a63305.jpg","index":0,"item":"3ebafcb1-2582-413a-8bd8-96ffbea376d7","keywords":null,"link":"/vilag/20250223_Eszak-Korea-loszerek-Oroszorszag-Ukrajna-haboru","timestamp":"2025. február. 23. 21:54","title":"Oroszország Észak-Koreától kaphatja a lőszerei felét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5e3575-b9e0-43bf-b03c-27b520ceb3fa","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Akár kétmilliárd embert is érinthet a krónikus fájdalom problémája, közülük sokuknál azt sem lehet tudni, mi okozza ezt. Fájdalomcsillapítók tipikusan erre a problémára nem léteznek, azt szedik az emberek, ami kapható, ez azonban további gondokat okozhat a mellékhatások által. Pécsen most speciális gyógyszert fejlesztenek, ami áttörést hozhat.","shortLead":"Akár kétmilliárd embert is érinthet a krónikus fájdalom problémája, közülük sokuknál azt sem lehet tudni, mi okozza...","id":"20250225_kronikus-fajdalom-gyogyszer-kutatas-helyes-zsuzsanna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a5e3575-b9e0-43bf-b03c-27b520ceb3fa.jpg","index":0,"item":"fbffaedd-dd1e-4b23-acf1-02698801781d","keywords":null,"link":"/360/20250225_kronikus-fajdalom-gyogyszer-kutatas-helyes-zsuzsanna","timestamp":"2025. február. 25. 10:06","title":"Legalább egymillió magyar él folyamatos fájdalmak között, és nincs rá gyógyszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce92068-ecac-48bd-af4d-17c0217ea092","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre gyakrabban szakadnak el száloptikai kábelek a tenger mélyén, és egyre gyakrabban feltételezik az érintett hatóságok, hogy Kína állhat a szabotázsok hátterében. ","shortLead":"Egyre gyakrabban szakadnak el száloptikai kábelek a tenger mélyén, és egyre gyakrabban feltételezik az érintett...","id":"20250225_Tajvan-Kina-tengeralatti-kabel-teherszallito-hajo-kibervedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fce92068-ecac-48bd-af4d-17c0217ea092.jpg","index":0,"item":"9d5e065e-5241-4b23-a54b-b1217b054875","keywords":null,"link":"/vilag/20250225_Tajvan-Kina-tengeralatti-kabel-teherszallito-hajo-kibervedelem","timestamp":"2025. február. 25. 11:48","title":"Tajvant is elérte a tenger alatti hibrid háború, Kína lehet a háttérben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b201f2-b10b-40de-9a56-aa3d94a668de","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az angol nem csak a főztjéről és stílusáról ismert. ","shortLead":"Az angol nem csak a főztjéről és stílusáról ismert. ","id":"20250224_Gordon-Ramsay-Ferrari-F1-es-londoni-szezonyito-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1b201f2-b10b-40de-9a56-aa3d94a668de.jpg","index":0,"item":"bb42bf9c-f8e8-40ae-8ec4-c7f670fc9868","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_Gordon-Ramsay-Ferrari-F1-es-londoni-szezonyito-video","timestamp":"2025. február. 24. 08:41","title":"Gordon Ramsay elképesztő Ferrarijával érkezett a londoni F1-es szezonyitóra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505c6b06-959a-4762-8ee8-ffb7f27fcb56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eseményen többek között Karácsony Gergely főpolgármester is felszólalt.","shortLead":"Az eseményen többek között Karácsony Gergely főpolgármester is felszólalt.","id":"20250223_Ukrajna-haboru-evfordulo-tuntetes-Varoshaza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/505c6b06-959a-4762-8ee8-ffb7f27fcb56.jpg","index":0,"item":"39f3dee3-bd30-4106-b2e7-67e6ab7a46ca","keywords":null,"link":"/itthon/20250223_Ukrajna-haboru-evfordulo-tuntetes-Varoshaza","timestamp":"2025. február. 23. 20:45","title":"„Putyin gyilkos” – megemlékezést tartottak Budapesten az orosz invázió harmadik évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05861f94-a002-425f-b73b-2d3253a539d1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A dolgozók 10 százalékos alapbéremeléssel lennének elégedettek, de a Budapest Airport csak 4 százalékosat adna.","shortLead":"A dolgozók 10 százalékos alapbéremeléssel lennének elégedettek, de a Budapest Airport csak 4 százalékosat adna.","id":"20250224_budapest-airport-bertargyalas-liszt-ferenc-repuloter-ferihegy-sztrajk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05861f94-a002-425f-b73b-2d3253a539d1.jpg","index":0,"item":"ee2293e6-b6af-4ff5-830b-628fd2360db7","keywords":null,"link":"/kkv/20250224_budapest-airport-bertargyalas-liszt-ferenc-repuloter-ferihegy-sztrajk","timestamp":"2025. február. 24. 15:43","title":"Elakadtak a bértárgyalások, sztrájk jöhet Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ea6a4c-8b82-4d3b-91ea-67561752a348","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A videót az „ÉLJEN SOKÁ AZ IGAZI KIRÁLY” felirat kíséri.","shortLead":"A videót az „ÉLJEN SOKÁ AZ IGAZI KIRÁLY” felirat kíséri.","id":"20250224_Trump-elnok-Elon-Musk-meztelen-labfejet-nyalogatja-egy-deep-fake-videon-ami-Washingtonban-is-korbejart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50ea6a4c-8b82-4d3b-91ea-67561752a348.jpg","index":0,"item":"df0caaf3-0c57-4f6b-a603-d8f63296e76c","keywords":null,"link":"/elet/20250224_Trump-elnok-Elon-Musk-meztelen-labfejet-nyalogatja-egy-deep-fake-videon-ami-Washingtonban-is-korbejart","timestamp":"2025. február. 24. 21:46","title":"Trump elnök Elon Musk meztelen lábfejét nyalogatja egy deepfake-videón, amely Washingtonban is körbejárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A törvény szerint a vállalkozásoknak tilos versenykorlátozó megállapodásokat kötniük. A kormány most épp ezt várja a kiskereskedőktől, és a versenyhivatal szerint ez így már rendben van. A törvény betűje szerint kartellnek minősül az árak „összehangolt megállapítása”. A versenyhivatal szerint ha árcsökkenés a vége, akkor nem kartell a kartell.","shortLead":"A törvény szerint a vállalkozásoknak tilos versenykorlátozó megállapodásokat kötniük. A kormány most épp ezt várja...","id":"20250224_GVH-elelmiszerarak-nagy-marton-kartell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"312efe5f-d506-45ef-bab3-55556298d36f","keywords":null,"link":"/kkv/20250224_GVH-elelmiszerarak-nagy-marton-kartell","timestamp":"2025. február. 24. 15:09","title":"A GVH szerint a jó ügy érdekében elkövetett kartellezés nem kartellezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]