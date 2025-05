Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"97d6b680-eed3-4875-a4e0-807a1e5c7741","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Paul Doyle-t pénteken bíróság elé állítják.","shortLead":"Paul Doyle-t pénteken bíróság elé állítják.","id":"20250529_liverpool-tomeges-gazolas-vadlott-paul-doyle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97d6b680-eed3-4875-a4e0-807a1e5c7741.jpg","index":0,"item":"a892623c-64ec-4b66-b5fc-87b66779e922","keywords":null,"link":"/vilag/20250529_liverpool-tomeges-gazolas-vadlott-paul-doyle","timestamp":"2025. május. 29. 18:50","title":"Egy 53 éves liverpooli férfit vádolnak a tömeges gázolással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883fed4a-f5cd-4f24-89a2-992c7dbfb26d","c_author":"Somfai Dávid","category":"sport","description":"A nyíltvízi úszó-Eb magyar ezüstérmese, Mihályvári-Farkas Viktória a parton is emlékezetes teljesítményt nyújtott. Úszóverseny még sosem hangzott ennyire magával ragadónak.","shortLead":"A nyíltvízi úszó-Eb magyar ezüstérmese, Mihályvári-Farkas Viktória a parton is emlékezetes teljesítményt nyújtott...","id":"20250529_Ilyen-ertekelest-meg-nem-hallottal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/883fed4a-f5cd-4f24-89a2-992c7dbfb26d.jpg","index":0,"item":"0a13f66b-17b9-402c-a266-10837b89b09f","keywords":null,"link":"/sport/20250529_Ilyen-ertekelest-meg-nem-hallottal","timestamp":"2025. május. 29. 16:43","title":"Ilyen élményszerűen még senki nem mesélte el egy verseny izgalmait, mint a nyíltvízi úszó-Eb magyar ezüstérmese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A felvonulást a tervek szerint június 28-án tartják, a tiltás ellenére.","shortLead":"A felvonulást a tervek szerint június 28-án tartják, a tiltás ellenére.","id":"20250530_budapest-pride-europai-parlament-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b.jpg","index":0,"item":"5ba67035-3088-4d23-84f7-ecc3b11c731b","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_budapest-pride-europai-parlament-kepviselo","timestamp":"2025. május. 30. 08:41","title":"Már hetven EP-képviselő jelezte, hogy részt vesz a Budapest Pride-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc1d857-7774-4c40-aff8-1761b9cdd30d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kiválóan vizsgázott a szimulált harci helyzetben az az izraeli lézerfegyver, ami a jövőben a légtér védelmét láthatja el.","shortLead":"Kiválóan vizsgázott a szimulált harci helyzetben az az izraeli lézerfegyver, ami a jövőben a légtér védelmét láthatja...","id":"20250529_izrael-lezerfegyver-dron-legvedelem-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cc1d857-7774-4c40-aff8-1761b9cdd30d.jpg","index":0,"item":"a1446ab5-d691-49cd-bf5e-14bdee19ea7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_izrael-lezerfegyver-dron-legvedelem-video","timestamp":"2025. május. 29. 17:03","title":"Videón az izraeli szuperlézer, repülés közben szedi le az ellenséges drónt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6053e17e-07ce-4cf8-b416-4ec6dddfc469","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbihoz képest visszaesett a szolgáltatásaink külkereskedelme az első negyedévben, de a mérleg így is pozitív lett. A csökkenés 2024 végéhez képest viszont jóval nagyobb.","shortLead":"Az egy évvel korábbihoz képest visszaesett a szolgáltatásaink külkereskedelme az első negyedévben, de a mérleg így is...","id":"20250530_szolgaltatasok-kulkereskedelme-export-import-KSH-elso-negyedev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6053e17e-07ce-4cf8-b416-4ec6dddfc469.jpg","index":0,"item":"b8231c85-acac-49e2-a299-edad814f3323","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_szolgaltatasok-kulkereskedelme-export-import-KSH-elso-negyedev","timestamp":"2025. május. 30. 08:31","title":"Nagyon megrogyott a szállítási és az üzleti szolgáltatásaink exportja, csak a turizmus kozmetikázott valamit az összképen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Odu Store-nak már negatív a saját tőkéje, miután a működése egyetlen évében sem tudott nyereséget termelni.","shortLead":"Az Odu Store-nak már negatív a saját tőkéje, miután a működése egyetlen évében sem tudott nyereséget termelni.","id":"20250530_Orban-Rahel-bababolt-odu-store-veszteseg-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f.jpg","index":0,"item":"b89e0f43-c207-4cb7-bb37-6beba9915128","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_Orban-Rahel-bababolt-odu-store-veszteseg-beszamolo","timestamp":"2025. május. 30. 18:32","title":"Sántít a saját láb, négy év alatt negyedszer lett veszteséges Orbán Ráhel bababoltja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efe350bb-62b8-42bb-aacb-bf859d8d92ec","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A jelenlegi törvényi szabályozás mellett minél régebben ment valaki nyugdíjba, idővel annál szegényebb lesz – mutat rá a Magyar Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozata.","shortLead":"A jelenlegi törvényi szabályozás mellett minél régebben ment valaki nyugdíjba, idővel annál szegényebb lesz – mutat rá...","id":"20250530_30-ezer-forintos-nyugdijas-utalvany-megalazo-alamizsna-MASZSZ","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efe350bb-62b8-42bb-aacb-bf859d8d92ec.jpg","index":0,"item":"b353d2ca-7160-4149-8d0e-6b5b80b17624","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_30-ezer-forintos-nyugdijas-utalvany-megalazo-alamizsna-MASZSZ","timestamp":"2025. május. 30. 11:12","title":"„Megalázó alamizsna” – a 30 ezer forintos utalvány helyett nyugdíjkorrekciós törvényt vár egy nyugdíjasszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91d57027-a004-4709-8b06-7cadf9c6bd6f","c_author":"Medvegy Gábor","category":"360","description":"Madárfejű Lajcsikán borzongtak a Városliget látogatói 1925 májusában, amikor a fővárosi Állatkert megkapta ajándékba a nyulat, amit az indiai óriáskígyó meghagyott. A gyöngyösi szolgabíró fia érinthetetlennek bizonyult, amikor motorján száguldozva megnyomorított egy hivatalnoknőt, az autóklub első embere pedig súlyos sérülést szenvedett – egy veszett macskától. Erről írtak a lapok száz évvel ezelőtt.","shortLead":"Madárfejű Lajcsikán borzongtak a Városliget látogatói 1925 májusában, amikor a fővárosi Állatkert megkapta ajándékba...","id":"20250531_szazeves-ujsag-1925-majus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91d57027-a004-4709-8b06-7cadf9c6bd6f.jpg","index":0,"item":"1673bae0-b783-460d-9f85-7eed6443625b","keywords":null,"link":"/360/20250531_szazeves-ujsag-1925-majus","timestamp":"2025. május. 31. 13:00","title":"Pofon járt a pesti fiatalembernek, aki nem vette le a kalapját a máriabesnyői zarándokok előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]