[{"available":true,"c_guid":"691ad08c-b3a8-4b43-8c35-9fff9a9e6e47","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az egyik bíró „inkább viselkedett színészként, mint bíróként” egy dokusorozat kedvéért – mondta a főügyész. Ötven tanú meghallgatása után fogják újratárgyalni az egész pert. ","shortLead":"Az egyik bíró „inkább viselkedett színészként, mint bíróként” egy dokusorozat kedvéért – mondta a főügyész. Ötven tanú...","id":"20250530_diego-maradona-birosag-biro-ujratervezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/691ad08c-b3a8-4b43-8c35-9fff9a9e6e47.jpg","index":0,"item":"c7c8d33b-5aa2-4bf5-b2ca-a4d64145f7d4","keywords":null,"link":"/sport/20250530_diego-maradona-birosag-biro-ujratervezes","timestamp":"2025. május. 30. 19:08","title":"Az egyik bíró médiaszereplése miatt tárgyalják újra Maradona orvosi stábjának perét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Odu Store-nak már negatív a saját tőkéje, miután a működése egyetlen évében sem tudott nyereséget termelni.","shortLead":"Az Odu Store-nak már negatív a saját tőkéje, miután a működése egyetlen évében sem tudott nyereséget termelni.","id":"20250530_Orban-Rahel-bababolt-odu-store-veszteseg-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f.jpg","index":0,"item":"b89e0f43-c207-4cb7-bb37-6beba9915128","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_Orban-Rahel-bababolt-odu-store-veszteseg-beszamolo","timestamp":"2025. május. 30. 18:32","title":"Sántít a saját láb, négy év alatt negyedszer lett veszteséges Orbán Ráhel bababoltja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ac2892-1dd6-45b5-8ed3-9c86534cee9b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"272 milliárd forintra nőtt a Duna Aszfalt bevétele, a nyereségét is növelni tudta.","shortLead":"272 milliárd forintra nőtt a Duna Aszfalt bevétele, a nyereségét is növelni tudta.","id":"20250530_szijj-laszlo-duna-aszfalt-nyereseg-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4ac2892-1dd6-45b5-8ed3-9c86534cee9b.jpg","index":0,"item":"094ff501-aabc-4fc1-ac5b-768f73f14e02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_szijj-laszlo-duna-aszfalt-nyereseg-osztalek","timestamp":"2025. május. 30. 17:12","title":"Remekül él Szíjj László az állami útépítésekből, 5 milliárdos osztalék lett a jutalma tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddea13b0-8f46-41fb-a8da-0a4fa9ab2e7a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Húszmilliárd forinttal növelte a cég a magyarországi bevételét egy év alatt.","shortLead":"Húszmilliárd forinttal növelte a cég a magyarországi bevételét egy év alatt.","id":"20250530_rossmann-profit-nyereseg-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddea13b0-8f46-41fb-a8da-0a4fa9ab2e7a.jpg","index":0,"item":"51b56e22-4db6-44b6-9f18-6e4e28fa40a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_rossmann-profit-nyereseg-beszamolo","timestamp":"2025. május. 30. 17:31","title":"4,7 milliárdos profitot hozott a Rossmann, mielőtt jött Nagy Márton az árrést szabályozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96f2dca-ee55-463e-84dc-5160f59c1048","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Alice Weidel felszólalt a CPAC-en is.","shortLead":"Alice Weidel felszólalt a CPAC-en is.","id":"20250530_afd-alice-weidel-orban-viktor-cpac-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b96f2dca-ee55-463e-84dc-5160f59c1048.jpg","index":0,"item":"7a7448e9-3b43-477b-971a-11458acead7f","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_afd-alice-weidel-orban-viktor-cpac-targyalas","timestamp":"2025. május. 30. 15:53","title":"A Németországban szélsőségesnek minősített AfD elnökével tárgyalt Orbán a Karmelitában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4eae65-839c-49d6-8628-bc480d508fdd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Országos Dohányboltellátó Kft.-ből így 2015-ös alapítása óta már több mint 50 milliárd forintot vettek ki a tulajdonosok.","shortLead":"Az Országos Dohányboltellátó Kft.-ből így 2015-ös alapítása óta már több mint 50 milliárd forintot vettek ki...","id":"20250531_orszagos-dohanyboltellato-eredmeny-beszamolo-profit-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f4eae65-839c-49d6-8628-bc480d508fdd.jpg","index":0,"item":"7ff1db3a-4486-4299-8be8-2c19eec5a290","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_orszagos-dohanyboltellato-eredmeny-beszamolo-profit-osztalek","timestamp":"2025. május. 31. 15:40","title":"Újabb 10 milliárdos osztalékot fizetett a Nemzeti Dohányboltokat ellátó cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb8e06d6-2556-450b-9555-a01ac3c178c4","c_author":"Dorosz Dávid","category":"360","description":"Megérkezett. Orbán Viktor kirakta az asztalra a pisztolyt, a tavaszi nagytakarításnak csúfolt putyini csomagot a napokban élesítik. Valójában Orbán kényszerből lép, a hangzatos melldöngetése csak smink, mert legfőbb fegyvere – a narratíva – zárlatos lett. Vélemény.","shortLead":"Megérkezett. Orbán Viktor kirakta az asztalra a pisztolyt, a tavaszi nagytakarításnak csúfolt putyini csomagot...","id":"20250530_Dorosz-David-ner-narrativa-megfelemlitesi-torveny-szuverenitasvedelem-miert-pont-most","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb8e06d6-2556-450b-9555-a01ac3c178c4.jpg","index":0,"item":"8af7e672-d156-40b9-9e8b-09b1e1c626bd","keywords":null,"link":"/360/20250530_Dorosz-David-ner-narrativa-megfelemlitesi-torveny-szuverenitasvedelem-miert-pont-most","timestamp":"2025. május. 30. 15:53","title":"Dorosz Dávid: Orbán bajban van, a legnagyobb mesélő történetei kifulladtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1e29869-2f06-4395-8ec3-690f159f3f6f","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Az őszibarack-, a kajszi- és a cseresznyetermés 80-90 százaléka odalett Magyarországon, de könnyen lehet, hogy almából is nettó importra szorul az ország, amire emberemlékezet óta nem volt példa. Nemcsak a klímaváltozás csap oda a magyar gyümölcstermesztőknek, maguk alatt is vágják a fát. Érdemi állami segítségnyújtás nélkül kérdésessé vált az ágazat magyarországi jövője. ","shortLead":"Az őszibarack-, a kajszi- és a cseresznyetermés 80-90 százaléka odalett Magyarországon, de könnyen lehet, hogy almából...","id":"20250530_hvg-majd-ha-fag-katasztrofalis-karok-fagy-gyumolcs-termesztes-arak-klimavaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1e29869-2f06-4395-8ec3-690f159f3f6f.jpg","index":0,"item":"01d488a6-2083-463e-bf1e-1b719704d871","keywords":null,"link":"/360/20250530_hvg-majd-ha-fag-katasztrofalis-karok-fagy-gyumolcs-termesztes-arak-klimavaltozas","timestamp":"2025. május. 30. 14:35","title":"„Inkább vennék lottót ebből a pénzből” – katasztrófa sújtotta területté vált a magyar gyümölcstermesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]