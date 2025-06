Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fb8896a1-85e6-4219-a4e6-ebc5a253ee1f","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"Dibusz Dénes arra számított, hogy a világbajnokságot „még megcsináljuk együtt”.","shortLead":"Dibusz Dénes arra számított, hogy a világbajnokságot „még megcsináljuk együtt”.","id":"20250603_gulacsi-peter-dibusz-denes-magyar-labdarugo-valogatott-lemondas-meglepetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb8896a1-85e6-4219-a4e6-ebc5a253ee1f.jpg","index":0,"item":"8bf01287-5425-4664-84a4-07aa189ca087","keywords":null,"link":"/sport/20250603_gulacsi-peter-dibusz-denes-magyar-labdarugo-valogatott-lemondas-meglepetes","timestamp":"2025. június. 03. 12:52","title":"Dibuszt meglepte Gulácsi döntése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e427cf-ce60-4879-a799-f5eef733f518","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Néhány nappal a felfedezése után már foltozott is egy komoly hibát a Google a Chrome böngészőben. ","shortLead":"Néhány nappal a felfedezése után már foltozott is egy komoly hibát a Google a Chrome böngészőben. ","id":"20250603_google-chrome-bongeszo-nulladik-napi-hiba-javitas-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50e427cf-ce60-4879-a799-f5eef733f518.jpg","index":0,"item":"00b10f90-721e-40b6-b072-48888547f763","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_google-chrome-bongeszo-nulladik-napi-hiba-javitas-tamadas","timestamp":"2025. június. 03. 09:03","title":"Azonnal telepítse: sürgős frissítés jött a Chrome böngészőhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80030816-2c4e-422d-af8d-2f40870103fd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank felmérése szerint az emberek többsége megvárja a kamatfizetést, nem váltja vissza korábban az állampapírját.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank felmérése szerint az emberek többsége megvárja a kamatfizetést, nem váltja vissza korábban...","id":"20250604_mnb-lakas-onkentes-nyugdijpenztari-tagok-megtakaritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80030816-2c4e-422d-af8d-2f40870103fd.jpg","index":0,"item":"a0c3aa14-2e0a-4d7b-932a-e654ea98106a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250604_mnb-lakas-onkentes-nyugdijpenztari-tagok-megtakaritas","timestamp":"2025. június. 04. 18:05","title":"MNB: már nem lakást vennének az önkéntes nyugdíjpénztári tagok a megtakarításukból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613a30a7-54e8-49fd-99c2-d725fe95ad6e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A hasadóanyag szabályozott láncreakcióját nem az ember találta ki. A természet már sokkal korábban megmutatta, maga is képes erre a bravúrra.","shortLead":"A hasadóanyag szabályozott láncreakcióját nem az ember találta ki. A természet már sokkal korábban megmutatta, maga is...","id":"20250603_atomreaktor-termeszetes-korulmenyek-kozott-gabon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/613a30a7-54e8-49fd-99c2-d725fe95ad6e.jpg","index":0,"item":"b99f0606-d893-45a1-a3b0-3e8c2b6277e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_atomreaktor-termeszetes-korulmenyek-kozott-gabon","timestamp":"2025. június. 03. 08:03","title":"2 000 000 000 éve épített egy atomreaktort a természet – nézze meg, hogy működött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ee1a112-815d-48e8-b929-13e7c2c67055","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A McLaren 30 évvel ezelőtt i Le Mans-i győzelmének emléket állító különleges 750S-ből nem túl sok készül.","shortLead":"A McLaren 30 évvel ezelőtt i Le Mans-i győzelmének emléket állító különleges 750S-ből nem túl sok készül.","id":"20250604_kevesen-csaphatnak-le-mclaren-750s-kokemeny-uj-sportkocsi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ee1a112-815d-48e8-b929-13e7c2c67055.jpg","index":0,"item":"801560ab-b92e-4ae4-8c7b-0f3aa9a2c923","keywords":null,"link":"/cegauto/20250604_kevesen-csaphatnak-le-mclaren-750s-kokemeny-uj-sportkocsi","timestamp":"2025. június. 04. 07:21","title":"Kevesen csaphatnak le a McLaren kőkemény új sportkocsijára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a014f0-b4bb-42a8-b6ff-92dc3a6e9e10","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter szerint ott is lehet a gyülekezési joggal élni.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter szerint ott is lehet a gyülekezési joggal élni.","id":"20250603_tuzson-bence-pride-kincsem-park","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97a014f0-b4bb-42a8-b6ff-92dc3a6e9e10.jpg","index":0,"item":"0fdd71fc-0ea4-4b2a-99dd-cd273bf2feed","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_tuzson-bence-pride-kincsem-park","timestamp":"2025. június. 03. 16:57","title":"Tuzson Bencének megtetszett az ötlet, hogy lóversenypályán tartsák a Pride-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b954fbc8-5e1b-4c46-8d47-4dc85243637c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A demonstráción többek között Paizs Miklós és Juhász Péter is felszólalt. ","shortLead":"A demonstráción többek között Paizs Miklós és Juhász Péter is felszólalt. ","id":"20250603_tuntetes-hadhazy-akos-ferenciek-tere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b954fbc8-5e1b-4c46-8d47-4dc85243637c.jpg","index":0,"item":"2fdbc3e7-9783-46dd-a21e-010fb34dfa7d","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_tuntetes-hadhazy-akos-ferenciek-tere","timestamp":"2025. június. 03. 17:34","title":"Tüntetés nélkül nincsen kedd, újra a Ferenciek terén tiltakozott Hadházy Ákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d5a531-20e8-484d-aa76-a0ff15e34be3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amerika egyik legnépszerűbb műsorvezetője büszke, hogy az Olasz Köztársasághoz tartozhat. A humorista nemrég arról is beszélt, minden lap címlapján ott kéne lennie: Trump megosztott egy összeesküvés-elméletet arról, hogy Joe Bident rég kivégezték, és már csak a robotklónját látjuk.","shortLead":"Amerika egyik legnépszerűbb műsorvezetője büszke, hogy az Olasz Köztársasághoz tartozhat. A humorista nemrég arról is...","id":"20250603_Jimmy-Kimmel-megkapta-az-olasz-allampolgarsagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3d5a531-20e8-484d-aa76-a0ff15e34be3.jpg","index":0,"item":"cf14e577-84e7-4fbd-9a9c-b493ace16616","keywords":null,"link":"/elet/20250603_Jimmy-Kimmel-megkapta-az-olasz-allampolgarsagot","timestamp":"2025. június. 03. 13:15","title":"Jimmy Kimmel megkapta az olasz állampolgárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]