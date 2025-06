Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ex-Twitter pornográf tartalmak közzétételét is engedélyezi, ezért a francia kormány szerint a pornóoldalakra vonatkozó szigorú szabályozás alá kell esnie.","shortLead":"Az ex-Twitter pornográf tartalmak közzétételét is engedélyezi, ezért a francia kormány szerint a pornóoldalakra...","id":"20250609_Pornooldalla-minosithetik-a-Musk-fele-X-et-Franciaorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df.jpg","index":0,"item":"7d707b07-6d72-4b22-9e11-90b323b3d587","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250609_Pornooldalla-minosithetik-a-Musk-fele-X-et-Franciaorszagban","timestamp":"2025. június. 09. 13:08","title":"Pornóoldallá minősíthetik a Musk-féle X-et Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e7f086e-0cb6-4e4a-8c46-6170445df694","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Olyan robotot fejlesztenek svájci kutatók, melyek akkor is hasznosak, ha az ember már elérte a célját velük. Végül ugyanis halak tápláléka lehet belőle.","shortLead":"Olyan robotot fejlesztenek svájci kutatók, melyek akkor is hasznosak, ha az ember már elérte a célját velük. Végül...","id":"20250609_uszo-eheto-robot-vizminoseg-ellenorzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e7f086e-0cb6-4e4a-8c46-6170445df694.jpg","index":0,"item":"1240a2f8-d9f1-4947-b800-4e2a933025b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250609_uszo-eheto-robot-vizminoseg-ellenorzes","timestamp":"2025. június. 09. 12:03","title":"Úgy néz ki, mint egy kis motorcsónak, de valójában egy ehető robot ez a kütyü, és ennek nagyon is van értelme (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23272df9-e018-40dd-905a-f603961c5a94","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hajó humanitárius segélyt vitt volna Gázába, de Izrael védelmi minisztere vasárnap arra utasította a hadsereget, hogy akadályozzák meg az aktivisták célba érését.","shortLead":"A hajó humanitárius segélyt vitt volna Gázába, de Izrael védelmi minisztere vasárnap arra utasította a hadsereget...","id":"20250610_Izrael-kiutasitja-a-Gazaba-tarto-aktivistakat-koztuk-Greta-Thunberget-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23272df9-e018-40dd-905a-f603961c5a94.jpg","index":0,"item":"30df994d-2af2-43e9-b8da-eb6e8509be51","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_Izrael-kiutasitja-a-Gazaba-tarto-aktivistakat-koztuk-Greta-Thunberget-is","timestamp":"2025. június. 10. 08:42","title":"Az izraeli hatóságok kiutasítják Greta Thunberget és aktivistatársait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d799850-38d1-426e-937a-f4c0de412330","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy aktivistákat szállító hajó jelképes segélyszállítmánnyal a fedélzetén megpróbálta áttörni a Gázai-övezet izraeli blokádját. A hajót Izrael elfogta, az aktivistáknak levetítenek egy videót a 2023. októberi, Hamász által elkövetett mészárlásról.","shortLead":"Egy aktivistákat szállító hajó jelképes segélyszállítmánnyal a fedélzetén megpróbálta áttörni a Gázai-övezet izraeli...","id":"20250609_Izrael-horrorvideoval-bunteti-a-Gazai-ovezetbe-behajozni-probalo-celebeket-koztuk-Greta-Thunberget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d799850-38d1-426e-937a-f4c0de412330.jpg","index":0,"item":"9a80c4f5-a963-488f-8d2d-5e7e9949bb9d","keywords":null,"link":"/vilag/20250609_Izrael-horrorvideoval-bunteti-a-Gazai-ovezetbe-behajozni-probalo-celebeket-koztuk-Greta-Thunberget","timestamp":"2025. június. 09. 10:12","title":"Izrael a Hamász horrorjával szembesíti a Gázai-övezetbe behajózni próbáló „celebeket”, köztük Greta Thunberget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6826a878-96d1-4851-a064-8f4ded8b396a","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"„Boldogság vagy aggodalom, hogy éjájjal szól már a dalom?”, tette fel aztán a költői kérdést. ","shortLead":"„Boldogság vagy aggodalom, hogy éjájjal szól már a dalom?”, tette fel aztán a költői kérdést. ","id":"20250610_Brody-Janos-mesterseges-intelligencia-AI-ujrahangszerelt-dal-Lesz-meg-egyszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6826a878-96d1-4851-a064-8f4ded8b396a.jpg","index":0,"item":"e22fc0c4-a939-4bf5-a692-b349388d9927","keywords":null,"link":"/kultura/20250610_Brody-Janos-mesterseges-intelligencia-AI-ujrahangszerelt-dal-Lesz-meg-egyszer","timestamp":"2025. június. 10. 16:14","title":"Bródy János újrahangszereltette a mesterséges intelligenciával az egyik számát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3949f35e-45e5-4eaf-8cb5-67a0a0ac41cc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Skoda Enyaq RS Race több mint három mázsával könnyebb az alapokat adó normál Enyaq RS-nél.","shortLead":"A Skoda Enyaq RS Race több mint három mázsával könnyebb az alapokat adó normál Enyaq RS-nél.","id":"20250610_46-masodperc-alatt-katapultal-0-rol-100-ra-skoda-enyaq-rs-race","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3949f35e-45e5-4eaf-8cb5-67a0a0ac41cc.jpg","index":0,"item":"28b30cd8-640f-407d-b57f-150e074c18a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250610_46-masodperc-alatt-katapultal-0-rol-100-ra-skoda-enyaq-rs-race","timestamp":"2025. június. 10. 07:21","title":"4,6 másodperc alatt katapultál 0-ról 100-ra a Skoda újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed8d996-8f04-4657-a52f-b1ac6f00b48a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tovább folytatódnak a Los Angeles-i zavargások, tovább folytatódik az amerikai elnök és a kaliforniai kormányzó csatája is.","shortLead":"Tovább folytatódnak a Los Angeles-i zavargások, tovább folytatódik az amerikai elnök és a kaliforniai kormányzó csatája...","id":"20250609_Trump-letartoztatna-Kalifornia-kormanyzojat-aki-viszont-pert-indit-az-elnok-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ed8d996-8f04-4657-a52f-b1ac6f00b48a.jpg","index":0,"item":"b6597708-3e05-40dc-99d5-9bc89753bf5d","keywords":null,"link":"/vilag/20250609_Trump-letartoztatna-Kalifornia-kormanyzojat-aki-viszont-pert-indit-az-elnok-ellen","timestamp":"2025. június. 09. 21:56","title":"Trump letartóztatná Kalifornia kormányzóját, aki viszont pert indít az elnök ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827530dc-c210-4697-8d9b-f63d162cef1f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A sajtózónába esett a lelátóról.","shortLead":"A sajtózónába esett a lelátóról.","id":"20250609_Egy-szurkolo-meghalt-a-spanyol-portugal-NL-donto-hosszabbitasaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/827530dc-c210-4697-8d9b-f63d162cef1f.jpg","index":0,"item":"5449bafa-6a0e-4695-8291-3d0ce2ba0b4a","keywords":null,"link":"/vilag/20250609_Egy-szurkolo-meghalt-a-spanyol-portugal-NL-donto-hosszabbitasaban","timestamp":"2025. június. 09. 10:43","title":"Egy szurkoló meghalt a spanyol-portugál NL-döntő hosszabbításában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]