Mint arról a HVG is beszámolt, a kínai hátterű Halms Hungary ügyvezetője, Matthew Shen és Szijjártó Péter külügyminiszter június 3-án jelentette be, hogy 200 millió euróért (80 milliárd forintért) épít Miskolcon gyárat három ütemben, 2025 és 2032 között. Az első, 43 millió eurós beruházásuk első fázisa Debrecenben 2025 végére készül el. Az ügyvezető hozzátette: a beruházás ezer új munkahelyet teremt a régióban, és működésük során számítanak a Miskolci Egyetemre is.

Egy friss kormányrendelet-tervezet ezt a beruházást tenné zökkenőmentessé: eszerint ugyanis Miskolc déli iparterületén található 0124/16 helyrajzi számú területen (amely a tulajdonos önkormányzati cég honlapja szerint még hasznosításra várt) „megvalósuló autóipari beruházást” nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségűvé tenné.

Ennek értelmében a beruházással összefüggésben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni, valamint nincs helye településképi bejelentési eljárásnak.

Az ingatlan esetében a tereprendezést, alapozást és terepszint alatti szerkezetépítést a megvalósuló építési tevékenység ütemeként is engedélyezheti az engedélyezési eljárásban az eljáró hatóság. A használatbavételre irányuló eljárást nem kell lefolytatni, annak elkészültét és megfelelőségét az építmény használatbavételére irányuló kérelem elbírálása során kell igazolni.