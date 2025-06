Musk kirúgta a Tesla elnökhelyettesét

Elon Musk kirúgta a Tesla észak-amerikai és európai operatív vezetőjét, Omead Afshart – tudta meg a CNBC. Afsharról, aki korábban Musk bizalmasának számított, először a Forbes írta meg, hogy kirúgták az autógyártótól, más portálok úgy tudták, ő hagyta ott a céget, amely idén csaknem 20 százalékot vesztett részvényei értékéből, jórészt Musk Trump melletti politikai szerepvállalása miatt.

A sajtó megkereséseit eddig sem Musk, sem a Teslánál 2017-ben mérnökként kezdő, de hamar felső vezetői pozícióba emelkedő Afshar nem kommentálta; közösségi felületeiken sem reflektáltak útjaik különválására.

Afshar az utóbbi évben Musk közvetlen beosztottja volt, aki a Tesla fél tucat magas beosztású részlegvezetőjének munkáját koordinálta, köztük az észak-amerikai, az európai és a közel-keleti értékesítésért felelős részlegek fejét.

Az európai piacon már ötödik hónapja esik folyamatosan a Tesla eladása, de kisebb mértékben Amerikában és Ázsiában is egyre romlik a cég eredménye. Mindez nem független attól, hogy Musk nemcsak közel 300 millió dollárral támogatta Donald Trump elnökjelölti kampányát, de aztán a kormányzati politika alakításában is szerepet vállalt, majd a német szövetségi választások során is bejelentkezett a szélsőjobboldali AfD egyik kampányeseményén. Igaz, a Tesla eredményeit az erős kínai konkurencia is érzékenyen érinti, a távol-keleti versenytárs ugyanis alacsonyabb áron világviszonylatban piacképes elektromos autókat kínál. A Xiaomi például éppen most döntött eladási rekordot.

Idén már távozott a cégtől a humanoid robot fejlesztésének projektjét vezető Milan Kovac is, aki a visszavonulását azzal indokolta, hogy több időt akar tölteni a családjával.