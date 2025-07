1,7 millió forintot is spórolhat, ha ilyen hitelt választ

A magyar lakóépületek jelentős része energiapazarló, és ez nemcsak a háztartások kiadásait növeli, hanem az ország szén-dioxid-kibocsátását is. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a lakáshitelek fedezeteként bevont családi házak és lakások nagyjából egyharmada rossz energetikai besorolású. A legrosszabb, „I” kategóriába sorolt ingatlanok aránya különösen magas a családi házak között, de a társasházi lakások esetében is sok az átlagosnál magasabb energiafogyasztású otthon.

Az ilyen ingatlanok korszerűsítése vagy új, energiatakarékos otthon vásárlása ma már sokkal kedvezőbb feltételekkel valósítható meg, mint akár néhány évvel ezelőtt.

Egyre több bank kínál célzott, úgynevezett zöld hitelt, amelyek jellemzően 0,5 százalékpontos kamatkedvezményt nyújtanak a hagyományos lakáshitelekhez képest. „A fél százalékpontos kedvezmény a látszat ellenére jelentős megtakarítást eredményezhet: havonta több ezer forinttal csökkentheti a törlesztőrészletet, és egy magasabb hitelösszeg esetén a teljes futamidő alatt akár százezreket, sőt milliókat is spórolhat a hitelfelvevő” – írja Szabó Beatrix, az Aquincum Sustainable Finance Nonprofit Kft. junior elemzője, aki egy példát is közöl a Másfélfokon szerdán közölt cikkében:

egy 25 éves futamidejű, 30 millió forintos kölcsön esetén akár 1,7 millió forinttal is kevesebbet kell visszafizetni.

Ráadásul egy jól kivitelezett felújítás a havi rezsiköltségeket is jelentősen, akár 50–60 százalékkal csökkentheti.



Szigorúbb feltételek, célzottabb korszerűsítés

A zöld hitelek igényléséhez fontos feltételeknek kell megfelelni. A felújított ingatlannak legalább „A+” energetikai besorolást kell elérnie, vagy legalább 30 százalékos primerenergia-megtakarítást kell igazolni. (A primerenergia az a nyers energia, amelyet közvetlenül a természetből nyerünk, például földgáz, kőolaj vagy napenergia formájában.)

Ugyanakkor nem minden hitelhez szükséges teljes körű energetikai javulás: több bank kínál célzott, kisebb léptékű korszerűsítésre – például nyílászárók cseréjére vagy napelem felszerelésére – felhasználható konstrukciókat is. Ilyen például az UniCredit Green személyi kölcsöne vagy a MagNet Bank zöld célokra kínált kölcsöne.

Különösen kedvező megoldás lehet az MFB által támogatott Otthonfelújítási Program, amely 0 százalékos kamatozású hitelt kínál 2,5 és 6 millió forint közötti összegben, legfeljebb 12 éves futamidővel. A hitelhez legfeljebb 3 millió forintos vissza nem térítendő támogatás is igényelhető. A konstrukció jelenleg három bank kínálatában érhető el, és eltérő feltételekkel vehető igénybe Budapesten és vidéken.

A programról érdemes megjegyezni, hogy a paramétereit eredetileg annyira szűkre szabták, az adminisztrációt pedig annyira bonyolultra, hogy kis túlzással senki sem pályázott, ezért januárban módosítottak a szabályokon.

Energiatakarékos lakás vásárlásához is elérhető a támogatás

A zöld hitelek nemcsak felújításra, hanem új lakás vásárlására is elérhetők. A hat legnagyobb kereskedelmi bank többsége már kínál olyan konstrukciót, amely a környezetbarát, energiatakarékos ingatlanok megvásárlását támogatja. Ezeknél a hiteleknél is elvárás, hogy az ingatlan összesített energetikai jellemzője (vagyis egy négyzetméterre jutó éves energiafelhasználása) ne haladja meg a 68 kWh/m²/év értéket, és legalább „A+” minősítéssel rendelkezzen. Az ilyen otthonokra igényelt hitelek után a törlesztőrészlet érezhetően alacsonyabb lehet – egy 60 millió forintos kölcsön esetén a teljes megtakarítás elérheti a 3,4 millió forintot.

Első lakásvásárlóknál tarol az Otthon Start

Az első lakásvásárlók számára jóval kedvezőbb opciót ad az Otthon Start Program, mely életkori korlát nélkül legfeljebb 100 millió forintos és legfeljebb 1,5 millió forintos négyzetméterárú ingatlanok finanszírozására lesz használható. Viszont e legújabb programban a jelenlegi ismeretek szerint nem lesz zöld elvárás. Éppen ezért is fontos, hogy minél többen felismerjék: ha ezzel az új támogatott konstrukcióval egy energiahatékony ingatlant vásárolnak, az kedvezőbb befektetésnek bizonyulhat az értékállóság, az alacsonyabb rezsiköltségek és – társadalmi szinten – a környezeti előnyök miatt.

A várhatóan szeptembertől elérhető Otthon Start indulásáig érdemes megemlíteni az öt kereskedelmi banknál elérhető 5 százalékos önkéntes kamatplafonú hiteleket, melyek 35 év alatti, első lakást vásárló fiatalok számára állnak rendelkezésre október végéig, komoly zöld feltételekkel.

Kevesebb önerő, nagyobb támogatás – és szakmai segítség is jár hozzá

„A már meglévő zöld hitelek másik nagy előnye a már elérhető további piaci hitelekhez képest, hogy az elvárt önerő mértéke is alacsonyabb: míg egy általános lakossági hitelfelvételnél 20 százalék önerővel kell rendelkezni, addig a zöld hitelezésnél csak 10 százalék önerő szükséges lakásfelújításnál és lakásvásárlásnál egyaránt” – írja Szabó Beatrix. Több bank támogatja az energetikai tanúsítványok költségeit is, és az ilyen dokumentumok kiállítását megbízható szakértők végzik. A felújítási folyamatot segítő tanácsadó platformok, mint például a RenoPont, szintén hasznos segítséget nyújtanak, különösen azok számára, akik most vágnának bele az energetikai korszerűsítésbe.

A zöld lakáshitel tehát nem csupán a kedvező kamatokról szól: élhetőbb, korszerűbb otthont teremt, hosszú távon csökkenti a fenntartási költségeket, és hozzájárul a környezet védelméhez is.