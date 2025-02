Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"48c7aa57-0c96-45ed-b6e2-afaa7454f687","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az államfő tisztségből való felfüggesztésre irányuló javaslat kezdeményezői nem tartották be a közös házszabályban előírt eljárást, és nem nyújtották be az indítványt mindkét ház házbizottságához. ","shortLead":"Az államfő tisztségből való felfüggesztésre irányuló javaslat kezdeményezői nem tartották be a közös házszabályban...","id":"20250201_Elutasitotta-a-roman-parlament-hazbizottsaga-a-Klaus-Iohannis-allamfo-felfuggeszteset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48c7aa57-0c96-45ed-b6e2-afaa7454f687.jpg","index":0,"item":"34f28915-79c9-41a3-8b2a-34f267bf0a21","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_Elutasitotta-a-roman-parlament-hazbizottsaga-a-Klaus-Iohannis-allamfo-felfuggeszteset","timestamp":"2025. február. 01. 20:28","title":"Elutasította a román parlament házbizottsága Klaus Iohannis államfő felfüggesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04caafa-b0bd-42f9-860a-78aa1b0a2332","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Véletlenül írtam egy könyvet című filmjével a régóta tetszhalott műfajt, a magyar ifjúsági filmet élesztette újra Lakos Nóra. Főhőse, az írónak készülő 13 éves Nina egyszerre küzd a kamaszkorral járó gondokkal, édesanyja elvesztésével és azzal, hogy az apja újra szerelmes lesz.","shortLead":"Véletlenül írtam egy könyvet című filmjével a régóta tetszhalott műfajt, a magyar ifjúsági filmet élesztette újra Lakos...","id":"20250202_hvg-lakos-nora-filmrendezo-gyerekfilmekrol-mozaikcsaladok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c04caafa-b0bd-42f9-860a-78aa1b0a2332.jpg","index":0,"item":"28922b83-b997-4207-b618-368a976026a1","keywords":null,"link":"/360/20250202_hvg-lakos-nora-filmrendezo-gyerekfilmekrol-mozaikcsaladok","timestamp":"2025. február. 02. 19:30","title":"Lakos Nóra filmrendező: A TikTok-világban pörgős gyerekfilm kell, 195 jelenetünk van, kétszer annyi, mint egy átlagos filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607c458a-d857-434b-b05d-cd07a68f2dcd","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Xiaomi SU7 Ultra kevesebb, mint 2 másodperc alatt katapultál 0-ról 100-km/h-ra.","shortLead":"A Xiaomi SU7 Ultra kevesebb, mint 2 másodperc alatt katapultál 0-ról 100-km/h-ra.","id":"20250203_mar-sorozatban-gyartjak-a-xiaomi-su7-ultra-magyarorszagon-is-tesztelt-1500-loeros-autojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/607c458a-d857-434b-b05d-cd07a68f2dcd.jpg","index":0,"item":"0c8c24b9-c66b-4148-b16a-383d5a7ba24f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250203_mar-sorozatban-gyartjak-a-xiaomi-su7-ultra-magyarorszagon-is-tesztelt-1500-loeros-autojat","timestamp":"2025. február. 03. 07:21","title":"Már sorozatban gyártják a Xiaomi Magyarországon is tesztelt 1500+ lóerős autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1998a7-c7bb-4d1d-af4c-ee7287f9e771","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Új dizájnnal, szupergyors processzorral, masszív mesterséges intelligenciás támogatással és butább ceruzával debütált a Samsung Galaxy S25 Ultra, melynek két kisebb testvérét is kipróbáltuk. Jövünk a gyakorlati tapasztalatokkal.","shortLead":"Új dizájnnal, szupergyors processzorral, masszív mesterséges intelligenciás támogatással és butább ceruzával debütált...","id":"20250203_samsung-galaxy-s25-ultra-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f1998a7-c7bb-4d1d-af4c-ee7287f9e771.jpg","index":0,"item":"1ebd5bd8-9db6-46a4-ba3a-457ab2fbd066","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_samsung-galaxy-s25-ultra-teszt-velemeny","timestamp":"2025. február. 03. 11:23","title":"Az év telitalálata lehet, kipróbáltuk a legütősebb Samsung mobilt, a Galaxy S25 Ultrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6517a9fd-e08a-44c4-a1d8-ad73f8cabedc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú állítása szerint nem lepődött meg azon, hogy lecsaptak rá. ","shortLead":"A fiú állítása szerint nem lepődött meg azon, hogy lecsaptak rá. ","id":"20250201_rendorseg-iskola-bombariadok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6517a9fd-e08a-44c4-a1d8-ad73f8cabedc.jpg","index":0,"item":"50ee3637-f065-43db-9506-6f8730fb2169","keywords":null,"link":"/itthon/20250201_rendorseg-iskola-bombariadok-ebx","timestamp":"2025. február. 01. 14:18","title":"Iskolai bombariadók: egy 15 éves fiút fogott el a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c53f2ef9-8974-4079-a351-303d30023f73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstráción a nemrég a Tisza Párthoz csatlakozóTóth Imre Bruti humorista is felszólalt, szerinte a Fidesz a világ legveszélyesebb ipari tevékenységet hozta Debrecenbe. ","shortLead":"A demonstráción a nemrég a Tisza Párthoz csatlakozóTóth Imre Bruti humorista is felszólalt, szerinte a Fidesz a világ...","id":"20250201_Tobb-ezren-tuntettek-az-akkugyarak-ellen-Debrecenben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c53f2ef9-8974-4079-a351-303d30023f73.jpg","index":0,"item":"6ff64837-179e-4753-9505-c315573ce4be","keywords":null,"link":"/itthon/20250201_Tobb-ezren-tuntettek-az-akkugyarak-ellen-Debrecenben","timestamp":"2025. február. 01. 17:01","title":"Több ezren tüntettek az akkugyárak ellen Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2222ed-7de5-49af-81d8-dc6c9e2b3797","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"2007-ben bemutattak egy műsort, amelyben gyerekeket zártak össze Új-Mexikó kietlen vidékén, és hagyták, hogy magukban boldoguljanak. Vékony matracokon aludtak takaró és párna nélkül, puszta kézzel öltek csirkéket, alig tisztálkodtak, és egy pottyantós vécén osztozkodtak. Nemcsak a stáb ment bele ebbe, a szülők is aláírták a szükséges papírokat, bár mint kiderült, nem pont erre számítottak. Miért követte pereskedés a Kid Nationt, és miért beszédtéma a mai napig a majdnem húszéves show?","shortLead":"2007-ben bemutattak egy műsort, amelyben gyerekeket zártak össze Új-Mexikó kietlen vidékén, és hagyták, hogy magukban...","id":"20250201_Reality-televizio-Kid-Nation-gyerekjogok-botrany-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a2222ed-7de5-49af-81d8-dc6c9e2b3797.jpg","index":0,"item":"561d71ca-711f-4e4e-917c-c0b36e7a6db1","keywords":null,"link":"/360/20250201_Reality-televizio-Kid-Nation-gyerekjogok-botrany-per","timestamp":"2025. február. 01. 17:51","title":"„Rosszat tett volna a műsornak, ha elájulunk” – negyven gyereket hagytak a tévések a semmi közepén a megvalósított Legyek Urában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5238ab5c-d132-4fee-86f5-2c79e458c81c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország 42 rakétát és 123 drónt lőtt ki szombaton ukrajnai célpontokra. Egy rakéta lakóházba csapódott a közép-ukrajnai Poltava városban, legkevesebb heten haltak meg, és tizennégyen megsebesültek, közöttük három gyerek.","shortLead":"Oroszország 42 rakétát és 123 drónt lőtt ki szombaton ukrajnai célpontokra. Egy rakéta lakóházba csapódott...","id":"20250201_Sok-halottja-van-az-ejszakai-orosz-legitamadasoknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5238ab5c-d132-4fee-86f5-2c79e458c81c.jpg","index":0,"item":"eaaa5267-0628-43c7-b2e5-fddd974511f5","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_Sok-halottja-van-az-ejszakai-orosz-legitamadasoknak","timestamp":"2025. február. 01. 18:13","title":"Sok halottja és sebesültje van az éjszakai orosz légitámadásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]