Alig fél évvel ezelőtt Novak Djokovic a világ tetején érezhette magát friss olimpiai bajnokként, Andy Murray pedig a visszavonulását jelentette be Párizsban. Eszében sem volt, hogy edző legyen, most mégis az a Djokovic kérte fel, akitől négy melbourne-i döntőben is kikapott. Murray tudja, hogyan kell legyőzni a fiatal trónkövetelőket, és a 37 éves szerb bajnoknak most pont erre van szüksége. ","shortLead":"Ketten együtt összesen összesen 27 Grand Slam-trófeán és három olimpiai bajnoki címen osztoznak, de most az a cél...","id":"20250118_novak-djokovic-andy-murray-tenisz-australian-open-grand-slam-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da0a5cd1-abc1-446f-9e55-babca8126ea4.jpg","index":0,"item":"02bf0c8d-6865-4c59-9f8f-d24e71cd2292","keywords":null,"link":"/elet/20250118_novak-djokovic-andy-murray-tenisz-australian-open-grand-slam-ebx","timestamp":"2025. január. 18. 15:30","title":"Djokovic és Murray, a furcsa pár: „Nem baj, ha rajtam vezeti le a feszültséget”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"029759d6-029e-440b-8248-5be1394b62e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez még nem a végső döntés, a testület ajánlását követően még a teljes kormánynak is támogatnia kell ahhoz, hogy életbe lépjen.","shortLead":"Ez még nem a végső döntés, a testület ajánlását követően még a teljes kormánynak is támogatnia kell ahhoz, hogy életbe...","id":"20250117_gaza-tuzszunet-kormany-izrael-allasfogalals-szavazas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/029759d6-029e-440b-8248-5be1394b62e6.jpg","index":0,"item":"64694d0f-db9c-4ef4-b1ab-7a167638192f","keywords":null,"link":"/vilag/20250117_gaza-tuzszunet-kormany-izrael-allasfogalals-szavazas-ebx","timestamp":"2025. január. 17. 14:46","title":"Megszavazta az izraeli biztonsági kabinet a gázai tűzszünetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78171b3b-d0e2-4f88-8a8f-b0cf88a9b575","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Évente több tízezer esetben fordul elő, hogy valaki idegen testet nyel le, ami kórházi ellátást igényel. Szerkesztett részlet a Bél című könyvből.","shortLead":"Évente több tízezer esetben fordul elő, hogy valaki idegen testet nyel le, ami kórházi ellátást igényel. Szerkesztett...","id":"20250118_Mit-tegyunk-egy-idegen-test-lenyelese-eseten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78171b3b-d0e2-4f88-8a8f-b0cf88a9b575.jpg","index":0,"item":"40cbe481-c4a6-40e9-9deb-750b93f35d64","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250118_Mit-tegyunk-egy-idegen-test-lenyelese-eseten","timestamp":"2025. január. 18. 19:15","title":"Mit tegyünk egy idegen test lenyelése esetén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f7b7cb-45bb-48b5-8c41-50c6fcaa8771","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Érdemes résen lenni: a négyes metrón eddig paradicsomos spagettit, croissant-t, camembert sajtot, görög salátát is kóstolhattak a szerencsések.","shortLead":"Érdemes résen lenni: a négyes metrón eddig paradicsomos spagettit, croissant-t, camembert sajtot, görög salátát is...","id":"20250118_negyes-metron-ebedeltet-utasokat-azsiai-sef","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94f7b7cb-45bb-48b5-8c41-50c6fcaa8771.jpg","index":0,"item":"5eb3b95e-09ef-4539-bb41-718035e0a4dc","keywords":null,"link":"/elet/20250118_negyes-metron-ebedeltet-utasokat-azsiai-sef","timestamp":"2025. január. 18. 05:43","title":"Utasokat ebédeltet meg a budapesti metrón az ázsiai séf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]