Balogh Petya és egy sor európai techguru részvételével emelt tőkét a Lighyear befektetési platform

Többek között Balogh Petya részételével emelt tőként a feltörekvő európai befektetési platform, a Lightyear – adta hírül a társaság. A mostani tőkebevonással összesen 23 millió dollár, mintegy 7,78 milliárd forint értékben szálltak be befektetők a cégbe.

A Lightyeart a Wise pénzküldő platform két korábbi alkalmazottja alapította 2021-ben, ma már 25 országban működnek, köztük 2023 óta Magyarországon is. A platform nem csak Balogh bizalmát nyerte el, többek között a Skype egyik alapítója, Jaan Tallinn, vagy épp a Bolt alapító-vezérigazgatója, Markus Villig is lát fantáziát a cégben. A mostani finanszírozási kör első számú szereplője pedig a japán hátterű, Európában működő kockázatitőke-befektető vállalkozás, a NordicNinja.

Balogh Petya a befektetés kapcsán korábban arról beszélt, hogy a cég szerinte olyan platformot épít, amire korábban neki is nagy szüksége lett volna. „Engem személy szerint azzal győztek meg igazán, hogy mennyire elkötelezett a csapat, és milyen odaadóan dolgoznak a pénzügyi kultúra fejlesztésén szerte Európában, és azon belül is Magyarországon. Márpedig erre égető szükség van.” Balogh a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett cégén, az STRT Holding Nyrt.-n keresztül szállt be a Lightyearbe.

A Lightyear a tőkebevonás mellett a mesterséges intelligencia (MI) felhasználásával működő piacelemző fejlesztéseket is bejelentett. Az új funkciók az adott portfólió kontextusában összegzik a szakértői elemzéseket és a piaci híreket, segítenek megérteni a múltbéli árfolyammozgások okait.