KSH: Minden korosztályban kevesebb magyar érzi magát egészségesnek, mint egy éve

A 16 évesnél idősebb magyarok 64,6 százaléka értékeli nagyon jónak vagy jónak az egészségi állapotát, ami némi visszaesés az egy évvel korábbi 65,2 százalékhoz képest – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A különbségek az életkor alapján természetesen óriásiak: a 16-44 év közöttiek majdnem 90 százaléka, és a 45-64 évesek kétharmada is elégedett az egészségével, a 65 évnél idősebbeknél viszont a 25 százalékot sem éri el ez az arány.

A hosszabb távú adatokból az is kiderül, hogy meglepő módon a koronavírus-járvány idején nőtt a magukat egészségesnek érzők aránya minden korosztályban, de legnagyobb mértékben épp a 65 éven felülieknél. A KSH azt is hozzátette, hogy ez nem magyar sajátosság, az EU szinte minden országában így volt. Ezt valószínűleg az magyarázza, hogy az adatok önbevalláson alapulnak, úgyhogy 2021-ben aki nem volt covidos, az könnyebben mondhatta azt, hogy egészségesnek tartja magát. Az viszont már Magyarországra jellemző, hogy 2024-re csökkent az egészségesek aránya, az EU egészében stagnálást mértek.

Az is kiderül a számokból, hogy tavaly a 16 éven felüli magyarok 36 százaléka számolt be krónikus betegségről. Korosztályi bontásban nagyon látványos, hogyan robbannak le az emberek, ahogy az is, hogy a fiatalok kivételével minden egyes korcsoportban a nők között nagyobb a krónikus betegek aránya. Mivel a nők élnek jelentősen tovább, feltételezhetjük, hogy ez azt jelenti, közülük jutnak el többen addig, hogy diagnózist kapjanak, míg a férfiak nagyobb része hal meg viszonylag fiatalabban anélkül, hogy eljutott volna orvoshoz.