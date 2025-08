Hirtelen visszaestek a BYD eladásai

Idén először júliusban csökkentek a BYD eladásai, írja a CNBC. A Komáromban elektromosbusz-gyárat működtető, Szegeden pedig elektromos- és hibridautó-üzemet építő kínai óriásvállalat 377 628 járművet szállított le júniusban, azonban a hetedik hónapban 341 030 egységet adtak el. A friss adatot a tavaly júliusival összevetve közel stagnálásról beszélhetünk. Januárban 296 446 járművet adtak el, azóta stabil volt a növekedés.

A BYD májusban árháborút robbantott ki, amikor 30 százalékkal csökkentette az olcsóbb elektromos- és hibrid modelljei árát, a többi kínai EV-gyártó pedig követte példáját. Olyannyira, hogy a kínai kormánynak kellett felszólítani a gyártókat, hogy fejezzék be az akciózást.

A nagyobb gyártók számai a BYD-hez hasonlóan visszaestek. A Li Auto júliusban éves alapon 39,7%-os visszaeséssel 30 731 járművet értékesített, ez az egyik legmeredekebb visszaesés a kínai elektromosjármű-gyártók között. Júniusban 36 279 darabot adtak el, és már az is csökkenés volt a májusi adathoz képest. A Nio eladásai éves alapon 2,7%-kal csökkentek júliusban, a 21 017 leszállított járművük 24 925-es júniusi adatot követett.

Eközben viszont más brandek folytatták az előretörést. A Xiaomi több mint 30 000 elektromos jármű kiszállítását jelentette be ebben a hónapban, ami növekedést jelent a júniusi 25 000 darabhoz képest – ez a március óta a legerőteljesebb növekedés. Az Xpeng júliusban rekordot jelentő 36 717 egységet szállított le, ami szerény növekedést jelent júniushoz képest, és a kilencedik egymást követő hónap, amikor a szállítások meghaladták a 30 000 járművet.

A BYD hazai terjeszkedésével kapcsolatban a legutóbbi fejlemény az volt, hogy a Reuters úgy értesült: elhalasztják a tömegtermelés beindítását a szegedi gyárban. Ez a magyar kormány szerint fake news volt, és maga a társaság is reagált. Volt egy másik ügyük is: híre ment, hogy környezetvédelmi bírságot kapott a szegedi építkezés, de szerintük nem is.