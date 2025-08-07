Ársapkát vezetne be az osztrák miniszter, a magyar példával próbálják lebeszélni róla

Árstopot vezetne be Markus Marterbauer osztrák pénzügyminiszter az élelmiszerek drágulásának korlátozására, a szociáldemokrata politikus javaslatát azonban sem a koalíciós partnere (a konzervatív ÖVP és a liberális NEOS), sem pedig a szakmai érdekképviseletek nem fogadták kitörő örömmel – számolt be a Neue Kronen Zeitung. A javaslat kritikusai ugyanakkor azt tanácsolják Marterbauernek, hogy nézze meg, mi történt Magyarországon, amikor hasonló intézkedést vezettek be.

A lap felidézi: az Orbán-kormány úgy tálalta az ársapkát, hogy az biztos recept az áremelkedések ellen, megvédi a fogyasztókat, és szavatolja az ellátást a leglényegesebb árukból. Ehelyett azonban az érintett termékekből áruhiány lépett föl, mivel sokan külföldről is Magyarországra jártak vásárolni. A kereskedők pedig más termékek árának megemelésével pótolták a kieső bevételeket, ami így rekordmagas, 46 százalékos élelmiszer-inflációhoz vezetett.

Az újság egy összeállítást is közölt az európai élelmiszerárakról az Eurostat adatai alapján. Az általuk kiemelt országok közül Magyarországon a legolcsóbbak az élelmiszerek és a nem alkoholos italok, de még így is az EU-s átlag 95 százalékát teszik ki a magyar árak. Ausztriában ehhez képest 111 százalék ez az arány.

Borítóképünk illusztráció.