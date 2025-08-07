Nem lenne beleszólásuk a kistelepüléseknek, hogy milyen állami ingatlanokat ír a nevükre a nemzeti vagyonkezelő

A kormány még áprilisban tett közzé egy kormányhatározatot, amellyel a Magyar Falu programban adott újabb támogatást a legfeljebb 5000 fős települések „népességmegtartó erejének és versenyképességének további erősítése céljából”, amely során használaton kívüli állami ingatlanokat (például bezárt postahivatalokat) adnának az érintett önkormányzatok tulajdonába.

A Nemzetgazdasági Minisztérium ehhez kapcsolódóan augusztus 5-én bocsátotta társadalmi vitára azt a tervezetet, amely módosítaná a 2021-ben hozott, állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról szóló törvényt.

A módosítás értelmében az 5000 fő alatti lakosságszámú települések esetében az ingyenes vagyontárgyátadás nem igényel aktív önkormányzati kérelmet: ha az érintett települési önkormányzat 60 napon belül nem nyújt be igényt, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. egyoldalú nyilatkozata alapján automatikusan bejegyzik a tulajdonjogot az ingatlan-nyilvántartásba.

Gémesi György: Ha megkérdeztek volna, biztos jobb ötleteket adunk, mint a kocsma A szolidaritási járulékként beszedett 360 milliárd forintból csöpögtetnek most vissza felesleges dolgokra, amelyek nem revitalizálják a falut – állítja a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke.

A kijelölendő ingatlanokat a kormány határozatban nevezi meg, azzal a megkötéssel, hogy az ingatlanok összesített nyilvántartási értéke egy – a tervezetben még nem rögzített – értékhatárt nem haladhat meg. Az ingatlanokon található állami ingóságok is az önkormányzatokhoz kerülnek, amelyeket a birtokbavételt követően azonnal terhelnek az azokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek (például kárveszély, fenntartási költségek).

A vagyon átvételével kapcsolatban az önkormányzat a magyar állammal szemben semmilyen követelést nem támaszthat. A törvény rögzíti, hogy az átvett vagyonelemeket csak a Magyar Falu program vagy más településfejlesztési célok érdekében lehet használni. Értékesítés esetén az abból származó bevételt szintén ezekre a célokra kell fordítani. A módosítás több vonatkozó törvény alól is mentesítést ad, így például nem kell alkalmazni bizonyos építészeti és természetvédelmi szabályokat sem.

A módosítás hivatalosan a Magyar Falu program hosszú távú céljait kívánja elősegíteni: a kistelepülések népességmegtartó erejének, életminőségének és versenyképességének javítását, valamint az állami vagyon helyi fejlesztési célú hasznosítását.