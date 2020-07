Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy műszaki hibás kamion miatt jelentős torlódás alakult ki vasárnap délutánra az M0-s autóút déli szektorán - írta az Útinform.","shortLead":"Egy műszaki hibás kamion miatt jelentős torlódás alakult ki vasárnap délutánra az M0-s autóút déli szektorán - írta...","id":"20200712_Orias_torlodas_az_M0on","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad0f02c-3e9e-4aeb-aa2f-37a189053f87","keywords":null,"link":"/cegauto/20200712_Orias_torlodas_az_M0on","timestamp":"2020. július. 12. 15:47","title":"Óriás torlódás az M0-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb81640-fd00-4ab3-adf3-9c0970a91267","c_author":"","category":"kultura","description":"A Szajna ideális környezet filmnézéshez is. ","shortLead":"A Szajna ideális környezet filmnézéshez is. ","id":"20200711_Ha_tul_sablonos_az_autosmozi_akkor_jon_a_csonakos_mozi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1eb81640-fd00-4ab3-adf3-9c0970a91267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a302d9-6754-42be-85f7-564df0e9fce1","keywords":null,"link":"/kultura/20200711_Ha_tul_sablonos_az_autosmozi_akkor_jon_a_csonakos_mozi","timestamp":"2020. július. 11. 19:15","title":"Ha túl sablonos az autósmozi, akkor jön a csónakos mozi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4b0b665-cc9e-4093-9f10-70fb5d0db503","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Testhezálló szerepnek tűnik. ","shortLead":"Testhezálló szerepnek tűnik. ","id":"20200711_Kannabisz_farmenek_allt_James_Belushi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4b0b665-cc9e-4093-9f10-70fb5d0db503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af2eac8-15df-47ad-89c0-87da8b05192f","keywords":null,"link":"/elet/20200711_Kannabisz_farmenek_allt_James_Belushi","timestamp":"2020. július. 11. 17:05","title":"Kannabiszfarmenek állt James Belushi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7a69f3-9551-471a-8f73-391cdff08077","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dorkota Lajos szívesen újrázott volna.","shortLead":"Dorkota Lajos szívesen újrázott volna.","id":"20200712_A_Simicska_emberenek_tarott_Horvath_Petert_nevezte_ki_Orban_az_Energiahivatal_elere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b7a69f3-9551-471a-8f73-391cdff08077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167ba926-f0be-4237-bf3a-27e0e24bb50d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200712_A_Simicska_emberenek_tarott_Horvath_Petert_nevezte_ki_Orban_az_Energiahivatal_elere","timestamp":"2020. július. 12. 10:41","title":"Az egykor Simicska emberének tarott Horváth Pétert nevezte ki Orbán az Energiahivatal élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit kormányzat 2023-ra Huawei-mentesítené az Egyesült Királyság mobilhálózati infrastruktúráját. Szolgáltatók szerint ennek nagyon komoly káros következményei lesznek.","shortLead":"A brit kormányzat 2023-ra Huawei-mentesítené az Egyesült Királyság mobilhálózati infrastruktúráját. Szolgáltatók...","id":"20200713_huawei_nagy_britannia_mobilhalozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3eec70b-321c-4abd-b899-955692c386f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_huawei_nagy_britannia_mobilhalozatok","timestamp":"2020. július. 13. 11:03","title":"Bedőlhet a brit mobilinternet, ha tényleg kiteszik a Huawei szűrét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290c45e6-8ad7-4c22-a504-a696d84444eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a Zebra által fejlesztett szemüveget viseli a raktári dolgozó, mindig a szeme előtt fog lebegni annak a terméknek a fotója és raktáron belüli koordinátája, amit éppen keres. A gyártó szerint az eszköz akár 24 százalékkal növelheti a raktári dolgozók hatékonyságát. Sőt a betanítást is kiválthatja, az újonnan belépő kollégák szinte azonnal munkába állhatnak.","shortLead":"Ha a Zebra által fejlesztett szemüveget viseli a raktári dolgozó, mindig a szeme előtt fog lebegni annak a terméknek...","id":"20200711_zebra_hd4000_okosszemuveg_raktarozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=290c45e6-8ad7-4c22-a504-a696d84444eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a90c49e0-0c41-4267-91d3-3927e4c8e9bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200711_zebra_hd4000_okosszemuveg_raktarozas","timestamp":"2020. július. 11. 15:03","title":"Izgalmas új szemüveg teheti 24%-kal gyorsabbá a munkát a raktárakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a48fa8a-7fc7-43f7-91a1-b5765025f021","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Szatmáry Kristóf fideszes országgyűlési képviselő a budapesti földutak leaszfaltozásáért felelős miniszteri biztos is. A nyolcszobás panzió akár már ősszel megnyithat.","shortLead":"Szatmáry Kristóf fideszes országgyűlési képviselő a budapesti földutak leaszfaltozásáért felelős miniszteri biztos is...","id":"20200713_Balaton_boraszat_fideszes_kepviselo_Szatmary","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a48fa8a-7fc7-43f7-91a1-b5765025f021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9728535-a20c-444c-9566-addd0d0e1115","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200713_Balaton_boraszat_fideszes_kepviselo_Szatmary","timestamp":"2020. július. 13. 12:38","title":"Uniós támogatást kapott balatoni borászatára a fideszes képviselő cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Továbbra is kérdés, lesz-e tűzijáték augusztus 20-án, tömegbukás volt egy hazai kerékpárversenyen, a lengyel elnökválasztás nagyon szoros eredményt hoz. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Továbbra is kérdés, lesz-e tűzijáték augusztus 20-án, tömegbukás volt egy hazai kerékpárversenyen, a lengyel...","id":"20200713_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e149e9-7fe4-4438-bfe7-ada785e5d9cf","keywords":null,"link":"/360/20200713_Radar360","timestamp":"2020. július. 13. 08:00","title":"Radar360: Újra korlátozásokat hoz a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]