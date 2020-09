Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7bb3e1b-19ad-4606-8c41-f23f21d33782","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pécsi Tudományegyetem kutatója szerint a lakosságra vetített számok alapján Magyarországon Európához képest brutálisan tombol a járvány.","shortLead":"A Pécsi Tudományegyetem kutatója szerint a lakosságra vetített számok alapján Magyarországon Európához képest...","id":"20200915_Jakab_Ferenc_A_kovetkezo_hetekben_nagyon_meg_fog_emelkedni_a_halalesetek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7bb3e1b-19ad-4606-8c41-f23f21d33782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5171efe-0056-496e-957f-3555a4a83cac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_Jakab_Ferenc_A_kovetkezo_hetekben_nagyon_meg_fog_emelkedni_a_halalesetek_szama","timestamp":"2020. szeptember. 15. 19:35","title":"Jakab Ferenc: A következő hetekben nagyon meg fog emelkedni a halálesetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28fe7960-86da-4e4d-a6dc-981dd5333a72","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A magyarok a jelek szerint mindenhová kevesebbet utaztak idén nyáron.","shortLead":"A magyarok a jelek szerint mindenhová kevesebbet utaztak idén nyáron.","id":"20200915_Kevesebb_Adria_turizmus_horvatorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28fe7960-86da-4e4d-a6dc-981dd5333a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939ac346-f95f-4155-b714-6cdbb9f0d1b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200915_Kevesebb_Adria_turizmus_horvatorszag","timestamp":"2020. szeptember. 15. 15:39","title":"Kevesebb Adria: felére zuhant be a magyar turizmus Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3f3424-7c0b-41a7-9d4f-0547c6d1bbb7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még mindig az Egyesült Államokban van a legtöbb koronavírusos.","shortLead":"Még mindig az Egyesült Államokban van a legtöbb koronavírusos.","id":"20200915_koronavirus_vilag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b3f3424-7c0b-41a7-9d4f-0547c6d1bbb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f4998fb-278b-4d09-b870-514097204386","keywords":null,"link":"/vilag/20200915_koronavirus_vilag","timestamp":"2020. szeptember. 15. 08:10","title":"Átlépte a 29 milliót a fertőzöttek száma a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290ee50c-b3ee-43db-af56-6efd83c9adb1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező a Facebookon válaszolt a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) kuratóriumi elnökének a kérdésére. Egyúttal visszakérdezett.","shortLead":"A rendező a Facebookon válaszolt a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) kuratóriumi elnökének a kérdésére. Egyúttal...","id":"20200916_Mikor_szandekozik_felallni_a_szekbol__kerdezi_Schilling_Arpad_Vidnyanszky_Attilatol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=290ee50c-b3ee-43db-af56-6efd83c9adb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e499f8d1-0b82-4671-b671-dfff261a12f3","keywords":null,"link":"/elet/20200916_Mikor_szandekozik_felallni_a_szekbol__kerdezi_Schilling_Arpad_Vidnyanszky_Attilatol","timestamp":"2020. szeptember. 16. 14:14","title":"„Mikor szándékozik felállni a székből?” – kérdezi Schilling Árpád Vidnyánszky Attilától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e47a26-ae13-4b15-b76d-435646fcebc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar telekommunikációs vállalatok közül elsőként a Vodafone bővítette kínálatát Netflix-előfizetési lehetőséggel.","shortLead":"A magyar telekommunikációs vállalatok közül elsőként a Vodafone bővítette kínálatát Netflix-előfizetési lehetőséggel.","id":"20200915_vodafone_tv_netflix_elofizetes_streaming_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5e47a26-ae13-4b15-b76d-435646fcebc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734e3da5-3dcd-43cb-862e-beda298a948c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_vodafone_tv_netflix_elofizetes_streaming_video","timestamp":"2020. szeptember. 15. 15:03","title":"Bekerült a Netflix a Vodafone kínálatába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba59de65-f74f-4228-a23d-ac00d26ca0cc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Súlyos állapotban került kórházba a sértett, de nem meglőtték. Egy férfit őrizetbe vettek.","shortLead":"Súlyos állapotban került kórházba a sértett, de nem meglőtték. Egy férfit őrizetbe vettek.","id":"20200915_lovoldozes_berlinben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba59de65-f74f-4228-a23d-ac00d26ca0cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a05cfb7-ccd1-46be-8833-035f37b5715a","keywords":null,"link":"/vilag/20200915_lovoldozes_berlinben","timestamp":"2020. szeptember. 15. 07:45","title":"Lövöldözés volt Berlinben, egy ember kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A görög istennőről, Héráról elnevezett bolygóvédelmi rendszerre azért van szükség, mert odakint \"kőzetdarabok milliói száguldoznak, amelyek egy összeütközés esetén életet olthatnak ki a Földön\".","shortLead":"A görög istennőről, Héráról elnevezett bolygóvédelmi rendszerre azért van szükség, mert odakint \"kőzetdarabok milliói...","id":"20200915_europa_meteor_aszteroida","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"207d9284-9a66-4db9-9643-8d16e1c8ea8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_europa_meteor_aszteroida","timestamp":"2020. szeptember. 15. 21:30","title":"Európa elkezdi megépíteni a rendszert, amely megvédené a Földet a nagyobb aszteroidáktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66e9c94-3223-492c-9c30-56e835bfe2f4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Százharminc éve, 1890. szeptember 15-én született Agatha Christie, a krimi műfajának koronázatlan királynője. Sikeresnek mondható élete volt, oldalán előbb egy repülőtiszt férjjel, majd egy régésszel. Jelenlétével még II. Erzsébet is megtisztelte egyszer. Minden idők legnagyobb bestseller írójára emlékezünk. ","shortLead":"Százharminc éve, 1890. szeptember 15-én született Agatha Christie, a krimi műfajának koronázatlan királynője...","id":"20200915_Nemcsak_a_bestsellerekhez_a_mergekhez_is_igen_jol_ertett__130_eves_lenne_Agatha_Christie","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b66e9c94-3223-492c-9c30-56e835bfe2f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d752f54c-c050-415a-a193-4c83cd6e6cea","keywords":null,"link":"/elet/20200915_Nemcsak_a_bestsellerekhez_a_mergekhez_is_igen_jol_ertett__130_eves_lenne_Agatha_Christie","timestamp":"2020. szeptember. 15. 09:05","title":"Nemcsak a bestsellerekhez, a mérgekhez is igen jól értett – 130 éves lenne Agatha Christie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]