A siker képlete egyszerű:

(A) tudd, hogy mit szeretnél

+ (B) tedd bele a szükséges munkát

+ (C) élvezd az odáig vezető utat

+ (D) az út során is tégy úgy, mintha elérted volna a célod.

Vagyis addig is, amíg még nem tartasz ott, nyugodtan beszélhetsz a célodról úgy, mintha már elérted volna. Ez nem csupán neked ad pozitív megerősítést, de a környezetednek is azt sugallod, hogy igazából csak idő kérdése, és odaérsz. Ez persze nem azt jelenti, hogy nagyképűen hencegj olyanról, amid még nincs is meg. De igenis mondhatod, hogy ezen és azon dolgozol, és ilyen partnerekkel tárgyalsz még akkor is, ha nincs az adott szerződés aláírva.

Ha definiáltad, hogy hová tartasz, és olyan szerencséssé tetted magad, hogy megvan a kitartáshoz szükséges erőd, akkor azt is át kell tudnod érezni, hogy miként is viselkednél a csúcson. Angolul talán ismered a WWXD betűszót, ahol az X mindig egy név. WWGD, azaz „What Would George Do?”, szokták kérdezni – magyarul: vajon mit tenne George (Clooney – mert eredetileg róla volt szó) az adott helyzetben? Az X helyébe behelyettesíthetjük jövőbeni önmagunkat, de akár egy mentorunk vagy példaképünk nevét is.

Ez az egyszerű lépés segít abban, hogy már a sikerhez vezető utad során is egy magasabb gondolati logikával hozz döntéseket. Igenis úgy kell viselkedned, azzá kell válnod, aki lenni szeretnél! Merj hát úgy tenni, mintha már ott tartanál!

Egyszerűen csak legyél ott!

Egyszer állítólag megkérdezték Woody Allent, hogy szerinte mi a siker titka. „Csak legyél ott!” – felelte ő. Ha még nem tartasz ott, ahol szeretnél, még nem fogadtak el, vagy egyszerűen nincs meg a megfelelő tapasztalatod, akkor csak jelenj meg az elérni kívánt közegben, legyél ott, tedd oda magad – és akármi is van, tedd a dolgod!

Ha azt akarjuk, hogy szóba álljanak velünk, az elején kénytelenek vagyunk kicsit többnek mutatni magunkat. A titok abban rejlik, hogy mennyit „kamuzzunk”. Lelövöm a poént: mindig csak egy-két fokkal menj feljebb.

A hihetőség mindig a részletektől függ. Sose mondj túl sokat, és fontos, hogy amit viszont mondasz, az hihető és végső soron igaz legyen. Ezek az ártatlan hazugságok segítenek abban, hogy már úgy tudj viselkedni, mintha valóban a célodnál tartanál.

A fenti cikk Szántó Péter Válj valóra! című könyvének szerkesztett részlete.

