[{"available":true,"c_guid":"2ed373a3-d05b-423e-8108-f0cb4f2f515c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Portugál Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.","shortLead":"A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Portugál Nagydíj...","id":"20201024_Ismet_Hamilton_rajtolhat_az_elrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ed373a3-d05b-423e-8108-f0cb4f2f515c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f138ed-10f3-4958-b8d4-b93624bb199a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201024_Ismet_Hamilton_rajtolhat_az_elrol","timestamp":"2020. október. 24. 17:11","title":"Ismét Hamilton rajtolhat az élről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b23c389-3d28-4456-9c67-e38455552383","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy siófoki hotelre lehet licitálni, a kikiáltási ára több mint másfél milliárd forint.","shortLead":"Egy siófoki hotelre lehet licitálni, a kikiáltási ára több mint másfél milliárd forint.","id":"20201024_Ujabb_ertekes_Balatonparti_ingatlant_ad_el_a_Bahart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b23c389-3d28-4456-9c67-e38455552383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16abdb9e-d6bd-443d-bce9-6928a68e3721","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201024_Ujabb_ertekes_Balatonparti_ingatlant_ad_el_a_Bahart","timestamp":"2020. október. 24. 11:04","title":"Újabb értékes Balaton-parti ingatlant ad el a Bahart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ba0ffa6-4cc0-471f-8e19-25bacc2cc3c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Körükben általánosságban nagyobb arányban veszítették el a munkájukat, mint a „bennszülöttek” közül.","shortLead":"Körükben általánosságban nagyobb arányban veszítették el a munkájukat, mint a „bennszülöttek” közül.","id":"20201024_Jobban_sujtja_a_bevandorlokat_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ba0ffa6-4cc0-471f-8e19-25bacc2cc3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"636c8756-4a1e-4ed7-beb7-33b97c7c2ad7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201024_Jobban_sujtja_a_bevandorlokat_a_koronavirus","timestamp":"2020. október. 24. 16:21","title":"Jobban sújtja a bevándorlók munkahelyeit a koronavírus, Magyarország viszont a kivételek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a40341a-e543-4bc1-9a75-1bf710fd168b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hegedüs Zsuzsa nem először fogta a színművészetisek pártját. Ezen a Le Monde tudósítója is meghökkent. A nemzeti ünnepen tartott SZFE-felvonulás alkalmából a világ minden nagy hírügynöksége Budapestre vetette szemét.","shortLead":"Hegedüs Zsuzsa nem először fogta a színművészetisek pártját. Ezen a Le Monde tudósítója is meghökkent. A nemzeti...","id":"20201024_Orban_tanacsadojanak_tanacsa_Palkovics_targyaljon_az_SZFEs_diakokkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a40341a-e543-4bc1-9a75-1bf710fd168b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a69f95-57cf-4e97-835a-a230306505a7","keywords":null,"link":"/360/20201024_Orban_tanacsadojanak_tanacsa_Palkovics_targyaljon_az_SZFEs_diakokkal","timestamp":"2020. október. 24. 09:30","title":"Orbán tanácsadójának tanácsa: utasítsa Palkovicsot, hogy tárgyaljon az SZFE-s diákokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed85ff7-b055-454e-8433-fcf4110afa9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Farkas Örs szerint a meccs alatt végig eltakarta az arcát, csak a kép kedvéért vette le. ","shortLead":"Farkas Örs szerint a meccs alatt végig eltakarta az arcát, csak a kép kedvéért vette le. ","id":"20201025_Maszk_foto_meccs_Kormanyzati_Tajekoztatasi_Kozpont_Farkas_Ors","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ed85ff7-b055-454e-8433-fcf4110afa9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6388465-0bb4-4ba4-b0a3-5a9a50e15efc","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_Maszk_foto_meccs_Kormanyzati_Tajekoztatasi_Kozpont_Farkas_Ors","timestamp":"2020. október. 25. 12:48","title":"„Ez hiba volt”: Maszk nélkül fotózkodott a Fradi-Újpesten a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint az Európai Néppárt vezetője emberként is kudarcot vallott. ","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint az Európai Néppárt vezetője emberként is kudarcot vallott. ","id":"20201025_Szijjarto_Tusk_biralat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43c68eb-171d-4fe7-ba09-056363a98be5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Szijjarto_Tusk_biralat","timestamp":"2020. október. 25. 11:11","title":"Szijjártó már azért is bírálja Tuskot, mert nem segített lélegeztetőgépeket beszerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0af35ea-2c63-4553-8684-220b9a94f712","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Real Madrid diadalmaskodott a spanyol labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójának szombati rangadóján.","shortLead":"A Real Madrid diadalmaskodott a spanyol labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójának szombati rangadóján.","id":"20201024_A_Real_Madrid_nyerte_az_El_Clasicot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0af35ea-2c63-4553-8684-220b9a94f712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e8a27a-82bb-45a0-a683-4e6cdfba13b0","keywords":null,"link":"/sport/20201024_A_Real_Madrid_nyerte_az_El_Clasicot","timestamp":"2020. október. 24. 18:17","title":"A Real Madrid nyerte az El Clásicót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2384a89b-7202-4480-a677-f11e4d098c0d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében a spanyol kormány vasárnap ismét szükségállapotot rendelt el és ezzel törvényi keretet biztosított egyebek mellett az éjszakai kijárási tilalom bevezetéséhez.","shortLead":"A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében a spanyol kormány vasárnap ismét szükségállapotot rendelt el...","id":"20201025_Koronavirusszuksegallapotot_vezettek_be_Spanyolorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2384a89b-7202-4480-a677-f11e4d098c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad58c5df-c6bc-4cb3-9f6c-ce7710ab2a2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Koronavirusszuksegallapotot_vezettek_be_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. október. 25. 17:16","title":"Szükségállapotot vezettek be Spanyolországban a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]