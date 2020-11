Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abb43e53-c3b1-4310-8fe4-b4767400a451","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"vilag","description":"Eldőlni látszik: Joe Biden a levélszavazatokkal ledolgozta a hátrányát Pennsylvaniában, és az ottani 20 elektorral túljut a győzelemhez szükséges 270-es határon. A hivatalos eredményekre azért még várni kell.","shortLead":"Eldőlni látszik: Joe Biden a levélszavazatokkal ledolgozta a hátrányát Pennsylvaniában, és az ottani 20 elektorral...","id":"20201106_Joe_Biden_Pennsylvania_amerikai_elnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abb43e53-c3b1-4310-8fe4-b4767400a451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6596e41b-5558-4d93-9a6e-f7b8b3be0a18","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_Joe_Biden_Pennsylvania_amerikai_elnok","timestamp":"2020. november. 06. 14:54","title":"Joe Biden vezet Pennsylvaniában is, ő lehet a következő amerikai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3081c33c-adfd-4a82-872c-e6c2eefa9ae2","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Tudta, hogy – kis túlzással – nemcsak a 10 millió futballszakértő országa vagyunk, hanem egy szerződést is szinte mindenki maga meg tud írni? Legalábbis ezt mutatja az a meghökkentő statisztika, miszerint kis hazánkban tízből nyolc szerződés házilag készül, azaz úgy kötik meg, hogy azt sosem látta szakember. Amiből aztán később megannyi probléma adódhat. Érdemes tehát tipikus hibákkal illusztrálva átfutni, mire figyeljünk, mielőtt egy szerződés, meghatalmazás végére kanyarítjuk a nevünket.","shortLead":"Tudta, hogy – kis túlzással – nemcsak a 10 millió futballszakértő országa vagyunk, hanem egy szerződést is szinte...","id":"mokk_20200925_8_dolog_amit_nagyon_fontos_tudnia_ha_szerzodestmeghatalmazast_ir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3081c33c-adfd-4a82-872c-e6c2eefa9ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578dcfed-c0ae-4882-9df8-697475fd9e21","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20200925_8_dolog_amit_nagyon_fontos_tudnia_ha_szerzodestmeghatalmazast_ir","timestamp":"2020. november. 05. 14:30","title":"8 dolog, amit nagyon fontos tudnia, ha szerződést/meghatalmazást ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"87efcf20-f044-4765-af19-c6b1ee9d3b98","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A délkelet-ázsiai országot eddig lényegében elkerülte a járvány, és ezen a magyar külpolitika sem változtatott.","shortLead":"A délkelet-ázsiai országot eddig lényegében elkerülte a járvány, és ezen a magyar külpolitika sem változtatott.","id":"20201105_Szijjarto_nem_fertozott_meg_senkit_Kambodzsaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87efcf20-f044-4765-af19-c6b1ee9d3b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b38eaa1-1e13-4b0b-9eb3-c081caa0b496","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_Szijjarto_nem_fertozott_meg_senkit_Kambodzsaban","timestamp":"2020. november. 05. 06:37","title":"Szijjártó nem fertőzte meg a kambodzsai vezetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cdeb1cf-d4ac-482c-9488-46db849d84c6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez ám az ünnepi családnév!","shortLead":"Ez ám az ünnepi családnév!","id":"20201106_Hazassag_vezeteknev_White_Christmas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cdeb1cf-d4ac-482c-9488-46db849d84c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e50f1a-122e-4e05-b6af-ba9b054394ae","keywords":null,"link":"/elet/20201106_Hazassag_vezeteknev_White_Christmas","timestamp":"2020. november. 06. 09:51","title":"Összeházasodott egy angol pár, White-Christmas lett a vezetéknevük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccbd0764-aa4b-4c83-bf3e-43f96bd31bad","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A fellendülést kell előkészíteni a válság idején is a pénzügyminiszter szerint. Varga Mihály arról is beszélt: nem voltak hiábavalók az elmúlt évtized erőfeszítései.","shortLead":"A fellendülést kell előkészíteni a válság idején is a pénzügyminiszter szerint. Varga Mihály arról is beszélt: nem...","id":"20201105_Varga_Mihaly_Magyarorszag_elkerulte_a_jarvany_legsulyosabb_kovetkezmenyeit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccbd0764-aa4b-4c83-bf3e-43f96bd31bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5397f779-3bf1-4865-9065-abdb37efd48e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_Varga_Mihaly_Magyarorszag_elkerulte_a_jarvany_legsulyosabb_kovetkezmenyeit","timestamp":"2020. november. 05. 21:52","title":"Varga Mihály: Magyarország elkerülte a járvány legsúlyosabb következményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d910a4a-0c48-4718-87fd-cdfe568de8c1","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Örökölhetek adósságot? Mi lesz a sorsa a páncélszekrényben rejtegetett műkincsnek? Számít egyáltalán, hogy az örökhagyó rendelkezett valamiről még az életében? A bankszámla automatikusan az örököst illeti, vagy sem? Ilyen és ehhez hasonló közkeletű tévedéseket, illetve kérdéseket járunk körbe cikkünkben, interaktív formában. ","shortLead":"Örökölhetek adósságot? Mi lesz a sorsa a páncélszekrényben rejtegetett műkincsnek? Számít egyáltalán, hogy az örökhagyó...","id":"mokk_20201029_Biztos_mindent_tudunk_a_hagyatekrol_Most_tesztelheti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d910a4a-0c48-4718-87fd-cdfe568de8c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259c22a1-7af1-4e3a-af24-80f302f530cb","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20201029_Biztos_mindent_tudunk_a_hagyatekrol_Most_tesztelheti","timestamp":"2020. november. 06. 07:30","title":"Biztos mindent tud a hagyatékról? Most tesztelheti!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"afe50507-828e-4c59-b555-a6ee51733316","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Leghamarabb csütörtök estétől lehet ismét zavartalan a forgalom.","shortLead":"Leghamarabb csütörtök estétől lehet ismét zavartalan a forgalom.","id":"20201105_csotores_szuksegkut_ii_kerulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afe50507-828e-4c59-b555-a6ee51733316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682dddbb-c375-49c8-a747-bf4911aa9ab0","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_csotores_szuksegkut_ii_kerulet","timestamp":"2020. november. 05. 05:10","title":"Csőtörés miatt volt vízhiány, szükségkutat állítottak fel a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól hét nap után automatikusan törlődhetnek majd a frissen elküldött üzenetek a WhatsAppon, de ez sem elég garancia a személyes adatok védelmére.","shortLead":"Mostantól hét nap után automatikusan törlődhetnek majd a frissen elküldött üzenetek a WhatsAppon, de ez sem elég...","id":"20201105_whatsapp_onmegsemmisito_uzenetek_automatikusan_torlodo_uzenetek_cseveges","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b317fc2-ad50-414e-a033-e8d219f35475","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_whatsapp_onmegsemmisito_uzenetek_automatikusan_torlodo_uzenetek_cseveges","timestamp":"2020. november. 05. 11:03","title":"Hasznos funkció érkezett a WhatsAppba, de nem árt vele vigyázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]