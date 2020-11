Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kecelen egy autó gyalogosokat sodort el. Az M5-ös autópályán Inárcs térségében hídjavítás miatt negyedórával is megnőhet a menetidő.\r

","shortLead":"Kecelen egy autó gyalogosokat sodort el. Az M5-ös autópályán Inárcs térségében hídjavítás miatt negyedórával is...","id":"20201127_Kigyulladt_kamion_M3as_Fuzesabony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54f082c-6e7b-43db-9129-9d906313aa26","keywords":null,"link":"/cegauto/20201127_Kigyulladt_kamion_M3as_Fuzesabony","timestamp":"2020. november. 27. 08:44","title":"Kigyulladt egy kamion az M3-ason, áll a forgalom Füzesabonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Az M5-ös autópályán Balástyánál történt baleset, nem sokkal később pedig Kiskunfélegyháza térségében.","shortLead":"Az M5-ös autópályán Balástyánál történt baleset, nem sokkal később pedig Kiskunfélegyháza térségében.","id":"20201128_Autok_borultak_le_egy_trelerrol_lezartak_az_M5ost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b1e9deb-f5b8-4f36-8177-cdac1c303600","keywords":null,"link":"/cegauto/20201128_Autok_borultak_le_egy_trelerrol_lezartak_az_M5ost","timestamp":"2020. november. 28. 07:55","title":"Két helyen is lezárták az M5-ös autópályát baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee32ed2-839a-464d-8075-d7b34043c227","c_author":"BI","category":"elet","description":"Benkő László és Mihály Tamás után néhány nappal megint egy rocklegendát ragadott el a koronavírus. 69 éves korában elhunyt a lírai rock mestere, a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar énekes, zenész, a Korál együttes alapítója.\r

\r

","shortLead":"Benkő László és Mihály Tamás után néhány nappal megint egy rocklegendát ragadott el a koronavírus. 69 éves korában...","id":"20201127_Balazs_Fecora_emlekezunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bee32ed2-839a-464d-8075-d7b34043c227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6704647e-05ee-4436-adbc-59ef421d8f98","keywords":null,"link":"/elet/20201127_Balazs_Fecora_emlekezunk","timestamp":"2020. november. 27. 10:25","title":"Önmagát mindig is szomorú zenésznek tartotta – Balázs Fecóra emlékezünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4822479b-deba-4c01-bffa-d7718f83733a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök arra buzdította az amerikaiakat, hogy \"gyűljenek össze otthonaikban és a templomokban, és mondjanak hálaadó imát Istennek a sok áldásért\".\r

","shortLead":"Az amerikai elnök arra buzdította az amerikaiakat, hogy \"gyűljenek össze otthonaikban és a templomokban, és mondjanak...","id":"20201127_Trump_valasztas_halaadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4822479b-deba-4c01-bffa-d7718f83733a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"179ece86-dd74-40b5-bfd9-cf20cf932c6f","keywords":null,"link":"/vilag/20201127_Trump_valasztas_halaadas","timestamp":"2020. november. 27. 06:44","title":"Trump egyelőre nem árulja el, hogy elindul-e a 2024-es elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7fb0d9-f278-46d9-8760-801373debbe4","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A háziasított állatok bőréből készített termékeket lehet majd árulni, de csak azokat.","shortLead":"A háziasított állatok bőréből készített termékeket lehet majd árulni, de csak azokat.","id":"20201127_szorme_tiltas_budapest_vasar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f7fb0d9-f278-46d9-8760-801373debbe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"877ecf98-c71e-4f7d-a259-a32b3337149a","keywords":null,"link":"/zhvg/20201127_szorme_tiltas_budapest_vasar","timestamp":"2020. november. 27. 11:17","title":"Tilos lesz szőrmét árulni a budapesti vásárokon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed70559-fad3-46a3-b0a2-09c3fea8fc09","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kutató \"mártíromsága nem fogja lassítani az eredményeinket\" - jelentette ki az iráni elnök.","shortLead":"A kutató \"mártíromsága nem fogja lassítani az eredményeinket\" - jelentette ki az iráni elnök.","id":"20201128_Az_irani_elnok_szerint_Izrael_likvidalta_az_atomtudosukat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bed70559-fad3-46a3-b0a2-09c3fea8fc09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d5f4786-c396-4162-bf4c-cf4c14a55d61","keywords":null,"link":"/vilag/20201128_Az_irani_elnok_szerint_Izrael_likvidalta_az_atomtudosukat","timestamp":"2020. november. 28. 08:57","title":"Az iráni elnök szerint Izrael likvidálta az atomtudósukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce595bae-94e5-47bc-8776-68746ef80128","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"November 12-én történt atrocitás egy pesti trolin.","shortLead":"November 12-én történt atrocitás egy pesti trolin.","id":"20201128_Keresik_a_rendorok_a_trolin_gyereket_meguto_es_rangato_ferfit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce595bae-94e5-47bc-8776-68746ef80128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007b5ebc-fe5f-4065-8254-ad41431236a0","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_Keresik_a_rendorok_a_trolin_gyereket_meguto_es_rangato_ferfit","timestamp":"2020. november. 28. 09:46","title":"Keresik a rendőrök a trolin gyereket megütő és rángató férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554f0114-f1fe-4bb0-b25e-b74ed4ffa19d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester szerint összeomlanának, ha még több pénzt vonna el az önkormányzatoktól Parragh László javaslata nyomán a kormány.","shortLead":"A polgármester szerint összeomlanának, ha még több pénzt vonna el az önkormányzatoktól Parragh László javaslata nyomán...","id":"20201127_piko_andras_koronavirus_korhaz_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=554f0114-f1fe-4bb0-b25e-b74ed4ffa19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64414963-8bc6-45ce-9caa-1470d366175c","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_piko_andras_koronavirus_korhaz_utan","timestamp":"2020. november. 27. 14:24","title":"Pikó András a koronavírus után: Politikai piszkálódásokra már oda sem figyelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]