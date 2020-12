Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74fc717c-0021-45b0-8ffb-4d1922cb3a76","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A vízlepergető ruházathoz használt anyag különböző egészségi problémákat okozhat.","shortLead":"A vízlepergető ruházathoz használt anyag különböző egészségi problémákat okozhat.","id":"20201221_vegyianyag_mount_everest_kornyezetszennyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74fc717c-0021-45b0-8ffb-4d1922cb3a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532bbea1-8956-496b-86e3-83ae2f03a9b6","keywords":null,"link":"/zhvg/20201221_vegyianyag_mount_everest_kornyezetszennyezes","timestamp":"2020. december. 21. 14:28","title":"A hegymászók ruháiból kioldódó vegyületek szennyezik a Mount Everestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jég és a hó birodalmában, az Antarktiszon is találtak koronavírus-fertőzötteket. A kontinensen korábban egyetlen beteget sem regisztráltak.","shortLead":"A jég és a hó birodalmában, az Antarktiszon is találtak koronavírus-fertőzötteket. A kontinensen korábban egyetlen...","id":"20201222_koronavirus_fertozott_jarvany_antarktisz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b00ab023-b470-4ed7-8470-8748bc47c86e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_koronavirus_fertozott_jarvany_antarktisz","timestamp":"2020. december. 22. 09:55","title":"A koronavírus oda is eljutott, ahol nem számítottak rá: már az Antarktiszon is terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142416e6-e490-43da-85ec-faa6bb9576ea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar és a lengyel kormányt dicsérte, Soros Györgyöt és a mostani szlovák kormányt támadta a bukott szlovák miniszterelnök.","shortLead":"A magyar és a lengyel kormányt dicsérte, Soros Györgyöt és a mostani szlovák kormányt támadta a bukott szlovák...","id":"20201221_Robert_Fico_interju_szlovakia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=142416e6-e490-43da-85ec-faa6bb9576ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8251a1ee-cbb5-4b36-bb66-e560bacd6a2f","keywords":null,"link":"/vilag/20201221_Robert_Fico_interju_szlovakia","timestamp":"2020. december. 21. 08:17","title":"Orbánt dicséri a Magyar Nemzetben Robert Fico","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daed6d3e-a8d7-4bf5-879c-4957c25ef391","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A 2020-as esztendő a játékipart is felforgatta. De a tehetséges programozókat és grafikusokat ez sem akadályozta meg, hogy maradandót alkossanak. A HVGame – Az év játéka 2020 címet ezúttal megosztva, a Cyberpunk 2077-nek és a The Last of Us Part II-nek ítéltük oda. De nem csak őket ajánljuk kipróbálásra.","shortLead":"A 2020-as esztendő a játékipart is felforgatta. De a tehetséges programozókat és grafikusokat ez sem akadályozta meg...","id":"20201222_hvgame_az_ev_jateka_2020_legjobb_videojatekai_cyberpunk_2077_the_last_of_us_part_ii_last_of_us_2_half_life_alyx_ghost_of_thushima","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daed6d3e-a8d7-4bf5-879c-4957c25ef391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a6000a-026a-42aa-9468-92f3f8b594ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_hvgame_az_ev_jateka_2020_legjobb_videojatekai_cyberpunk_2077_the_last_of_us_part_ii_last_of_us_2_half_life_alyx_ghost_of_thushima","timestamp":"2020. december. 22. 17:30","title":"Kínból és szenvedésből sincs hiány az év legjobb játékában – ezért is díjaztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a8e32a-f8e6-4371-bf14-0586ba85f4b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a képkeresőjét is gyakran bővíti új funkciókkal. Egy nemrég bevezetett fejlesztés kifejezetten hasznos.","shortLead":"A Google a képkeresőjét is gyakran bővíti új funkciókkal. Egy nemrég bevezetett fejlesztés kifejezetten hasznos.","id":"20201222_google_kepkereso_tippek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46a8e32a-f8e6-4371-bf14-0586ba85f4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec5316cf-4647-4e61-b1ba-5d3105f6703f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_google_kepkereso_tippek","timestamp":"2020. december. 22. 12:03","title":"Tipp a Google képkeresőhöz: így még gyorsabban megnyithatja, amit keres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302d5c33-0e7b-4d1a-8e5c-be5de8275808","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint a járvány platózott és már csökkenést látnak az adatokban.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint a járvány platózott és már csökkenést látnak az adatokban.","id":"20201222_operativ_torzs_muller_cecilia_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=302d5c33-0e7b-4d1a-8e5c-be5de8275808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acff808-61d4-4a22-a673-76f7fc064fa1","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_operativ_torzs_muller_cecilia_oltas","timestamp":"2020. december. 22. 14:14","title":"Müller: Marad a látogatási tilalom a szociális intézményekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e48a1d-b734-4567-8b1d-a0c1b752f248","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A visszalépők között van Enyedi Ildikó, Gigor Attila és Szamosi Zsófia is.","shortLead":"A visszalépők között van Enyedi Ildikó, Gigor Attila és Szamosi Zsófia is.","id":"20201222_szfe_osztaly_oktatok_tanev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8e48a1d-b734-4567-8b1d-a0c1b752f248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb522ae-bacf-42d3-983b-1ccc9c119515","keywords":null,"link":"/kultura/20201222_szfe_osztaly_oktatok_tanev","timestamp":"2020. december. 22. 08:45","title":"Huszonkét tanár döntött úgy, hogy nem indít osztályt jövőre az SZFE-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"455a8f9a-6318-4436-99c0-53ae3566e0f1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Akkora holdingot szervez a Mol a körforgásos gazdaság kiaknázására, hogy a Gazdasági Versenyhivatalnak is be kellett jelenteni az összefonódást. ","shortLead":"Akkora holdingot szervez a Mol a körforgásos gazdaság kiaknázására, hogy a Gazdasági Versenyhivatalnak is be kellett...","id":"202051_mol_sustainable_future_felkeszules_azold_korszakra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=455a8f9a-6318-4436-99c0-53ae3566e0f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406dc343-eef3-4786-914d-4944d9adc55f","keywords":null,"link":"/360/202051_mol_sustainable_future_felkeszules_azold_korszakra","timestamp":"2020. december. 21. 12:00","title":"Az olaj és földgáz utáni időkre készül a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]