[{"available":true,"c_guid":"1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lesznek közben viták és villongások, de demokraták között ez természetes - írta újévi köszöntöjében.","shortLead":"Lesznek közben viták és villongások, de demokraták között ez természetes - írta újévi köszöntöjében.","id":"20210101_Gyurcsany_A_rezsimvaltasra_felkeszules_eve_jon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc87e9d-dd74-4e3e-bafa-381ac0f12e65","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Gyurcsany_A_rezsimvaltasra_felkeszules_eve_jon","timestamp":"2021. január. 01. 12:10","title":"Gyurcsány: A rezsimváltásra felkészülés éve jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f497c01-0b09-4460-a716-a7f5b4d7f061","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Január közepén végezhetik ki az egyetlen, szövetségi halálsoron váró nőt.","shortLead":"Január közepén végezhetik ki az egyetlen, szövetségi halálsoron váró nőt.","id":"20210102_Ujra_eles_a_brutalis_gyilkossagert_halalra_itelt_amerikai_no_kivegzesenek_datuma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f497c01-0b09-4460-a716-a7f5b4d7f061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b994d8bf-39af-46c2-9739-25c1ec766d3c","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Ujra_eles_a_brutalis_gyilkossagert_halalra_itelt_amerikai_no_kivegzesenek_datuma","timestamp":"2021. január. 02. 11:10","title":"Újra éles a brutális gyilkosságért halálra ítélt amerikai nő kivégzésének dátuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08f4a901-c0a4-4818-bb04-81d1c0300725","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A síelésre még nem érett meg a helyzet.","shortLead":"A síelésre még nem érett meg a helyzet.","id":"20210102_Januar_18ig_nem_biztosan_nem_nyitnak_meg_az_olasz_sipalyak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08f4a901-c0a4-4818-bb04-81d1c0300725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d820d4cb-8d30-4005-a9b8-1b75e35d2021","keywords":null,"link":"/elet/20210102_Januar_18ig_nem_biztosan_nem_nyitnak_meg_az_olasz_sipalyak","timestamp":"2021. január. 02. 17:48","title":"Január 18-ig nem biztosan nem nyitnak meg az olasz sípályák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8489fc-9f69-41e0-b320-461189657119","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Skócia uniós visszalépését ígérte az ország miniszterelnöke – ehhez azonban előbb ki kellene lépniük az Egyesült Királyságból.","shortLead":"Skócia uniós visszalépését ígérte az ország miniszterelnöke – ehhez azonban előbb ki kellene lépniük az Egyesült...","id":"20210102_A_skot_miniszterelnok_uzent_Europanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e8489fc-9f69-41e0-b320-461189657119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a052bde4-6f06-4ff9-912a-a4f237b32e9a","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_A_skot_miniszterelnok_uzent_Europanak","timestamp":"2021. január. 02. 16:03","title":"A skót miniszterelnök üzent Európának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea97191-b459-41bc-9b2f-22b900f66f8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lezárult a New York-i NY1 hírcsatornát érintő életkori és nemi megkülönböztetéssel kapcsolatos per. ","shortLead":"Lezárult a New York-i NY1 hírcsatornát érintő életkori és nemi megkülönböztetéssel kapcsolatos per. ","id":"20210102_Tavozo_New_Yorki_tevesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ea97191-b459-41bc-9b2f-22b900f66f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3cc959c-4016-490b-8397-3b2812bd64e8","keywords":null,"link":"/elet/20210102_Tavozo_New_Yorki_tevesek","timestamp":"2021. január. 02. 18:30","title":"Távoznak a diszkrimináció miatt pereskedő New York-i tévések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf1e379b-91b6-4aaa-ac77-affcb5fa252a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A harmadik generációs Mercedes S-osztály korai példányai idén már 30. születésnapjukat ünneplik, így akár OT rendszámot is kaphatnak.","shortLead":"A harmadik generációs Mercedes S-osztály korai példányai idén már 30. születésnapjukat ünneplik, így akár OT rendszámot...","id":"20210101_hihetetlen_iden_mar_oldtimer_lehet_a_balna_merci_a_w140es_sosztaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf1e379b-91b6-4aaa-ac77-affcb5fa252a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a6ea31-e758-4148-8c59-30dd2362396e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210101_hihetetlen_iden_mar_oldtimer_lehet_a_balna_merci_a_w140es_sosztaly","timestamp":"2021. január. 01. 06:41","title":"Hihetetlen: idén már oldtimer lehet a bálna Merci, a W140-es S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy ügyet vont össze a rendőrség a nyáron elfogott férfi esetében.","shortLead":"Négy ügyet vont össze a rendőrség a nyáron elfogott férfi esetében.","id":"20210102_Tobb_gyilkossaghoz_is_koze_lehet_a_Kamfor_utcai_keselo_hajlektalannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3e2bfe-e4be-491e-adbd-9aad9c596aae","keywords":null,"link":"/itthon/20210102_Tobb_gyilkossaghoz_is_koze_lehet_a_Kamfor_utcai_keselo_hajlektalannak","timestamp":"2021. január. 02. 10:29","title":"Több gyilkossághoz is köze lehet a Kámfor utcai késelő hajléktalannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több településen is romlott a levegő minősége, sok a szálló por.","shortLead":"Több településen is romlott a levegő minősége, sok a szálló por.","id":"20210101_levego_minosiege_veszelyes_szallo_por","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4768c3f-a6d4-48ab-a1cb-1ee4894f858e","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_levego_minosiege_veszelyes_szallo_por","timestamp":"2021. január. 01. 12:44","title":"Sajószentpéteren veszélyes belélegezni a levegőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]