[{"available":true,"c_guid":"d1298cfe-fce1-46b2-b972-c0570a2fad30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kínai startup kompakt méretben árusítana a hagyományos számítógépeknél sokkal több feladatot sokkal rövidebb idő alatt megoldó, kvantumszámítógépét. A teljesítménynek komoly ára van.","shortLead":"Egy kínai startup kompakt méretben árusítana a hagyományos számítógépeknél sokkal több feladatot sokkal rövidebb idő...","id":"20210213_kvantumszamitogep_asztali_pc_spinq_magneses_rezonancia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1298cfe-fce1-46b2-b972-c0570a2fad30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e3cc6b-b881-485c-853c-0d620723eb35","keywords":null,"link":"/tudomany/20210213_kvantumszamitogep_asztali_pc_spinq_magneses_rezonancia","timestamp":"2021. február. 13. 18:03","title":"1,5 millió forintért adják majd az első asztali kvantumszámítógépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c99de5e-b499-48b6-a3d6-ad4fe181bbe5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A londoni csapat meccse már a harmadik nemzetközi kupameccs lesz, amit a Puskásban játszanak.","shortLead":"A londoni csapat meccse már a harmadik nemzetközi kupameccs lesz, amit a Puskásban játszanak.","id":"20210212_tottenham_Europa_liga_budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c99de5e-b499-48b6-a3d6-ad4fe181bbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c392e5e8-9e27-48e5-af54-d37fe92685bb","keywords":null,"link":"/sport/20210212_tottenham_Europa_liga_budapesten","timestamp":"2021. február. 12. 21:46","title":"A Tottenham Európa-liga meccse is Budapesten lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az igazságügyi miniszter a privátszférája védelmét kéri. ","shortLead":"Az igazságügyi miniszter a privátszférája védelmét kéri. ","id":"20210213_Varga_Judit_visszautasitja_hogy_a_maganeletevel_foglalkozzanak_miutan_a_Blikk_az_allitolagos_valasarol_irt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ffe51b-d0a1-4b8c-a25e-6bbbf1851f75","keywords":null,"link":"/elet/20210213_Varga_Judit_visszautasitja_hogy_a_maganeletevel_foglalkozzanak_miutan_a_Blikk_az_allitolagos_valasarol_irt","timestamp":"2021. február. 13. 07:55","title":"A Blikk Varga Juditék állítólagos válásáról ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c28f0e-1b84-4dde-b3e6-032be014881d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus mindenkit arra kér, oltassa be magát, neki pár hónapot biztosan várnia kell.","shortLead":"A politikus mindenkit arra kér, oltassa be magát, neki pár hónapot biztosan várnia kell.","id":"20210213_Lazar_Janos_is_tulesett_a_koronaviruson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65c28f0e-1b84-4dde-b3e6-032be014881d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d70deb-a009-440c-8f8e-d4a10f8bc619","keywords":null,"link":"/itthon/20210213_Lazar_Janos_is_tulesett_a_koronaviruson","timestamp":"2021. február. 13. 16:04","title":"Lázár János is túlesett a koronavíruson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9422cdb-93c3-4d9a-875a-bc6aa10e38ce","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A táplálkozásterápia csökkenti a kórházi betegek halálozási kockázatát - derült ki egy svájci kutatásból.","shortLead":"A táplálkozásterápia csökkenti a kórházi betegek halálozási kockázatát - derült ki egy svájci kutatásból.","id":"20210213_taplalkozasterapia_korhazi_betegek_halalozasi_kockazata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9422cdb-93c3-4d9a-875a-bc6aa10e38ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3217f1a0-caa8-4e22-b1fa-a7dc3ebbcdfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210213_taplalkozasterapia_korhazi_betegek_halalozasi_kockazata","timestamp":"2021. február. 13. 12:03","title":"Komolyabban kellene venni a kórházakban az étkezést, táplálást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"A bölcs ember sokat hallgat. S mivel ritkán beszél, ha száját szóra nyitja, arra kétszeresen is érdemes odafigyelni. Ízlelgessük hát, Áder János minap elhangzott szavait.","shortLead":"A bölcs ember sokat hallgat. S mivel ritkán beszél, ha száját szóra nyitja, arra kétszeresen is érdemes odafigyelni...","id":"20210212_Dobszay_Janos_Ader_megszolal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"019d49ec-babd-4573-91ee-8e9c7904e526","keywords":null,"link":"/360/20210212_Dobszay_Janos_Ader_megszolal","timestamp":"2021. február. 13. 17:00","title":"Dobszay János: Áder megszólal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa737de-eacc-4877-8f29-3c7fc2127170","c_author":"HVG","category":"360","description":"Gyönyörűen megkomponált fekete-fehér képekkel edukál az Európa Filmdíjra jelölt mozgóképes alkotás. ","shortLead":"Gyönyörűen megkomponált fekete-fehér képekkel edukál az Európa Filmdíjra jelölt mozgóképes alkotás. ","id":"202106_film__egyszer_volt_egy_kismalac_gunda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfa737de-eacc-4877-8f29-3c7fc2127170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c175d3-a393-447b-91b8-2159e35e024d","keywords":null,"link":"/360/202106_film__egyszer_volt_egy_kismalac_gunda","timestamp":"2021. február. 14. 11:15","title":"Létezik költői és meditatív állatvédelem, ez a film a bizonyíték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7edd4938-5df5-4f19-b9fb-97a742f00de0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" 387 462 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, miközben 13 706-an hunytak el. ","shortLead":" 387 462 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, miközben 13 706-an hunytak el. ","id":"20210214_Koronavirus_70_beteg_hunyt_el_1707en_fertozodtek_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7edd4938-5df5-4f19-b9fb-97a742f00de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07653ded-a18c-4d2f-b865-86ea04dce6a0","keywords":null,"link":"/itthon/20210214_Koronavirus_70_beteg_hunyt_el_1707en_fertozodtek_meg","timestamp":"2021. február. 14. 08:55","title":"Koronavírus: 70 beteg hunyt el, 1707-en fertőződtek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]