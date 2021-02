Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"654c0c4b-f26f-4ce8-a815-775b8f92bf10","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A törvény alapján szabtak ki több tízmillió forintos bírságot a Szabad Európa/Szabadság rádióra Oroszországban. A hatalom azzal érvel: Washington sem tesz másként.","shortLead":"A törvény alapján szabtak ki több tízmillió forintos bírságot a Szabad Európa/Szabadság rádióra Oroszországban...","id":"20210217_Moszkva_szigoritja_a_kulfoldi_ugynok_torvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=654c0c4b-f26f-4ce8-a815-775b8f92bf10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26d10e7-d7fe-4e9e-b99d-ba973a7cec2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_Moszkva_szigoritja_a_kulfoldi_ugynok_torvenyt","timestamp":"2021. február. 17. 12:27","title":"Moszkva szigorítja a \"külföldi ügynök\"-törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4b5c4ff-9938-4b15-8cd5-8a429da822c4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormányfő szerint egy szerencsés véletlen, félreértés folytán került Magyarországhoz a páncél.","shortLead":"A kormányfő szerint egy szerencsés véletlen, félreértés folytán került Magyarországhoz a páncél.","id":"20210217_orban_viktor_lengyelorszag_gyermekpancel_ii_zsigmond_agost_kiraly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4b5c4ff-9938-4b15-8cd5-8a429da822c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7dbb9d-5013-46e1-b7c5-23f58f3c360a","keywords":null,"link":"/kultura/20210217_orban_viktor_lengyelorszag_gyermekpancel_ii_zsigmond_agost_kiraly","timestamp":"2021. február. 17. 21:58","title":"Orbán megköszönte a lengyeleknek, hogy Magyarország eddig őrizhette II. Zsigmond Ágost gyermekpáncélját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87533b7-fe18-4d1d-8c68-c5faa1f730ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új tanulmány szerint az Apple népszerű okosórája, pontosabban annak pulzusmérője egészen korán képes jelezni, hogy a viselőjének koronavírus-fertőzése lehet.","shortLead":"Egy új tanulmány szerint az Apple népszerű okosórája, pontosabban annak pulzusmérője egészen korán képes jelezni...","id":"20210218_pulzusszam_valtozasa_covid_fertozes_osszefuggese_apple_watch_tanulmany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d87533b7-fe18-4d1d-8c68-c5faa1f730ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e9c586-9930-426f-9c9f-f40559a6e019","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_pulzusszam_valtozasa_covid_fertozes_osszefuggese_apple_watch_tanulmany","timestamp":"2021. február. 18. 12:03","title":"Még a PCR-teszt előtt jelezheti az Apple Watch a Covid-fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49510272-e1db-4c76-81bf-2fdf77e571a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Roberto Saviano is megemlékezett a Klubrádió elhallgattatásáról.\r

","shortLead":"Roberto Saviano is megemlékezett a Klubrádió elhallgattatásáról.\r

","id":"20210218_A_Gomorra_iroja_szerint_szabalyszeru_kivegzes_a_Klubradio_elhallgattatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49510272-e1db-4c76-81bf-2fdf77e571a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15f1751-3eed-49d0-9b2a-51a87e716e18","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_A_Gomorra_iroja_szerint_szabalyszeru_kivegzes_a_Klubradio_elhallgattatasa","timestamp":"2021. február. 18. 05:30","title":"A Gomorra írója szerint szabályszerű kivégzés a Klubrádió elhallgattatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc3511eb-7985-4b0d-a196-82ae9695101a","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Egy kommunikációs iskolában alighanem megbuktatnák a kormánypropagandáért felelős minisztert annak alapján, amit és ahogy Rogán Antal az újdonsült feleségével kapcsolatos földvásárlási ügyben kommunikál.","shortLead":"Egy kommunikációs iskolában alighanem megbuktatnák a kormánypropagandáért felelős minisztert annak alapján, amit és...","id":"20210217_A_miniszter_felremagyaraz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc3511eb-7985-4b0d-a196-82ae9695101a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e28a1f48-9454-4f62-95f0-93a6d16bd6fa","keywords":null,"link":"/360/20210217_A_miniszter_felremagyaraz","timestamp":"2021. február. 18. 11:00","title":"A kormány agytrösztjei \"megkutatták\" Rogán földügyét, végül csak a kármentés maradt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20680e9b-6a23-4565-908c-98cea2a8cec9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szokatlan természeti jelenséghez algák kellettek, és persze óriási szél.","shortLead":"A szokatlan természeti jelenséghez algák kellettek, és persze óriási szél.","id":"20210217_bunhamon_hab","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20680e9b-6a23-4565-908c-98cea2a8cec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cbc0405-21e7-4270-a4a8-b3518e2a820e","keywords":null,"link":"/zhvg/20210217_bunhamon_hab","timestamp":"2021. február. 17. 16:20","title":"Hab temetett be egy írországi falut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0291be16-f7de-4489-90f9-6c771c923b17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Powerpasta néven mutatták be a német Fraunhofer Intézet kutatói azt a masszát, amit reményeik szerint a jövőben járművekbe töltve üzemanyagként lehetne használni.","shortLead":"Powerpasta néven mutatták be a német Fraunhofer Intézet kutatói azt a masszát, amit reményeik szerint a jövőben...","id":"20210217_powerpaste_uzemanyag_hidrogen_uzemanyagcella_fraunhofer_intezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0291be16-f7de-4489-90f9-6c771c923b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23934728-8c75-4ff5-a42f-78fb6b091d6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_powerpaste_uzemanyag_hidrogen_uzemanyagcella_fraunhofer_intezet","timestamp":"2021. február. 17. 08:03","title":"Ezzel az új üzemanyaggal megoldanák az elektromos autók legnagyobb problémáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73354740-eaf8-4671-9400-68c0f55b5571","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aljakszandr Lukasenka rendszere továbbra sem puhult fel, ők az első újságírók, akiket hosszú időre zárnak be.","shortLead":"Aljakszandr Lukasenka rendszere továbbra sem puhult fel, ők az első újságírók, akiket hosszú időre zárnak be.","id":"20210218_belarusz_tuntetes_teve_borton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73354740-eaf8-4671-9400-68c0f55b5571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0d15b34-d109-48e8-9708-2b7cf0da0cf9","keywords":null,"link":"/vilag/20210218_belarusz_tuntetes_teve_borton","timestamp":"2021. február. 18. 19:53","title":"Két év börtönt kapott két tévés, mert tudósítottak a belarusz tüntetésekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]