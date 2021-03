Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akár 3 milliárd dollárnál is többet érhettek a Moderna-részvények, amelyeket pénzzé tett az AstraZeneca.","shortLead":"Akár 3 milliárd dollárnál is többet érhettek a Moderna-részvények, amelyeket pénzzé tett az AstraZeneca.","id":"20210301_astrazeneca_moderna_reszesedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3708b8bf-7f29-4727-967a-79d48f1951be","keywords":null,"link":"/kkv/20210301_astrazeneca_moderna_reszesedes","timestamp":"2021. március. 01. 13:40","title":"Az AstraZeneca eladta a részesedését a Modernában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ca94a9-a624-42e0-af1f-cb524f5fe206","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"A katalán fővárosban ezúttal nem a függetlenség vagy a pandémia, hanem egy dalnok elítélése miatt tüntettek, illetve randalíroztak. Pablo Hasél ügyében a szólásszabadság joga és a spanyol törvények ütköznek. ","shortLead":"A katalán fővárosban ezúttal nem a függetlenség vagy a pandémia, hanem egy dalnok elítélése miatt tüntettek, illetve...","id":"202108__katalan_rapper__muveszet_es_vandalizmus__duhos_fiatalok__terrorizalo_dalnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8ca94a9-a624-42e0-af1f-cb524f5fe206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a58c1a45-cb13-4511-809b-804ef771eacc","keywords":null,"link":"/360/202108__katalan_rapper__muveszet_es_vandalizmus__duhos_fiatalok__terrorizalo_dalnok","timestamp":"2021. március. 01. 13:00","title":"Terroristákat is dicsőítő rapper bebörtönzése borította lángba Barcelonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d6039db-4b63-4f27-af5c-baab93db7a14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások minisztere szerint Magyarország rendkívül jó érzékkel kezelte a járvány első fázisát.","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere szerint Magyarország rendkívül jó érzékkel kezelte a járvány első fázisát.","id":"20210302_Kasler_Miklos_szigoritas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d6039db-4b63-4f27-af5c-baab93db7a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6125105e-3e49-45aa-96fa-bfa7b5388fd4","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_Kasler_Miklos_szigoritas_koronavirus","timestamp":"2021. március. 02. 06:56","title":"Kásler Miklós: Újabb szigorításokra lehet szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutyarablás óta először szólalt meg a kórházba került férfi.","shortLead":"A kutyarablás óta először szólalt meg a kórházba került férfi.","id":"20210302_Lady_Gaga_kutyasetaltatoja_halalkozeli_elmenyrol_beszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1dd2791-490b-4905-870c-d51f330cfff0","keywords":null,"link":"/elet/20210302_Lady_Gaga_kutyasetaltatoja_halalkozeli_elmenyrol_beszel","timestamp":"2021. március. 02. 16:02","title":"Lady Gaga kutyasétáltatója halálközeli élményről beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e6af6e-3dd2-4ab6-85d2-34f3b6c8b9cd","c_author":"Balla István - Csatlós Hanna - Czeglédi Fanni - Vándor Éva","category":"kultura","description":"Még a legelszántabb dokumentumfilm-rajongóknak sem egyszerű egy-egy fesztiválszezon: csábító lehetőség szembenézni a valósággal, ám kétségkívül nyomasztó és fájdalmas is egyben. A szükségessége azonban megkérdőjelezhetetlen. Március elsején indul a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál, amely idén a megbocsátás, a remény, a gonosz, és a szeretet birodalmába invitálja a nézőit. A program hét filmjét ajánljuk.","shortLead":"Még a legelszántabb dokumentumfilm-rajongóknak sem egyszerű egy-egy fesztiválszezon: csábító lehetőség szembenézni...","id":"20210228_Budapesti_Nemzetkozi_Dokumentumfilm_Fesztival_BIDF_ajanlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19e6af6e-3dd2-4ab6-85d2-34f3b6c8b9cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c237a2a4-2560-4469-9077-3abd516e95aa","keywords":null,"link":"/kultura/20210228_Budapesti_Nemzetkozi_Dokumentumfilm_Fesztival_BIDF_ajanlo","timestamp":"2021. február. 28. 20:00","title":"Vetkőzésen, kémkedésen, egy mozdulaton át is kiderülhet, milyen esendőek vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Egyes helyekről tömegével távoznak azok az egészségügyi dolgozók, akik úgy döntöttek, hogy nem írják alá az új szolgálati jogviszonyról szóló szerződést. Van, ahol komplett osztályokon szűnhet meg az ellátás. A távozókat kérdeztük arról, mi jön most. ","shortLead":"Egyes helyekről tömegével távoznak azok az egészségügyi dolgozók, akik úgy döntöttek, hogy nem írják alá az új...","id":"20210301_egeszsegguy_szerzodes_orvos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ca9f0a-41e4-419d-ba79-ae2606bce015","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_egeszsegguy_szerzodes_orvos","timestamp":"2021. március. 01. 17:00","title":"\"Inkább eladom az autóm, ha odáig fajul a helyzet\" - távozó és maradó egészségügyi dolgozókkal beszéltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a141999-e23c-43f2-a2ef-c0b1d98b9de6","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt időszak gyengülése akár elvezethet történelmi mélyponthoz is, de tartósan nem valószínű, hogy ottragad a forint. Nagy erősödésre se számítson ugyanakkor senki, a legvalószínűbb, hogy a 355–365 közötti sávban maradunk az euróval szemben.","shortLead":"Az elmúlt időszak gyengülése akár elvezethet történelmi mélyponthoz is, de tartósan nem valószínű, hogy ottragad...","id":"20210302_forint_arfolyam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a141999-e23c-43f2-a2ef-c0b1d98b9de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f57a3c-2585-4ed6-9294-62cc4db3cbc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_forint_arfolyam","timestamp":"2021. március. 02. 16:30","title":"Megroggyant a forint, de kell emiatt aggódni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729a8955-8036-4253-a344-30d063e10ad7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lap rejtett kamerás felvételeket készített kaszinókban, ahol zsúfoltságot és maszkot rosszul viselő vendégeket talált.","shortLead":"A lap rejtett kamerás felvételeket készített kaszinókban, ahol zsúfoltságot és maszkot rosszul viselő vendégeket talált.","id":"20210302_kszino_maszk_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=729a8955-8036-4253-a344-30d063e10ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5564a9-be2f-487f-b1a3-c62de6056737","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_kszino_maszk_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. március. 02. 12:27","title":"Telex: Olyan a hangulat a kaszinókban, mintha nem lenne járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]